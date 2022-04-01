Một người phụ nữ hoảng hốt khi phát hiện ra chàng trai "tình một đêm" ở bia club trước đây là em trai của chồng sắp cưới

Tâm sự gia đình 01/04/2022 19:24

Một người phụ nữ lần đầu tiên đến chào hỏi người nhà bạn trai sắp kết hôn đã phải đối mặt với cú sốc có một không hai trong đời.

Một người phụ nữ hoảng hốt khi phát hiện ra chàng trai 'tình một đêm' ở bia club trước đây là em trai của chồng sắp cưới - Ảnh 1
Ảnh : Getty Images Bank

Cách đây vài năm, cô gái này đã bắt gặp một người đàn ông lạ tại nhà bạn trai, và phát hiện ra đó chính là người “tình một đêm” ở quán bia club họ từng đến.

Trên mạng xã hội gần đây 'rần rần' đưa tin về nỗi lo của một người phụ nữ khi gặp lại người đàn ông từng “qua đêm đến mức khó quên” chính là 'em trai của bạn trai' sau một thời gian dài.

Một phụ nữ tên A sống ở Đài Loan gần đây đã bất ngờ gặp lại “người quen” trong lần ra mắt đầu tiên với gia đình bạn trai.

Một người phụ nữ hoảng hốt khi phát hiện ra chàng trai 'tình một đêm' ở bia club trước đây là em trai của chồng sắp cưới - Ảnh 2
Ảnh : Getty images Bank

Cách đây vài năm, chị A đã có một đêm đầy nhiệt huyết với một người lạ sau khi uống rượu tại một bia club.

Thời điểm đó, chị A u mê đắm chìm người đàn ông đó nên thích ngủ với “anh chàng tình một đêm” đến mức những kỷ niệm ngày ấy khắc sâu trong tâm trí của chị A.

Thời gian trôi qua, chị A cũng đổi thay và gặp gỡ một người đàn ông khác. Họ quyết định hẹn hò, tình yêu giữa họ dần nảy nở và cả hai đã đi đến con đường kết hôn.

Cuối cùng trong ngày quyết định gặp gỡ gia đình bạn trai, khoảnh khắc từng người một chào đón chị A thì vô tình chị đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Một người phụ nữ hoảng hốt khi phát hiện ra chàng trai 'tình một đêm' ở bia club trước đây là em trai của chồng sắp cưới - Ảnh 3
Ảnh : Getty images Bank

Đó chính là người tình một đêm mà chị A đã chôn vùi trong ký ức. Người đàn ông đã gặp chị A tại bia club và “qua đêm” lại chính là 'em trai' của bạn trai hiện tại.

Chị A không biết phải làm gì với sự bối rối của mình khi phải đối mặt với con người đó khi anh ta lại thành viên trong gia đình bạn trai và sắp trở thành người một nhà với chị A.

Mặc dù họ trao nhau những lời chào hỏi giả vờ như không quen biết, nhưng chị A rơi vào trạng thái lo lắng tột độ không biết liệu chàng trai đó có nhớ mình không, hay chàng trai đó sẽ nói với anh trai về chuyện của mình trước không.

Một người phụ nữ hoảng hốt khi phát hiện ra chàng trai 'tình một đêm' ở bia club trước đây là em trai của chồng sắp cưới - Ảnh 4
Ảnh : Getty Images Bank

Chị A chia sẻ hoàn cảnh của mình và xin lời khuyên từ cộng đồng mạng: "Tôi có nên nói với bạn trai rằng người đã từng đi chơi và qua đêm với tôi chính là em trai của bạn trai không? Tôi bối rối không biết mình nên giả vờ như không biết cho đến cùng, hay nên nói hết mọi chuyện ra trước và tìm cách giải quyết tình hình.”

Cư dân mạng khi nghe câu chuyện đã bày tỏ sự ngạc nhiên, thốt lên rằng: “Chuyện tưởng chỉ thấy trong phim mà không ngờ lại xảy ra ngoài đời thực”, “Chuyện sẽ nghiêm trọng hơn nếu người em trai lên tiếng trước”, “Thật là một cú sốc lớn, tuy tôi không chắc chắn về kết quả nhưng tốt hơn nên để bạn trai biết và lựa chọn cách giải quyết.", “Bạn trai của bạn có quyền biết về chuyện này”.

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