Nhân tình à! Em chỉ là vai phụ mờ nhạt trong đoạn phim tình cảm của người khác mà thôi

Tâm sự gia đình 31/10/2017 07:06

Này kẻ thứ ba, biết mình chỉ là vai phụ trong đoạn tình cảm của người khác sao em còn cứng đầu, dùng dằng mãi chẳng quay bước?

Chị còn nhớ như in cái ngày em bất chợt xuất hiện trong cuộc tình của vợ chồng chị. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn, anh và chị cứ cãi nhau suốt, không khí gia đình ngày càng trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Ngày đó, chị không kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân nên đã lớn tiếng quát mắng đuổi anh ấy đi. 

Chị dại thật, làm vậy chẳng khác gì đẩy anh ấy ra xa hơn. Sau đó, anh ấy lặn mất tăm, không còn liên lạc gì với chị nữa. Suốt thời gian đó, chị như kẻ điên tìm kiếm chồng khắp nơi. Nhưng càng tìm thì anh ấy càng muốn trốn tránh. Có nhiều lúc chị muốn buông bỏ cứ để anh ấy đi, còn nhớ, còn thương ắt sẽ quay về. Chị đã từng nghĩ như vậy đó. Đúng là như vậy thật, đến khi chị không tìm nữa thì anh ấy chủ động tìm về. Anh ấy nói chẳng nơi đâu bằng nhà và vợ của mình. Nghe câu nói của chồng trong lòng chị như trút được gánh nặng.

Nhân tình à! Em chỉ là vai phụ mờ nhạt trong đoạn phim tình cảm của người khác mà thôi - Ảnh 1
Hạnh phúc của người khác đừng ngu muội chen chân vào - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy kể cho chị nghe em đã thay chị chăm sóc anh ấy. Chị rất cảm động vì chuyện đó. Nhưng em à! Không thể cứ mãi tiếp tục như vậy được, mối quan hệ đó vốn dĩ đã sai ngay từ đầu rồi. Chị đuổi anh ấy đi không có nghĩa là từ bỏ quyền yêu thương của chị dành cho anh ấy. 

Em chỉ dành một khoảng thời gian ngắn để chăm sóc anh ấy, còn chị đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu thương và quan tâm người đàn ông đó. Tính ra thì chúng ta giống nhau, trái tim cùng hướng về một người. Nhưng tình yêu như một cuốn phim, có nhân vật phụ và chính rõ ràng.

Nhân vật phụ thông thường là nhân vật phản diện và chẳng bao giờ thay thế được vị trí của nhân vật chính đâu em. Nhân tình mãi chỉ là người trong tối, ẩn nấp sau lưng đàn ông, mãi cũng chẳng có chút danh phận nào. Em có biết phận đàn bà mong mỏi nhất là gì không? Không phải là thành công, cũng chẳng phải là địa vị xã hội cao sang. Điều mà họ muốn là vị trí và danh phận trong trái tim người đàn ông họ yêu. Nếu người đàn bà nắm trong tay mọi thứ nhưng lại không được chồng yêu thương thì cũng trở thành kẻ thất bại. Chị nghĩ em đừng tốn công mà giành giật anh ấy nữa.

Anh ấy cũng từng nói với chị có một chút tình cảm với em nhưng đó chỉ là tạm bợ. Vì khi rời khỏi vòng tay của chị, anh ấy cảm thấy trống trải nên muốn tìm một chỗ nào đó dựa dẫm. Đàn ông là vậy đó em. Họ có thể đến với em, lên giường với em nhưng chẳng bao giờ chung tình được đâu. Đàn bà sợ mang tiếng chồng bỏ, chồng chê. Đàn ông cũng vậy, họ sợ bị gọi là đàn ông tệ bạc rồi ảnh hưởng đến lòng tự tôn của bản thân. 

Nhân tình à! Em chỉ là vai phụ mờ nhạt trong đoạn phim tình cảm của người khác mà thôi - Ảnh 2
Phận đàn bà làm kẻ thứ ba đau khổ trăm bề - Ảnh minh họa: Internet

Em còn trẻ, đừng mãi chỉ là người thế thân. Một khi đã trở thành người thay thế thì mãi mãi chỉ là người thay thế. Anh ấy sẽ tìm đến em để trút bầu tâm sự nhưng đêm về anh ấy cũng sẽ trở về nhà ngủ bên vợ con. Có phải là em phí công vô ích hay không?

Nếu ông trời đã an bài cho em vai diễn này thì hãy diễn cho trọn đi rồi rời khỏi cuộc tình của người khác. Bởi vì có mấy ai thành người thứ ba mà được hạnh phúc đến trọn đời đâu em? Nếu may mắn có được hạnh phúc thì cũng chẳng giữ được bao lâu. Cuộc đời này công bằng lắm, em lấy đi của người khác cái gì thì cũng sẽ đến một ngày chua xót mang trả lại hết thảy.

Sống ở đời hiểu biết mọi thứ chưa chắc đã giỏi giang, mà còn phải sống biết điều, biết lý lẽ nữa. Hạnh phúc của người khác mà cứ cố tình giành giật thì dù có đẹp đẽ đến đâu nhân cách cũng đáng để vứt thùng rác mà thôi. Kẻ thứ ba nên nhớ, đừng bao giờ chọn vai phụ trong đoạn phim tình cảm của người khác, đắng cay và tủi hờn lắm. 

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