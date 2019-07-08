‘Mẹ định ngoại tình như thế đến bao giờ?’

Tâm sự gia đình 08/07/2019 05:23

Mẹ ơi, mẹ ngoại tình như thế đến bao giờ? Mẹ xinh đẹp hơn, mẹ vui vẻ hơn, mẹ tràn đầy sức sống hơn mỗi khi về nhà… nhưng con thật sự đau lòng lắm!

Trong trí nhớ của con rất nhiều năm về trước, có một ngày ba mẹ cãi nhau rất lớn. Con nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, còn có cả tiếng khóc của mẹ. Rồi ba bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Con cũng chỉ nhớ trước khi đi ba có nói một câu, rằng ba sẽ không về nữa.

Mẹ bước ra ngoài, đứng nhìn theo hướng ba đi hồi lâu. Con ngây thơ chạy tới hỏi mẹ, có phải chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau nữa không? Mẹ lau nước mắt, cố cười mà nói với con, không có đâu, cả ba chúng ta sẽ ở với nhau thật lâu. Con khi ấy mới lên 8, vốn không biết vì sao mẹ lại khóc, chỉ tin lời mẹ rằng cả nhà mình sẽ không bao giờ xa nhau. Vì sau đó ba thật sự đã trở về.

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Con khi ấy mới lên 8, vốn không biết vì sao mẹ lại khóc, chỉ tin lời mẹ rằng cả nhà mình sẽ không bao giờ xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Con năm nay đã 18 tuổi, con đã lớn thật rồi, đã không còn là đứa trẻ không biết gì ngày trước. Đã 10 năm từ ngày hôm đó để con biết ba mẹ đã không còn hạnh phúc ở bên nhau. Và con cũng biết ba từng ngoại tình, vô số lần khiến mẹ khổ tâm. Mẹ đã cô đơn rất nhiều đêm khi ba không về nhà. Nhưng mẹ vẫn chọn giữ lại cuộc hôn nhân này. Mẹ vẫn giữ đúng lới hứa với con, rằng cả nhà mình sẽ không xa nhau…

Nhưng mẹ ơi, con không cần lời hứa đó nữa, con thật sự không cần nữa.

Có một ngày, con thấy mẹ vui vẻ hơn dù hôm ấy ba có không về nhà. Con thấy mẹ mặc đồ mới nhiều hơn, làm đẹp nhiều hơn, dù không phải để ba ngắm. Rồi con biết mẹ ngoại tình, mẹ vui khi được yêu thương. Nhưng từ miệng người khác, họ nói mẹ ngoại tình, họ nói mẹ là đàn bà phản bội, họ nói mẹ có lỗi với ba, họ nói mẹ trắc nết hư thân. Họ có thể không biết, thậm chí bỏ qua cho những lần cha ngoại tình. Nhưng nếu đó là mẹ, vốn chẳng dễ dàng để sống về sau...

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Mẹ ngoại tình... con đau lòng lắm! - Ảnh minh họa: Internet

Con cứ bần thần đứng đó một hồi lâu, vì những lời bên tai thật khó nghe biết nhường nào. Con không thể chấp nhận được. Sao mẹ lại ngoại tình, sao mẹ lại như ba? Sao mẹ phải ngoại tình để bị người ta nói như thế? Sao phải ngoại tình, để mang tiếng đàn bà hư hỏng? Mẹ của con, không đáng bị như thế. Mẹ của con, suốt bao năm đã khổ nhiều rồi. Mẹ của con, sao lại chọn con đường này…

Con đã tức giận hỏi mẹ, rốt cuộc mẹ ngoại tình như thế đến bao giờ? Mẹ kinh ngạc nhìn con, đôi mắt dần đỏ lên, ầng ậng nước. Tay chân mẹ luống cuống, mẹ bối rối nói với con, mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ nhất định sẽ giữ gia đình cho con, ba mẹ sẽ không bao giờ ly hôn.

Đó là lần đầu tiên trong đời con hiểu rằng mỗi con người sẽ có một kiểu gia đình hạnh phúc riêng. Có những người gia đình hạnh phúc của họ là cha mẹ bên nhau không rời xa. Nhưng cũng có những người, hạnh phúc chính là khi cha mẹ họ mỗi người có riêng một gia đình khác hạnh phúc.

Con không còn là đứa 8 tuổi để vô tư tin lời mẹ hứa cha mẹ sẽ bên nhau cả đời. Vì nếu không hạnh phúc, vì sao hai người phải sống cùng nhau? Vì nếu chỉ là vì nghĩ cho con thì có đáng không? Vì con không cần, con thật sự không hạnh phúc.

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 Rốt cuộc mẹ ngoại tình như thế đến bao giờ? - Ảnh minh họa: Internet

Con chỉ muốn nói ba mẹ ly hôn đi, đừng chỉ ngoại tình để vui vẻ trở về một gia đình đã đổ vỡ. Ba mẹ ly hôn đi, để ít ra con có thể thấy hai người hạnh phúc dù không còn cùng nhau. Ba mẹ ly hôn đi, bởi mỗi đứa trẻ đều chỉ thật sự vui vẻ khi cha mẹ của chúng có thể vui vẻ, dù không thể cùng lúc bên chúng được nữa. Con thật sự chỉ muốn có thế, được không mẹ ơi?

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Từ khóa:   đàn bà ngoại tình

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