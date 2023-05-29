Mẹ chồng bị bỏ trong viện dưỡng lão, mỗi đêm phải nhìn chị dâu cắn răng 'chiều chuộng' bố chồng, đến ngày mừng thọ 70 của ông, chị dâu mới xuất hiện đã có biến căng

Ngay ngày mừng thọ 70 của bố chồng, chị dâu xuất hiện ra một 'đại chiêu' khiến cho bố chồng phải 'thở hơi lên'.

Chồng cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) là một người đàn ông thành đạt và là chủ của một tòa nhà có tiếng trong thành phố, nhưng đổi lại anh lại là một tay chơi 'khét tiếng', cặp kè một lần với 4 nhân tình trong khi vợ con vẫn chờ ở nhà, còn mẹ chồng thì bị đưa vào viện dưỡng lão. Chồng cô còn chia sẻ người tình cho bố chồng. Những tưởng cuộc đời của cô Kim đã đủ xót xa, nhưng mọi chuyện đã không dừng lại ở đó. Cô Kim đã bị chính bố chồng của mình bắt làm thư ký riêng để ngoại tình với ông. Không những vậy, cô còn phải đảm nhiệm việc sắp xếp lại lịch trình ngoại tình, ghi nhớ những ngày kỷ niệm của ông và chồng cô với 4 người tình.

Ảnh minh họa: Internet Cô Kim đành phải cắn răng làm theo và mang trong lòng sự hối lỗi với mẹ chồng. Cô Kim còn thường xuyên bị chồng mình sỉ nhục bằng những lời lẽ xúc phạm, thậm chí anh còn chửi cô ngay cả khi cả hai đều đang ở ngoài chốn đông người. Thứ cô Kim phải nghe nhiều nhất từ trước đến giờ là: "Mày còn không nghe lời thì cút ra khỏi nhà" Rồi biến cố đã ập đến, trong một lần tức giận cô Kim đã lớn tiếng với người tình của chồng và bố chồng, nhưng hai người tình đó cũng không tha cho cô, họ đã vào quán cà phê rồi túm tóc vật ngã cô Kim.

Bố chồng đã nổi cơn thịnh nộ với cô Kim, vì vậy cô phải bất đắc dĩ tìm đến hai người tình đó và quỳ gối cầu xin sự tha thứ. Thấy cô như vậy, những người tình bắt đầu mỉa mai cô Kim: "Đàn ông có năng lực thì có nhiều người phụ nữ là bình thường, nhà cô có tận 2 người lận đó. Không có con thì có bố, phải cô mà đẹp một chút thì cũng đã đứng lên tranh giành rồi" Cuối cùng, mẹ chồng của cô đã phải qua đời trong cô độc ở viện dưỡng lão. Nhưng gia đình chồng của cô, vẫn vui vẻ như ngày thường và không ai cảm thấy đau buồn. Sau khi nghe tin 'chính thất' đã qua đời, 4 người tình đã tranh nhau một cách 'ác liệt' để chiếm lấy vị trí chính thất còn trống đó. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, bố chồng lại dặn cô Kim không được để cả 4 người tình đều đến dự tiệc mừng thọ 70 sắp tới của ông. Nhịn nhục đã lâu, cô Kim đã không chịu nổi nữa nên đã tìm cách phản đòn. Cô đã gửi cùng một kiểu váy và thiệp mời đến cả 4 người tình. Và đúng như ý định của cô Kim, tất cả những người tình đều đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 70 của ông. Tiệc mừng thọ 70 của bố chồng đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, giữa sự loạn lạc đó, chồng cô Kim đã xuất hiện tay trong tay với người tình thứ 5 khác trạc tuổi với cô Kim. Lần này cô Kim đã quyết định ly dị chồng và rời khỏi căn nhà 'u tối' đó.

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