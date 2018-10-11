Nhục nhã vì vợ không biết giữ thể diện cho chồng

Ai cũng bảo số tôi sướng có vợ đẹp và giỏi giang, nhưng "ở trong chăn thì mới biết chăn có rận". Không ít lần tôi phải nhục nhã, bị bẽ mặt trước nhiều người vì vợ không biết giữ thể diện cho chồng.

Có thể nói vợ tôi thực sự là một người phụ nữ hoàn hảo, tốt nghiệp bằng ưu ở một trường đại học danh tiếng, có công việc tốt ở một tập đoàn lớn, rất khéo léo trong việc giao tiếp với mọi người, vì vậy tôi cảm thấy rất may mắn khi lấy được cô ấy. Tôi xuất thân nhà quê, tuy học giỏi nhưng không khéo léo trong quan hệ xã hội nên vẫn lẹt đẹt đường công danh. Ngày xưa dù xung quanh có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng cô ấy vẫn nhất định yêu và chọn tôi làm chồng. Vợ giỏi và xinh đẹp nhưng không biết giữ thể diện cho chồng Sau khi kết hôn, vợ luôn bận rộn với công việc. Từ trợ lý vươn lên được làm phó phòng kinh doanh. Còn tôi tuy không thăng quan tiến chức nhưng vẫn kiếm ra tiền đủ trang trải cuộc sống vì thế chỉ sau vài năm sau chúng tôi đã có thể mua được nhà, có xe hơi đi lại.

Vì công việc của vợ vô cùng bận rộn nên tôi luôn là người vun vén lo toan mọi chuyện trong nhà. Nhà cửa vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, đứa con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Tôi hết lòng vì gia đình, thông cảm với đặc thù công việc của vợ nên tạo điều kiện để cô ấy yên tâm phấn đấu, theo đuổi niềm đam mê. Tôi nhiều lần góp ý mà vợ vẫn chứng nào tật ấy Những tưởng như vậy cô ấy sẽ hạnh phúc, sẽ biết trân quý một người chồng như tôi. Ấy vậy mà, ai đến chơi mà khen tôi đảm đang, thương vợ biết vun vén mọi thứ là cô ấy lại chép miệng lạnh lùng nói: “Sung sướng cái nỗi gì cơ chứ. Cùng là thân phận đàn bà ai mà chả muốn an nhàn, lấy được người chồng giỏi giang để “ngồi mát ăn bát vàng”. Đằng này số tôi hẩm hiu, cơ cực lấy chồng mang tiếng là giỏi, có tiếng mà chẳng có miếng, mấy năm nay tôi toàn phải đứng mũi chịu sào lo toan miếng cơm manh áo cho cả gia đình. Tất cả đồ đạc trong gia đình này là tôi sắm cả chứ đâu.”

Đúng tôi thừa nhận mình kém cỏi hơn vợ. Vợ kiếm được nhiều tiền, thoải mái mua sắm, chi tiêu, làm đẹp mà chẳng cần phải hỏi ý kiến tôi bao giờ. Đi đâu vợ tôi cũng nổi bật từ ngoại hình đến cách giao tiếp nói chuyện, tôi luôn bị lép vế. Đúng là tiền lương của tôi chỉ đủ trang trải sinh hoạt cá nhân và góp với vợ được chút ít. Nhưng đâu đến nỗi như lời vợ nói. Vợ cứ vô tư thoải mái chê tôi đủ đường, cứ nói thao thao bất tuyệt chẳng đếm xỉa tới nét mặt ngại ngùng xen lẫn nỗi hụt hẫng, thất vọng của tôi. Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được sự bình tĩnh nhằm tránh những mâu thuẫn, va chạm vợ chồng để không làm ảnh hưởng đến những người đến chơi. Vợ giỏi giảng, xinh đẹp nhưng điều tối kị nhất trong hôn nhân là chỉ trích, coi thường chồng trước mặt người khác vậy mà cô ấy lại không để ý bởi đàn ông rất đề cao sĩ diện. Lẽ ra tôi nghĩ cô ấy phải tự hào vì có người chồng không chỉ biết kiếm tiền một cách chính đáng bằng năng lực của mình mà còn thầm lặng hi sinh bản thân để nhận về mình trách nhiệm chăm con để cô ấy toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp. Tôi nhục nhã và rất mệt mỏi, giờ đây không biết phải làm sao Vì luôn ủng hộ vợ làm tốt công việc của mình. Nên hết giờ làm tôi vội vàng, tất bật chứ không thong dong như những nam đồng nghiệp khác, nỗ lực chăm cho hai con khoẻ mạnh, dành thời gian kèm cặp con học bài. Vậy mà cô ấy không hiểu cho tôi. Tôi cũng đã nhiều lần góp ý với vợ nên thay đổi cách nghĩ, cách nói năng, cư xử nhằm tránh làm tổn thương tôi và duy trì tổ ấm hiện tại. Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Nhưng mà được mấy hôm rồi đâu lại vào đấy, cô ấy vẫn vậy. Nên giờ đây tôi không biết phải làm sao?

Vợ cũ muốn xin tôi một đứa con để "gài" bồ trẻ Trước đây để chạy theo tình mới, vợ cũ đã xỉ vả tôi không thương tiếc và bỏ lại đứa con cho tôi nuôi. Vậy mà, giờ đây vợ cũ lại “mặt dày” muốn xin tôi một đứa con để níu chân bồ trẻ, kiếm chút địa vị trong cái gia đình đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhuc-nha-vi-vo-khong-biet-giu-the-dien-cho-chong-298987.html