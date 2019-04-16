Cách chiếm trọn trái tim đàn ông nhanh và hiệu quả nhất, kẻ thứ ba không bao giờ dám đến gần

Phụ nữ yêu 16/04/2019 15:07

Không cần dùng nhiều chiêu trò, chỉ cần áp dụng những điều này bạn có thể giữ chặt trái tim người đàn ông bên cạnh.

Dưới đây là bí quyết giúp phụ nữ giữ chân người đàn ông bên cạnh hiệu quả nhất, không cần phải tốn quá nhiều công sức.

Nhất định phải gọn gàng

Dù có bận rộn đến mấy, phụ nữ lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt là phải thơm. Đừng viện lý do con cái, công việc mà bỏ rơi bản thân. Phụ nữ nhất định phải có trách nhiệm tự chăm sóc lấy mình, đừng từ bỏ việc làm đẹp vì lí do chăm lo cho chồng con không có thời gian.

Cách chiếm trọn trái tim đàn ông nhanh và hiệu quả nhất, kẻ thứ ba không bao giờ dám đến gần - Ảnh 1
Đàn bà dù bận rộn đến mấy cũng phải sạch sẽ, gọn gàng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người sau sinh thường viện cớ lo cho con không có thời gian dành cho bản thân. Họ nghĩ ở nhà, không đi ra đường nên cũng chẳng cần phải tươm tất làm gì. Tuy nhiên đây là suy nghĩ sai lầm. Bởi làm đẹp không chỉ để bản thân tự tin hơn mà còn khiến người khác phải tôn trọng.

Chẳng cần phải chọn cho mình bộ quần áo đắt tiền hay chiếc túi hàng hiệu. Bạn chỉ cần ăn mặc gọn gàng là được, đừng trở nên lôi thôi trong mắt chồng. Bởi khi nhìn bạn với bộ dạng luộm thuộm, anh ấy sẽ chán và muốn tìm người khác thay thế ngay.

Luôn nghĩ đàn ông là trụ cột gia đình

Cách chiếm trọn trái tim đàn ông nhanh và hiệu quả nhất, kẻ thứ ba không bao giờ dám đến gần - Ảnh 2
Hãy nhớ đàn ông luôn là trụ cột của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Dù chồng kiếm được ít tiền, bạn cũng không nên thể hiện thái độ khinh thường. Đàn ông là trụ cột trong gia đình, phụ nữ nên nhớ điều này để nhắc nhở bản thân phải luôn tôn trọng chồng.

Có chuyện gì cũng nên hỏi ý kiến của anh ấy, đừng tự mình quyết định. Là vợ chồng hãy tôn trọng nhau để gia đình êm ấm hơn. Bạn đừng chèn ép, bắt chồng phải nghe lời mình. Nhất là khi ở chỗ đông người, đừng sai khiến, ra lệnh chồng làm bất cứ chuyện gì bạn muốn.

Không hơn thua với chồng khi anh ấy tức giận

Cách chiếm trọn trái tim đàn ông nhanh và hiệu quả nhất, kẻ thứ ba không bao giờ dám đến gần - Ảnh 3
Nhường nhịn chồng một chút để yên cửa yên nhà - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn khéo sẽ không cãi tay đôi, hơn thua với đàn ông khi anh ấy tức giận. Họ sẽ bớt lời, nhường nhịn chồng một chút để “chiến tranh” qua đi, sau đó mới nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Khi thấy cách cư xử khôn khéo này của bạn, chắc chắn đàn ông sẽ tôn trọng người phụ nữ của mình hơn. Khi đó, anh ấy sẽ yêu thương bạn nhiều hơn ban đầu.

Không so sánh chồng với người khác

Đàn ông ghét nhất việc bị vợ so sánh với người khác. Vì vậy phụ nữ đừng dại mà nói “chồng người ta thế này, thế kia, còn chồng mình phát chán”. Đừng bao giờ mang chuyện nhà ra nói với hàng xóm, bạn bè.

Cách chiếm trọn trái tim đàn ông nhanh và hiệu quả nhất, kẻ thứ ba không bao giờ dám đến gần - Ảnh 4
Phụ nữ đừng dại so sánh chồng với người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đây là điều khiến cuộc hôn nhân của bạn đổ vỡ nhanh nhất. Dù tệ đến mấy thì anh ấy cũng là người mà bạn đã lựa chọn. Có chuyện gì không ưng thuận hãy nói với chồng, đừng nói xấu anh ấy với người khác.

Cùng chồng trải qua khó khăn

Cách chiếm trọn trái tim đàn ông nhanh và hiệu quả nhất, kẻ thứ ba không bao giờ dám đến gần - Ảnh 5
Cùng ở bên chồng những lúc khó khăn nhất, tình cảm sẽ bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Hoạn nạn, khó khăn mới biết chân tình, đây là điều chưa bao giờ sai. Chỉ có người cùng mình trải qua giông bão mới là người yêu thương mình thật lòng. Vì vậy phụ nữ hãy ở bên cạnh chồng dù có bất cứ biến cố gì xảy ra. Nếu đã chọn người đó là bạn đời thì hãy chung thủy, cùng nhau đương đầu với những khó khăn của cuộc đời này.

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Muốn đàn ông cả đời ở bên, không dám rời xa nửa bước, phụ nữ phải biết khôn khéo từ chối những điều này, vừa có thể giữ được sự tôn nghiêm của mình vừa khiến đàn ông nể phục.

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