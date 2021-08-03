Nhưng kì lạ là khoảng thời gian một tháng gần đây, chồng tôi bỗng thay đổi. Vì dịch bệnh căng thẳng, tôi thường tự tìm chỗ mua đồ ăn giao về nhà để hạn chế ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên chồng tôi lại nói để việc này anh lo.

Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm, có hai con trai đáng yêu. Chồng tôi là người cuồng công việc, anh hầu như không quan tâm đến chuyện ăn uống, bếp núc trong nhà. Tôi cũng chưa từng trách giận gì chồng.

Linh cảm của người vợ nhạy cảm lắm. Tôi bèn len lén lúc chồng đi tắm thì mở điện thoại của anh lên xem. Tìm vào phần tin nhắn Zalo tôi thấy những tin nhắn của chồng với Quế. Hóa ra Quế là người gửi thức ăn cho nhà tôi mỗi tuần, cô ấy còn hỏi chồng tôi thích ăn gì. Cả hai trò chuyện rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều có vài tin nhắn. Lòng tôi đầy lửa giận.

Vậy là tuần nào trong nhà tôi cũng có đầy ắp rau củ, thịt cá giao đến tận nhà. Tôi còn thấy chồng hồ hởi mỗi khi nhận hàng, sau đó anh nhắn gì đó vào điện thoại rồi cười vui vẻ. Tôi giả vờ hỏi anh đặt ở đâu mà đồ tươi ngon thế, chồng tôi chỉ ậm ừ nói nhờ người quen biết.

Lòng tôi đầy lửa giận - Ảnh minh họa: Internet

Mười năm lấy nhau, chồng tôi chưa từng làm gì có lỗi với tôi. Tôi cũng không nhắc về tình cũ của anh, dù tôi biết đôi khi anh cũng nhớ về cô ấy. Nhưng tôi tôn trọng anh, không muốn để chuyện cũ ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.

Chồng tôi là kiểu đàn ông dễ thu hút phụ nữ nhưng lại rất chung tình. Ngày trước, tôi cùng chồng và Quế - người yêu cũ của chồng - là bạn học với nhau. Tôi có tình cảm trước với anh nhưng im lặng nhìn anh cùng người kia yêu đương. Sau đó Hương quyết định đi du học rồi chia tay anh, tôi là người ở bên an ủi, động viên anh cố gắng học hành. Sau này, anh là người ngỏ lời yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ.

Chẳng ngờ được, đã hơn 10 năm trôi qua, chồng tôi vẫn chưa quên được Quế. Cô ấy về nước, làm trong công ty nông nghiệp lớn. Cô ấy còn bắt chuyện lại với chồng tôi, chủ động ngỏ lời muốn gửi đồ ăn cho gia đình tôi. Dù biết chúng tôi đã lấy nhau, Quế vẫn không thấy ngại, thậm chí còn muốn quyến rũ chồng tôi.

Anh nghĩ gì khi giấu tôi về sự xuất hiện của người yêu cũ? - Ảnh minh họa: Internet

Còn chồng tôi, liệu anh ấy có ý thức được rằng mình đã có gia đình? Anh nghĩ gì khi giấu tôi về sự xuất hiện của người yêu cũ? Anh nghĩ gì khi nhận quà của cô ấy mỗi tuần mà chẳng nói với tôi một lời? Nếu họ có mối quan hệ bình thường, Quế giúp đỡ gia đình tôi trong thời điểm khó khăn này thì tôi sẽ cảm ơn thật lòng, chẳng ghen tuông gì. Nhưng giờ họ lại lén lút sau lưng tôi tình tứ với nhau, thì tôi phải làm gì đây? Tôi làm sao để giữ lấy chồng trước người yêu cũ mà anh từng nặng tình đây?