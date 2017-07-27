“Kể từ khi phát hiện ra chồng mình cặp bồ, tôi hầu như không còn là chính mình. Công việc bỏ bê, tự đóng cửa các mối quan hệ. Tôi không còn tin vào bất cứ điều gì khi người mình yêu thương nhất và bao lâu nay cũng tỏ ra yêu thương mình nhất lại lừa dối mình”- chị Thanh Tú, nhân viên văn phòng chia sẻ.

Những người phụ nữ chọn giải pháp này không biết rằng họ đã tự tước đi giá trị sống của mình. Họ tự dìm mình xuống, trễ nải trong việc chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Điều này chỉ làm cho bạn “mất điểm” và mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Giả vờ không biết

Nhiều người phụ nữ lại chọn giải pháp lảng tránh sự thật, coi như mọi chuyện vẫn bình thường, cố gắng che đậy sự rạn nứt của gia đình bằng những biểu hiện “không gì khác trước”.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng dù đau khổ đến mấy trước sự thật không hề mong đợi này, bạn cũng nên dũng cảm đối mặt với sự thật. Giả vờ không biết sẽ chỉ làm cho chồng bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì có vẻ mọi chuyện vẫn êm xuôi, hoặc bạn “chẳng biết gì cả”, hoặc bạn đã cam chịu chấp nhận mối quan hệ xấu xí đó.

Có nhiều cách để bạn thông tin cho chồng rằng bạn đã biết hết mọi chuyện và nói cho anh ấy biết rằng cách tốt nhất là “anh nên dừng lại”. Đừng để mối quan hệ của chồng bạn và người thứ ba ngày càng trở nên sâu sắc hơn, để đến lúc bạn bừng tỉnh, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thì dường như đã quá muộn màng.

Quỵ luỵ, níu kéo

Nhiều người phụ nữ không giấu được sự yếu đuối, uỷ mị khi chồng có quan hệ ngoài luồng. Bằng mọi cách, người vợ cố gắng níu kéo chồng trở lại với cuộc sống gia đình. Hãy bình tĩnh vì người có lỗi lúc này đâu phải là bạn mà bạn lại phải quỵ luỵ, xin xỏ để níu kéo mối quan hệ đang rạn nứt.

Chứng tỏ tình yêu với chồng - ngay cả khi chồng bạn “lầm đường, lạc lối” ở một số trường hợp - sẽ khiến cho người chồng nhanh chóng nhận ra rằng không thể để thứ quý giá ấy tuột khỏi tầm tay. Tuy nhiên, đừng chứng tỏ tình yêu của mình bằng thái độ “xin xỏ” vô lý, điều này có thể khiến cho người chồng đang say mê với tình mới càng cư xử quá quắt hơn. Khi vẫn còn tha thiết muốn hàn gắn mối quan hệ với chồng, thì bạn đừng quá quỵ luy để bộc lộ hết mức rằng “em không thể sống thiếu anh”, mà nên tìm cách để chồng bạn hiểu ra rằng anh ấy cũng không thể sống thiếu bạn được.

Muốn thử cảm giác làm người thứ ba

Trạng thái chơi vơi vì bị phản bội dễ đẩy người phụ nữ rơi vào cảm giác muốn làm người thứ ba. “Tôi cặp với người đàn ông sau một vài lần hẹn hò online vì hai mục tiêu. Thứ nhất là để thử xem cảm giác làm người thứ ba sẽ thế nào, thử những cảm giác yêu đương, hồi hộp mà bồ của chồng tôi đã trải qua ra sao. Thứ hai là để chồng tôi biết giá trị của vợ mình. Tôi cũng có thể làm được như bồ của chồng, thậm chí còn hơn cả cô ta vì bồ mới của tôi trẻ trung, hay ho hơn hẳn chồng mình”- Thu Anh, một nhân viên ngân hàng chia sẻ.

Nhưng rồi cả hai mục tiêu của cô gái 29 tuổi đều không đạt được. “Tôi không yêu anh H., mà chỉ là thử yêu nên chả có chút hồi hộp, mong chờ, thổn thức, rung động gì với anh. Còn chồng tôi, khi phát hiện tôi cũng cặp kè thì từ chỗ trước đây lúc nào cũng giấu giếm mối quan hệ ngoài luồng thì nay lại công khai và gần như thách thức tôi”- Thu Anh thú nhận.

Vậy bạn nên làm gì?

Trước các phản ứng tiêu cực rất phổ biến này, các chuyên gia tâm lý cho rằng chính thời điểm thử thách cuộc đời, người phụ nữ càng cần phải tỉnh táo nhất, tránh rơi vào những trạng thái ứng xử không nên có ấy.

Theo đó, điều cần làm nhất là bạn phải bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề. Bạn hãy nhớ rằng bên cạnh bạn lúc nào cũng có những người sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn. Người đồng hành với cuộc đời bạn trong cuộc đời không chỉ có chồng bạn mà còn có bố mẹ, con cái, bạn bè… Bạn có thể chia sẻ, tìm lời khuyên và sự hỗ trợ khi cần thiết.

Trong trường hợp bạn đã chấp nhận tha thứ để chồng bạn quay lại với mình thì nhất định không được “ủ” những lỗi lẫm của chồng để có dịp là mang ra nhắc lại, đay nghiến, nhất là trước mắt người thân, người quen của chồng. “Xấu chàng, hổ thiếp” là câu răn tuyệt đối đúng trong trường hợp này. Khi đã chấp nhận tha thứ, bạn hãy rộng lòng bao dung để xây đắp tổ ấm của mình. Cũng giống như khi vết thương đã liền da thì đừng dại tìm cách làm đau mình và làm đau người mình vẫn còn đầy ắp tình yêu thương.