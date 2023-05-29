Đi công tác về thăm con, đang kể lại những chuyện ở nhà thì đột nhiên con lại hỏi tôi: "Sao tối nào mẹ cũng vào phòng ông nội rồi rên la vậy bố?"

Đi công tác về, khi hỏi con những chuyện ở nhà thì run rẩy tay chân trước câu hỏi gây sốc của con gái.
- Tôi tự tin mình có thân hình 'bốc lửa', nhưng chồng luôn trốn 'thân mật', đêm khuya giật mình vì tiếng rên rỉ kề bên tai, quay phắt qua tôi rụng rời khi thấy điều chồng làm
- Đêm tân hôn dưới ánh đèn mở ảo, đang nằm trên giường đợi chồng lại 'yêu', bỗng anh móc ra một thứ khiến tôi ngớ người bật dậy ôm đồ chạy về nhà mẹ đẻ
Cư dân mạng Hàn Quốc đang bàn tán xôn xao về việc, cháu gái bắt quả tang ông nội và mẹ của mình ngoại tình với nhau. Câu chuyện này đã được lan truyền rộng rãi trong suốt những ngày ngoại tình với con dâu đang được xem xét lại một cách muộn màng.
Cụ thể, trên một đài truyền hình của Hàn Quốc mới đây đã kể lại chuyện ngoại tình gây chấn động về một cặp 'bố chồng - con dâu' đã thu hút rất nhiều lượt bình luận.
Nhân vật chính của câu chuyện là cô con dâu là cô Kang (46 tuổi) (tên nhân vật đã được thay đổi) và bố chồng của mình là ông Lee (72 tuổi) (tên nhân vật đã được thay đổi) phạm phải một tội không thể nào thay thế. Cặp đôi đã bắt đầu mối quan hệ 'vụng trộm' từ năm ngoái và không ai phát hiện ra. Không những thế cô Kang và bố chồng còn có một đứa con riêng là bé Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi). Nhưng chồng cô Kang chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của đứa bé và rất yêu con của mình.
Nhưng 'giấy không gói được lửa', vào một đêm khi cô Kang và bố chồng đang quan hệ tình dục trong phòng thì đứa con riêng của hai người đã tận mắt chứng kiến chuyện đó.
Khi cả hai biết họ bị phát hiện, họ vẫn bình tĩnh tiếp tục 'yêu' nhau. Sau đó, khi xong việc ông Lee đã chỉ đạo cô Kang rằng: "Con đánh thuốc cho con bé Yoon ngất đi rồi nói với bố. Con chỉ cần làm vậy thôi, việc còn lại cứ để bố lo."
Cô Kang mặc kệ con mình và chỉ tin vào sự chỉ đạo của bố chồng, cô đã lén đưa con gái sang phòng khác rồi tìm cách bóp cổ đe dọa con mình không được nói cho ai. Đứa con gái đã rất hoảng loạn nên đã khóc lóc và chống cự dữ dội. Cô Kang và ông Lee vì sợ bị phát hiện nên đã bí mật đưa đứa con ra ngoài để tiếp tục đe dọa.
Cuối cùng 'cặp đôi mèo mã gà đồng' cũng bị phát hiện và bị cảnh sát bắt vì tội đe dọa.