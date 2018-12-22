Lối thoát nào cho nỗi nhục chồng chê vợ ngu dốt

Dù nhiều quan điểm trọng nam khinh nữ trong vấn đề trí thông minh, tầm nhìn xa sâu rộng, nhưng việc lúc nào chồng cũng đánh giá thấp vợ là việc gây nhiều tổn thương nhất.

Không một cô vợ nào chịu đựng được việc chồng luôn chê bai, dè bỉu mình một vấn đề nào đó, đặc biệt là việc chồng chê vợ ngu dốt. Ai mà chẳng có lòng tự tôn. Người đàn ông có lòng tự tôn của đàn ông, thì người phụ nữ cũng có sự sĩ diện của người phụ nữ.

Đó là câu nói thường xuyên mà Hùng thường giã vào tai vợ. Mỗi tháng, thậm chí là mỗi ngày. Anh luôn luôn không vừa mắt với những việc vợ mình làm. Cô làm gì cũng không vừa ý anh, làm gì cũng là sai, là dốt trong mắt anh.

- Cô đúng là đồ ngu dốt. Có mỗi cái việc cỏn con ấy thôi mà cũng không làm được. Tôi lại phải làm thay cô chắc?

Hùng tốt nghiệp một trường đại học lớn trên Hà Nội nên khi về quê đã dễ dàng xin được công việc ổn định, lương cao tại một công ty lớn. Còn Lan - vợ anh, tư chất không tốt, chỉ tốt nghiệp cấp 3 ở một trường bổ túc của huyện. Nhưng được cái Lan có nét đẹp trời phú, xinh xắn nhanh nhẹn. Khi Lan và Hùng thành đôi, ai cũng khen ngợi cặp trai tài gái sắc này.

Sau khi cưới, Hùng và Lan được bố mẹ cho ra ở riêng. Kinh tế nhà Hùng khá giả, Hùng lại có năng lực, kiếm được tiền nên anh đề nghị Lan ở nhà vun vén gia đình, không cần đi làm. Hùng hơn Lan tới 5 tuổi nên Lan rất tin tưởng và nghe lời Hùng. Chồng đã bảo vậy thì Lan cũng nghe theo.

Vậy là 5 năm sau ngày cưới, Lan ở nhà chăm lo cuộc sống gia đình, lần lượt chào đón 2 đứa con gái ra đời. Hai tiểu công chúa vô cùng ngoan ngoãn, xinh xắn đáng yêu, còn cuộc sống kinh tế gia đình cũng luôn luôn khấm khá.

Sốc khi luôn bị chồng chê bai ngu dốt - Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng với những điều tốt đẹp đó, Lan phải là người hạnh phúc nhất cuộc đời. Thế nhưng không phải. Kể từ ngày bước chân vào nhà Hùng, Lan đã không được vui. Lí do là Hùng luôn luôn có tính gia trưởng. Anh nói như nào là Lan phải răm rắp nghe theo, không được cãi nửa lời.

Hơn nữa, càng lúc anh càng khó tính hơn. Vợ làm gì anh cũng không hài lòng. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên nói xấu vợ với những người xung quanh. Việc chồng chê vợ ngu dốt là điều thường xuyên diễn ra trong nhà Lan.

- Cô xem cô làm thế này mà coi được à? Đã làm thì làm cho tốt vào, không thì đừng có đụng tay đụng chân vô. Thật đúng là chẳng được tích sự gì!

- Cô ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ. Cái vấn đề cỏn con này tôi chỉ làm một loáng là xong.

- Lần sau cô ra ngoài tốt nhất là đừng có nói năng gì cả. Cứ im lặng cho tôi. Cô mở miệng ra một câu là hỏng hết việc của tôi. Rõ là ngu dốt!

Lối thoát nào cho nỗi nhục chồng chê vợ ngu dốt - Ảnh minh họa: Internet

Lan không đếm xuể bao nhiêu lần Hùng xối xả vào mặt mình những câu như thế. Cô rất buồn. Cô biết tầm trí thức của mình không bằng anh nên luôn cố gắng để có thể làm tốt nhất những việc cần phải làm.

Từ chăm lo nhà cửa, con cái, gia đình nhà chồng. Bố mẹ, anh chị em nhà chồng luôn rất thương Lan. Thế nhưng cũng không thể làm gì với tính gia trưởng, độc đoán của Hùng.

Làm vợ Hùng, Lan chưa bao giờ được hạnh phúc thật sự. Có lẽ cô nên tìm đường giải thoát cho mình thì hơn. Cô đã không còn sức hay lòng tự tôn để nghe anh miệt thị, mỉa mai mãi nữa. Cứ gánh hoài nỗi nhục bị chồng chê vợ ngu dốt như vậy, cô không làm được!