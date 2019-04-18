Ai đang chịu nhiều khổ đau, lận đận trong tình duyên, hãy đọc bài viết này!

Người đến với người đều có duyên có nợ. Có người gặp nhau đúng thời điểm nên sẽ bạc đầu răng long, có người mãi loay hoay chưa tìm được bến đỗ. Tất cả đều có lý do mà chúng ta buộc phải chấp nhận.
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Ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình, chẳng qua là bao lâu mà thôi. Có người lấy chồng ở tuổi đôi mươi, cũng có người đến ngưỡng 30, 40 mới thành gia lập thất. Chung quy đều là duyên chưa tới, cưỡng cầu cũng chẳng được.
Có nhiều phụ nữ mải mê với công việc, kiếm tiền, đi du lịch và làm đẹp. Không phải họ không muốn yêu, cũng chẳng phải vì sợ phiền phức hay kén chọn mà là vì duyên chưa đến. Họ chưa tìm được đúng người cho cuộc đời mình nên mới chấp nhận cuộc sống độc thân.
Trong cuộc đời này, chuyện gặp gỡ và đến với nhau đều là duyên là nợ. Người có nợ với mình ở kiếp trước sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó ở kiếp này để cùng bạn nắm tay đến đầu bạc răng long.
Có những người chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời mình. Có thể đi với nhau chỉ một đoạn đường ngắn ngủi rồi lại chia ly. Đó là hết duyên hết nợ thì rời đi, chẳng thể cưỡng ép được.
Duyên nợ là thứ gì đó rất khó nói. Có người chỉ lướt qua nhau đã trúng tiếng sét ái tình rồi kết đôi. Cũng có người giữa trăm mối duyên vây quanh vẫn chưa thể chọn được một người để nguyện một đời ở bên. Do đó, duyên nợ là điều chẳng thể cưỡng cầu được.
Ở một thời điểm nào đó, bạn sẽ gặp đúng người mình yêu. Còn bây giờ nếu đang độc thân thì cứ tự do, thoải mái. Khi duyên đến, chắc chắn bạn có muốn trốn cũng không được.
Người với người gặp nhau là do kiếp trước mang nặng nợ, nặng tình chưa trả hết nên kiếp này mới gặp lại. Gặp lại nhau để trả món nợ ân tình ngày xưa. Thế nên những người phụ nữ nào có duyên đến muộn cũng đừng lo lắng.
Hãy tận hưởng cuộc sống tự do của mình ở hiện tại. Đừng vội ép mình vào một mối quan hệ không như ý. Đừng vội kết hôn khi chưa tìm được đúng người. Trên đời có hai loại duyên, nhân duyên và nghiệt duyên. Gặp đúng người, đúng thời điểm là nhân duyên vẹn tròn. Còn gặp sai người, sai thời điểm là nghiệt duyên.