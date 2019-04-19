Không phải vóc dáng hay làn da, phụ nữ sở hữu những chữ ‘dưỡng’ này mới khiến đàn ông mê mệt

Phụ nữ yêu 19/04/2019 11:15

Phụ nữ mang lại vượng khí trong gia đình giúp chồng ăn nên làm ra, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Đặc biệt, chị em sở hữu những chữ “dưỡng” này luôn được đàn ông theo đuổi đến cùng.

Phụ nữ có những chữ “dưỡng” này là người mà đàn ông luôn khao khát cưới làm vợ. Chắc chắn kiểu phụ nữ này sẽ trở thành người vợ, người mẹ tốt mang lại tài khí cho gia đình.

Phụ nữ xinh đẹp là người có khả năng "dưỡng mắt"

Phụ nữ phải xinh đẹp thì cuộc đời mới nở hoa, phải xinh đẹp thì mới có quà. Đàn ông thường yêu bằng mắt, vì vậy mà phụ nữ nên trau chuốt vẻ ngoài của mình một chút. Trước khi bước ra đường hãy trang điểm, ăn mặc gọn gàng có sức hút.

Không phải vóc dáng hay làn da, phụ nữ sở hữu những chữ ‘dưỡng’ này mới khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 1
Đàn bà phải thật xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, bạn đừng lười biếng tập luyện thể thao. Ăn được thì vận động được để giảm cân. Phụ nữ càng xinh đẹp sẽ càng được tôn trọng và yêu thương, không đòi cũng sẽ có quà. 

Phụ nữ thông minh là người có khả năng "dưỡng não"

Đàn ông thích những cô nàng nói chuyện khôn khéo và thông minh. Họ không thích những người ăn nói lủng củng, kém duyên hoặc chỉ biết gọi dạ bảo vâng. Thay vì chỉ biết làm đẹp thì phụ nữ hãy bỏ thêm thời gian trau dồi kiến thức cho bản thân.

Không phải vóc dáng hay làn da, phụ nữ sở hữu những chữ ‘dưỡng’ này mới khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 2
Phụ nữ khôn phải có kiến thức sâu rộng - Ảnh minh họa: Internet

Đọc nhiều sách, đi đây đi đó nhiều một chút để mở mang thế giới quan của mình. Nếu có đủ sự tự tin cùng với khối kiến thức trong đầu, bạn sẽ chiếm được trái tim đàn ông nhanh nhất mà không cần phải dùng bất cứ chiêu trò gì.

Phụ nữ nhân hậu có khả năng "dưỡng tâm"

Sống ở đời phải có lòng từ bi, biết thương cảm trước những mảnh đời bất hạnh. Đừng để đồng tiền chi phối cuộc sống của bạn quá nhiều. Cũng đừng quá keo kiệt với người khác khốn khổ hơn mình.

Không phải vóc dáng hay làn da, phụ nữ sở hữu những chữ ‘dưỡng’ này mới khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 3
Phụ nữ hạnh phúc là khi biết cho đi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dịu dàng có thể "dưỡng thần"

Dù có bất cứ biến cố gì xảy ra, bạn nhất định phải nuôi dưỡng thần thái của mình. Thứ quan trọng nhất của phụ nữ không phải là những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, mà chính là khí chất.

Không phải vóc dáng hay làn da, phụ nữ sở hữu những chữ ‘dưỡng’ này mới khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 4
Phụ nữ có khí chất khiến đàn ông mê mẩn - Ảnh minh họa: Internet

Người có khí chất sẽ không bao giờ nổi nóng vô cớ. Họ sẽ luôn cư xử ôn hòa, dịu dàng. Họ không bộc lộ những tính xấu hoặc cơn nóng giận của bản thân ra ngoài quá nhiều. 

Phụ nữ giỏi giang có khả năng "dưỡng tài"

Là phụ nữ nhất định phải tự lập, tự kiếm tiền. Muốn được tôn trọng, bạn phải có công việc đàng hoàng và tiêu xài những đồng tiền mà mình làm ra. Điều đó không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn chứng tỏ được giá trị của một người phụ nữ. Đàn ông thích nuôi người khác nhưng lại không thích phụ nữ quá dựa dẫm vào đồng tiền của họ.

Phụ nữ khỏe mạnh có khả năng "dưỡng thân"

Không phải vóc dáng hay làn da, phụ nữ sở hữu những chữ ‘dưỡng’ này mới khiến đàn ông mê mệt - Ảnh 5
Phụ nữ phải khỏe mạnh để tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhất định phải có một cơ thể khỏe mạnh. Đàn ông vốn không thích những cô nàng quá ốm yếu, suốt ngày bệnh tật. Vì vậy hãy luyện tập thể dục để có một thể trạng tốt nhất. Điều này sẽ giúp bạn có tinh thần lạc quan, tươi tắn hơn.

Phụ nữ trí tuệ có khả năng "dưỡng khí"

Phụ nữ phải học hành đàng hoàng để không bị bất cứ ai xem thường. Khi nói chuyện với người khác cũng phải tỏa ra khí chất mình là người có kiến thức. Không được sân si, phải thật thông minh khi đứng trước mọi biến cố của cuộc đời.

Ai đang chịu nhiều khổ đau, lận đận trong tình duyên, hãy đọc bài viết này!

Ai đang chịu nhiều khổ đau, lận đận trong tình duyên, hãy đọc bài viết này!

Người đến với người đều có duyên có nợ. Có người gặp nhau đúng thời điểm nên sẽ bạc đầu răng long, có người mãi loay hoay chưa tìm được bến đỗ. Tất cả đều có lý do mà chúng ta buộc phải chấp nhận.

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