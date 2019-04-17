Ly hôn rồi, hãy cười khi vui, cứ khóc khi buồn, phải luôn xinh đẹp và nhớ đừng dại khờ thêm lần nữa

Tâm sự gia đình 17/04/2019 10:31

Đàn bà ơi, ly hôn rồi thì hãy mạnh mẽ lên, cứ cười khi vui, khóc khi buồn và nên nhớ đừng dại tạo cơ hội cho người khác làm mình tổn thương thêm một lần nào nữa.

Hương dựa vào vai tôi khóc suốt cả buổi chiều. Giờ thì cô ấy đã ngủ ở ghế sofa. Có lẽ cô ấy đã chịu không ít ấm ức trong cuộc hôn nhân này, vì vậy mới quyết định buông bỏ mối quan hệ mình dày công vun vén tận 10 năm trời. Tuy nhiên vậy cũng tốt, người đã tệ bạc thì bỏ đi, giữ làm gì chỉ tổn thương chính mình.

Ly hôn rồi, hãy cười khi vui, cứ khóc khi buồn, phải luôn xinh đẹp và nhớ đừng dại khờ thêm lần nữa - Ảnh 1
Sau ly hôn, hãy khóc khi buồn, cười khi vui và thật xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô ấy ngoại tình, đây không phải là lần đầu tiên. Nghe nói lần này là cô đồng nghiệp cùng công ty. Anh là người đàn ông thành đạt, lại giỏi ăn nói nên việc các cô gái vây quanh cũng là điều dễ hiểu.

Đàn ông có tiền và điều kiện thì dễ sa ngã. Ngày ngày tiếp xúc với những cô nàng chân dài sẵn sàng nhảy bổ vào lòng, hiếm anh nào giữ được lòng chung thủy. 

Ly hôn rồi, hãy cười khi vui, cứ khóc khi buồn, phải luôn xinh đẹp và nhớ đừng dại khờ thêm lần nữa - Ảnh 2
Đàn bà đừng yếu đuối chỉ vì đánh mất một người - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói Hương là người thay đổi nhiều nhất sau khi lấy chồng trong đám bạn của tôi. Ai cũng xinh đẹp hơn hẳn, chỉ có Hương là ngày càng tàn phai. Không phải cô ấy không biết chăm sóc chính mình mà là vì không thể buông bỏ được việc chăm chồng. Ở nhà nội trợ, quần áo lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ, đôi khi chính tôi còn không nhận ra cô bạn xinh đẹp của mình ngày xưa. Cũng vì vậy mà chồng cô ấy chán nên mới tìm thú vui bên ngoài.  

Ly hôn rồi, hãy cười khi vui, cứ khóc khi buồn, phải luôn xinh đẹp và nhớ đừng dại khờ thêm lần nữa - Ảnh 3
Đàn ông đã tệ thì bỏ đi đừng tiếc nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, Hương cùng con sống trong căn hộ nhỏ. Có lần tôi gặp lại cô ấy trong đám cưới của một người quen, quả thật Hương đã thay đổi rất nhiều. Từ nhan sắc đến thần thái cũng đã rạng rỡ hơn hồi còn có chồng. Trông cô ấy rất hạnh phúc.

Đúng thật phụ nữ không thuộc về ai là xinh đẹp và mặn mà nhất. Phụ nữ khi đã trải qua khổ đau là người mạnh mẽ và quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhìn từng cử chỉ, nụ cười của cô ấy, tôi thấy phụ nữ nên như thế.

Ly hôn rồi, hãy cười khi vui, cứ khóc khi buồn, phải luôn xinh đẹp và nhớ đừng dại khờ thêm lần nữa - Ảnh 4
Cuộc sống sau này không còn người ấy nữa, bạn cũng phải sống thật vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn rồi thì vẫn phải sống tốt cuộc đời của mình và sống hạnh phúc hơn kẻ bội bạc. Đặc biệt phải biết cách chăm sóc bản thân mình, phải thật xinh đẹp thì cuộc đời mới nở hoa, phải thật xinh đẹp thì mới có được hạnh phúc.

Sau đổ vỡ, cứ khóc đi, đừng cố kìm nén làm gì. Khóc để rũ bỏ những đớn đau mà người kia đã gây ra cho bản thân mình. Khóc để quên đi tình xưa nghĩa cũ. Tuy nhiên khóc xong rồi thì phải tự biết lau nước mắt, bởi chẳng còn ai ở bên lau hộ cho bạn nữa.

Ly hôn rồi, hãy cười khi vui, cứ khóc khi buồn, phải luôn xinh đẹp và nhớ đừng dại khờ thêm lần nữa - Ảnh 5
Phụ nữ phải xinh đẹp thì cuộc đời mới nở hoa - Ảnh minh họa: Internet

Khóc xong rồi thì hãy cười thật rạng rỡ để bước tiếp chứ đừng yếu lòng mà dừng lại. Và có một điều phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm đó là đừng dại khờ dấn thân vào một mối quan hệ nào đó khi vết thương chưa được chữa lành. Đừng vì cô đơn mà yêu vội một người, đừng vì muốn con có 1 gia đình trọn vẹn mà đi thêm bước nữa. Đừng để người đàn ông khác có cơ hội làm bạn tổn thương.

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