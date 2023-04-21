Ngày ''bà nguyệt'' ghé thăm có thể ân ái với chồng không? 5 cách giúp phụ nữ làm chuyện ấy an toàn trong những ngày khó ở

Mỗi lần đến mùa “dâu rụng”, chị em thường có ham muốn chuyện vợ chồng . Nhưng hầu hết đều lựa chọn im lặng vì ngại cô bé đang nhạy cảm. Đây là một hiện tượng rất bình thường do sự gia tăng của hormone estrogen, âm đạo mở rộng khiến phụ nữ dễ bị kích thích. Ngoài ra, vùng ngực bị căng cứng khiến các nàng thích quan hệ trong ngày đèn đỏ .

Tuy nhiên, sự căng thẳng và mệt mỏi của “bà dì” lại khiến một vài người không mấy mặn mà về chuyện ấy.

Một trong những lợi ích của việc quan hệ ngày đèn đỏ chính là sự giảm căng thẳng cho chị em. Bởi vì vào những ngày tới tháng, sự thay đổi hormone khiến phụ nữ hay cáu gắt, căng thẳng trong suốt chu kì kinh nguyệt. Việc quan hệ sẽ giúp giải phóng oxytocin, kích thích não thư giãn và có một giấc ngủ ngon.

Quan hệ trong ngày đèn đỏ còn là phương pháp đánh bay cơn đau bụng kinh hiệu quả. Khi giao hợp đạt cực khoái, cơ thể phụ nữ tiết ra hoạt chất endorphin. Cùng với co thắt tử cung làm giảm cơn đau, điều hòa kinh nguyệt cũng như giảm trường hợp mãn kinh sớm.

Ngày đèn đỏ có quan hệ được không? Tác hại khi quan hệ trong ngày đèn đỏ

Bên cạnh những lợi ích trên thì việc này cũng mang lại nhiều rủi ro đáng suy nghĩ. Tử cung trong những ngày hành kinh rất mỏng. Kèm theo phù nề nên việc cọ xát trong lúc giao hợp dễ gây đau rát.

“Dâu rụng” còn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập nếu như không có biện pháp an toàn. Bởi những ngày này, vùng kín của chị em thường xuyên ẩm ướt. Sự gia tăng nồng độ pH khiến lượng axit giảm mạnh, tạo cơ hội cho nấm candida phát triển. Ngoài ra, quá trình giải phóng kinh nguyệt khiến vi khuẩn di chuyển sâu vào tử cung làm viêm nhiễm buồng trứng, ống dẫn trứng.

Quan hệ ngày đèn đỏ có khả năng mang thai không?

Có thể mang thai nếu quan hệ sau ngày đèn đỏ hay không là thắc mắc chung của rất nhiều chị em. Có thể nói, ở bất kỳ thời điểm nào dù là trước, trong hay sau ngày đèn đỏ thì nếu quan hệ vợ chồng không sử dụng biện pháp an toàn đều có thể “dính bầu”.

Nếu quan hệ trong những ngày đèn đỏ thì vẫn có thể mang thai nếu không sử dụng bất kỳ một biện pháp phòng tránh nào. Tuy nhiên, quan hệ vợ chồng vào thời điểm này sẽ rất nguy hiểm cho cả nam lẫn nữ, tăng nguy cơ mắc bệnh lý và viêm nhiễm phụ khoa.

Thời điểm vừa mới sạch kinh, đối với người có chu kỳ đều thì thường trứng sẽ không rụng ở khoảng thời gian này, do đó khả năng đậu thai sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, với những người tồn tại cơ chế rụng trứng ngay sau ngày đèn đỏ hoặc chu kinh nguyệt không đều thì việc mang thai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sau 14 ngày để từ khi sạch kinh, nếu quan hệ vợ chồng thì sẽ có nhiều khả năng mang thai, đặc biệt là vào khoảng thời gian trứng rụng.

Quan hệ trong chu kỳ kinh hoàn toàn có thể mang thai. Ảnh minh họa: Internet

Những biện pháp quan hệ an toàn ngày đèn đỏ hiện nay

Vệ sinh “cô bé” sạch sẽ trước và sau khi quan hệ

Nếu muốn an toàn, bạn và người ấy nên vệ sinh vùng kín trước và sau khi ân ái. Các nàng có thể sử dụng dung dịch vệ sinh loại nhẹ nhưng nhớ không nên thụt rửa sâu. Việc này sẽ giúp ngăn chặn lượng vi khuẩn từ bệnh lậu, viêm lạc nội mạc hay những bệnh phụ khoa khác.

Sử dụng khăn tắm, khăn giấy

Chuẩn bị một chiếc khăn tối màu sẽ là gợi ý hay. Lợi ích đầu tiên là nó có thể giữ ga giường sạch sẽ và tạo tâm lý thoải mái cho hai người. Ngoài ra, chị em cũng nên chuẩn bị khăn giấy ướt để lau vùng kín thường xuyên.

Sử dụng khăn lông mềm mại tối màu để quan hệ dễ dàng hơn. Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn tư thế phù hợp và động tác nhẹ nhàng

Âm đạo mùa “dâu rụng” bị phù nề và dễ tổn thương. Vậy nên các cặp đôi nên lựa chọn những tư thế phù hợp, nhẹ nhàng, tránh hoạt động mạnh.

Luôn luôn chia sẻ tâm sự nhẹ nhàng với đối phương khi làm chuyện ấy. Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với phụ nữ nhiều hơn

Để an toàn và thoải mái, phái mạnh hãy biết quan tâm chị em nhiều hơn vào những ngày này nhé. Bởi những ngày này, các nàng thường dễ nhạy cảm và cáu gắt. Bạn nên nhẹ nhàng hỏi han cô ấy trong những tư thế yêu cũng như chuẩn bị một ly sữa ấm sau khi kết thúc cuộc yêu cho nửa kia nhé.

Hy vọng bài viết sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho phụ nữ và giúp các cặp đôi có nhiều cảm hứng hơn trong vấn đề chăn gối và những ngày khó nói như thế này!