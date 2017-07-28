Khi nhận thấy tình yêu của bạn đang có dấu hiệu dừng lại, hãy lấy một cái bút và viết ra tất cả những điều bạn yêu thích về người đó. Việc đó sẽ nhắc nhở bạn tại sao bạn lại yêu anh ta ngay từ đầu. Sau đó, đừng ngần ngại khen ngợi những điểm tốt của anh ấy. Điều này sẽ giúp xóa bỏ những buồn chán, tiêu cực có thể xuất hiện từ sự căng thẳng của cuộc sống hằng ngày, khiến anh ấy cảm thấy yêu đời hơn, yêu bạn hơn khi tận hưởng tình yêu, sự quan tâm của bạn.

Chắc chắn chàng cũng sẽ có những thói xấu bạn không mong muốn. Đừng cằn nhằn mà hãy khéo léo chỉ ra những gì bạn không ưng ý để chàng khắc phục từ từ.

Đã bao lâu rồi bạn chưa trải qua một chuyến du lịch đáng nhớ với nhau? Vì bận rộn hay vì khả năng tài chính? Nếu vì bạn rộn thì còn chần chờ gì nữa? Hãy vứt bỏ tất cả để cùng nhau tận hưởng một chuyến du lịch trong mơ lãng mạn chỉ có hai người thôi. Nếu vì khả năng tài chính, hãy tính xem bạn cần tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng để có được chuyến du lịch mong ước đó. Điều này có thể tạo ra cái gì đó để cùng nhau mong chờ, háo hức giống như thời kì mới yêu nhau vậy. Bạn cũng đừng quên sắm một bộ đồ đôi và chụp ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp.

Từ lúc lên kế hoạch đến khi lên đường, bạn sẽ thấy nó mang lại cho cả hai một nguồn năng lượng mới đầy hào hứng giúp hâm nóng tinh yêu của hai người.

3. Nấu một bữa ăn đặc biệt tại nhà

Câu ngạn ngữ 'con đường đến trái tim của một người đàn ông là thông qua dạ dày' vẫn luôn luôn đúng. Nếu bạn muốn thể hiện tình yêu của mình cho anh ấy, hãy nấu 1 món gì đó mới mẻ và ngon. Hãy suy nghĩ về những hương vị mà anh ấy yêu thích. Bạn có thể không khéo tay nhưng không sao cả, sự chân thành, quan tâm của bạn sẽ làm cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc.

4. Viết một bức thư tình yêu

Trước máy tính và điện thoại di động, những lá thư viết tay là một biểu hiện tuyệt vời của trái tim. Trên thực tế, bây giờ rất hiếm người viết thư? Vậy tại sao bạn không làm chàng bất ngờ và khiến trái tim chàng tan chảy bằng việc này?

Một bức thư tình yêu với một chút nước hoa của bạn có thể khiến anh ấy mỉm cười và cảm nhận được tình yêu của bạn dành cho mình nhiều đến mức nào. Đặc biệt hơn hãy thêm một bức ảnh của cả hai vào bức thư và để nó nơi chàng không nghĩ sẽ tìm thấy. Bạn sẽ không tưởng tượng được sức mạnh của ngôn từ lớn như thế nào nếu không thử nó.

5. Một bức ảnh đẹp, lãng mạn của hai người

Nhiều người nói rằng một bức tranh có giá trị hơn hàng vạn ngôn từ, vậy tại sao bạn không có một vài bức ảnh lưu giữ kỉ niệm của hai người và tặng cho chàng. Hãy gợi ý chàng để nó trong phòng ngủ, trong ví hoặc bàn làm việc.

Mỗi bức ảnh lưu giữ một khoảnh khắc đẹp sẽ khiến chàng bồi hồi mỗi khi ngắm nhìn chúng, nhắc nhở chàng về khoảng thời gian bên nhau cùng tình yêu tốt đẹp hai người đã trải qua. Ngắm những bức ảnh đó khi giận dỗi đôi khi sẽ khiến phiền muộn của chàng ngay lập tức tiêu tan.