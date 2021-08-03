Mùa dịch mà tuần nào cũng có rau củ, đồ ăn đầy ắp gửi đến tận nhà, biết được danh tính người gửi vợ giận tím mặt

Tâm sự gia đình 03/08/2021 04:43

Chẳng ngờ được đã hơn 10 năm trôi qua, chồng tôi vẫn chưa quên được người yêu cũ, thậm chí bây giờ họ còn lén lút sau lưng tôi một cách trơ tráo.

Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm, có hai con trai đáng yêu. Chồng tôi là người cuồng công việc, anh hầu như không quan tâm đến chuyện ăn uống, bếp núc trong nhà. Tôi cũng chưa từng trách giận gì chồng.

Nhưng kì lạ là khoảng thời gian một tháng gần đây, chồng tôi bỗng thay đổi. Vì dịch bệnh căng thẳng, tôi thường tự tìm chỗ mua đồ ăn giao về nhà để hạn chế ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên chồng tôi lại nói để việc này anh lo.

Mùa dịch mà tuần nào cũng có rau củ, đồ ăn đầy ắp gửi đến tận nhà, biết được danh tính người gửi vợ giận tím mặt - Ảnh 1
Nhưng bỗng nhiên chồng tôi lại nói để việc này anh lo - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là tuần nào trong nhà tôi cũng có đầy ắp rau củ, thịt cá giao đến tận nhà. Tôi còn thấy chồng hồ hởi mỗi khi nhận hàng, sau đó anh nhắn gì đó vào điện thoại rồi cười vui vẻ. Tôi giả vờ hỏi anh đặt ở đâu mà đồ tươi ngon thế, chồng tôi chỉ ậm ừ nói nhờ người quen biết.

Linh cảm của người vợ nhạy cảm lắm. Tôi bèn len lén lúc chồng đi tắm thì mở điện thoại của anh lên xem. Tìm vào phần tin nhắn Zalo tôi thấy những tin nhắn của chồng với Quế. Hóa ra Quế là người gửi thức ăn cho nhà tôi mỗi tuần, cô ấy còn hỏi chồng tôi thích ăn gì. Cả hai trò chuyện rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều có vài tin nhắn. Lòng tôi đầy lửa giận.

Mùa dịch mà tuần nào cũng có rau củ, đồ ăn đầy ắp gửi đến tận nhà, biết được danh tính người gửi vợ giận tím mặt - Ảnh 2
Lòng tôi đầy lửa giận - Ảnh minh họa: Internet

Mười năm lấy nhau, chồng tôi chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Tôi cũng không nhắc về tình cũ của anh, dù tôi biết đôi khi anh cũng nhớ về cô ấy. Nhưng tôi tôn trọng anh, không muốn để chuyện cũ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.

Chồng tôi là kiểu đàn ông dễ thu hút phụ nữ nhưng lại rất chung tình. Ngày trước, tôi cùng chồng và Quế - người yêu cũ của chồng - là bạn học với nhau. Tôi có tình cảm trước với anh nhưng im lặng nhìn anh cùng người kia yêu đương. Sau đó Hương quyết định đi du học rồi chia tay anh, tôi là người ở bên an ủi, động viên anh cố gắng học hành. Sau này, anh là người ngỏ lời yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ.

Chẳng ngờ được, đã hơn 10 năm trôi qua, chồng tôi vẫn chưa quên được Quế. Cô ấy về nước, làm trong công ty nông nghiệp lớn. Cô ấy còn bắt chuyện lại với chồng tôi, chủ động ngỏ lời muốn gửi đồ ăn cho gia đình tôi. Dù biết chúng tôi đã lấy nhau, Quế vẫn không thấy ngại, thậm chí còn muốn quyến rũ chồng tôi.  

Mùa dịch mà tuần nào cũng có rau củ, đồ ăn đầy ắp gửi đến tận nhà, biết được danh tính người gửi vợ giận tím mặt - Ảnh 3
Anh nghĩ gì khi giấu tôi về sự xuất hiện của người yêu cũ? - Ảnh minh họa: Internet

Còn chồng tôi, liệu anh ấy có ý thức được rằng mình đã có gia đình? Anh nghĩ gì khi giấu tôi về sự xuất hiện của người yêu cũ? Anh nghĩ gì khi nhận quà của cô ấy mỗi tuần mà chẳng nói với tôi một lời? Nếu họ có mối quan hệ bình thường, Quế giúp đỡ gia đình tôi trong thời điểm khó khăn này thì tôi sẽ cảm ơn thật lòng, chẳng ghen tuông gì. Nhưng giờ họ lại lén lút sau lưng tôi tình tứ với nhau, thì tôi phải làm gì đây? Tôi làm sao để giữ lấy chồng trước người yêu cũ mà anh từng nặng tình đây?

Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi vui mừng hí hửng

Lo sốt vó khi gặp người yêu cũ khám thai cho mình, nào ngờ anh nói một câu khiến chồng tôi vui mừng hí hửng

Khi đến nơi gặp mặt bác sĩ khám thai thì tôi lặng người sửng sốt đến mức muốn ngất. Người yêu cũ đứng trước mặt tôi trong bộ đồ blouse trắng.

Xem thêm
Từ khóa:   người cũ chồng và người yêu cũ chuyện hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 29 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 29 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 29 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 58 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 21 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ