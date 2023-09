Cuộc sống quá viên mãn, tình yêu quá đủ đầy nên chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình có người khác...

Kể cả khi anh bất ngờ trở nên khó hiểu sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài cũng chẳng khiến tôi mảy may nghi ngờ “người thứ ba” đã đổ bộ xuống mái ấm của mình. Thấy anh lạnh nhạt với tôi và xao nhãng chuyện con cái- những thứ mà trước đây anh vẫn tuyên bố là “thứ quý giá nhất đời mình”- tôi vẫn cố tìm một lý do khác biện minh: Hay anh đang bị áp lực công việc vì mới chuyển công tác? Hay có chuyện gì ở bên nội mà anh muốn giấu tôi bằng vỏ bọc đột ngột lạnh lùng? Thậm chí, tôi đã đến bác sĩ tâm lý xin tham vấn về những biến đổi trong tính cách của chồng mình. Dù bác sĩ tâm lý chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến người chồng tuyệt vời của mình thay đổi có thể do người thứ ba xuất hiện, tôi vẫn đinh ninh giả thuyết đó không bao giờ “có cửa” trở thành sự thật trong gia đình êm ấm của mình. Vợ chồng tôi đang hạnh phúc như thế, chồng tôi đang yêu tôi hết mức như thế, làm sao “người lạ” có thể chen ngang?

Sự thật luôn phũ phàng

Những mong muốn của con người vẫn thường bị chà đạp bởi sự thật phũ phàng. Không tin rồi tôi cũng phải tin, không muốn đau mà vẫn đau đến tận cùng khi tôi đọc được những dòng tin nhắn sướt mướt giữa chồng và cô bạn đồng nghiệp đã cùng nhau đi chuyến công tác dài ngày ấy.

Đau đớn đến tận cùng khi tình yêu của hai người không phải chờ đến tận chuyến đi xa ấy mới bắt đầu. Nó đã được nhen nhóm từ trước đó nữa khi tôi vẫn mơ màng trong hạnh phúc mà nghĩ rằng cả thế giới đang nhìn vào đầy ghen tị.

Hoá ra không phải vô cớ mà người đầu gối tay ấp với tôi bao lâu nay buông ra những lời phũ phàng: “Tôi không muốn làm osin cho cô mãi”. Hoá ra, bấy lâu anh cũng chẳng vui vẻ gì những lúc quần quật rửa bát, lau nhà, cho con ăn... để tôi gác chân ngồi xem phim, lướt web. Hoá ra, bấy lâu anh đau đớn rồi đến mức hận tôi vì thi thoảng có buông lời chì chiết chuyện tiền nong...

Những chuyện ấy tôi vẫn coi là vụn vặt ấy khi mình đang mải mê hưởng thụ hạnh phúc, không ngờ đã hằn sâu vào ký ức của anh.

Đứa bạn thân đã nói thẳng với tôi rằng: Tôi không làm tròn nghĩa vụ của người vợ.

Dù không phản đối được những lập luận sắc bén của cô bạn trước khi buông ra kết luận ấy, nhưng kỳ thực đến giờ này tôi vẫn không tin, không hiểu vì sao tổ ấm của mình tan vỡ khi tôi yêu anh ấy và bao lâu nay anh vẫn thể hiện rằng anh còn yêu tôi nhiều hơn tình yêu tôi dành cho anh...