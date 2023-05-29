Đi công tác về thăm con, đang kể lại những chuyện ở nhà thì đột nhiên con lại hỏi tôi: "Sao tối nào mẹ cũng vào phòng ông nội rồi rên la vậy bố?"

Cư dân mạng Hàn Quốc đang bàn tán xôn xao về việc, cháu gái bắt quả tang ông nội và mẹ của mình ngoại tình với nhau. Câu chuyện này đã được lan truyền rộng rãi trong suốt những ngày ngoại tình với con dâu đang được xem xét lại một cách muộn màng.



Cụ thể, trên một đài truyền hình của Hàn Quốc mới đây đã kể lại chuyện ngoại tình gây chấn động về một cặp 'bố chồng - con dâu' đã thu hút rất nhiều lượt bình luận.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân vật chính của câu chuyện là cô con dâu là cô Kang (46 tuổi) (tên nhân vật đã được thay đổi) và bố chồng của mình là ông Lee (72 tuổi) (tên nhân vật đã được thay đổi) phạm phải một tội không thể nào thay thế. Cặp đôi đã bắt đầu mối quan hệ 'vụng trộm' từ năm ngoái và không ai phát hiện ra. Không những thế cô Kang và bố chồng còn có một đứa con riêng là bé Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi). Nhưng chồng cô Kang chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của đứa bé và rất yêu con của mình.