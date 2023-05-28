Xưa nay, mối quan hệ chị em dâu luôn là mối quan hệ có nhiều khoảng cách. Chị em dâu thường bất hòa do nhiều nguyên nhân như sự khác biệt về địa vị xã hội, lợi ích kinh tế, giáo dục con cái, phân công công việc trong gia đình… Đặc biệt, nếu anh em rể (hay còn gọi là cột chèo, đồng hao) thường tỏ ra thân thiết thì chị em dâu chẳng mấy khi hòa thuận. Trường hợp nhà Thanh Thư cũng là một trường hợp như thế.

Em dâu ở cùng nhà luôn. Lúc nào chồng em cũng thương và bênh em dâu chằm chặp. Lúc nào chồng em cũng đi so bì vợ với em dâu. Đợt vay tiền là em và con em khi đó đang ở cữ nhà mẹ đẻ. Em gọi chục cuộc gọi từ sáng tới tối em dâu không nghe. Mẹ em còn phải lên thẳng nhà đòi.

“Em xin phép gọi em dâu là cô ta vì có lần cô ta vay tiền của em, em không có nên đã đi vay của mẹ đẻ em 35 triệu cho cô ta mượn mà không lấy 1 đồng lãi nào. Thế mà giờ, em đòi mãi cô ta không trả. Em cũng khẳng định là em ngu 1 lần thôi không có lần 2.

Ảnh minh họa: Internet

Thế mà chồng em còn bênh em dâu bảo là chồng cô ta không đưa nên không có tiền. Vì thế em dâu không nghe máy. Rằng em dâu cũng khổ. Lúc nào cũng nói em dâu khổ nhưng tuyệt nhiên không hề thấy thương vợ mình 1 chút nào. Còn kêu mẹ em đừng đòi dồn dập em dâu.

Trước thì em làm ở nhà mẹ em. Còn từ khi em bầu, chồng em nói ở nhà làm cùng em dâu.

Em bầu bí đứa thứ 2 ốm nghén mệt mỏi không ăn được 1 hạt cơm nào, em bảo chồng em là bảo thím làm hết đi rồi khi nào mà thím chửa thì em lại làm hết cho. Nhưng không mọi người ạ. Chồng em bảo là thím còn con nữa (nhưng con đã 5 tuổi rồi), không làm được đâu. Em bảo nếu đã vậy thì tới lúc mà thím bầu đứa thứ 2 thì cũng thế nhé.

Thế mà em đẻ đứa thứ 2 được 5 ngày thì chồng em kêu em ra làm vì em dâu đi chơi không ai làm. Em nói anh bị điên hay sao, tôi đau tới nỗi ngồi còn không nổi đi cũng không xong, anh có phải con người không? Chồng em không nói gì. Tới ngày thứ 10 anh thấy em đi được nên bảo đi được rồi thì ra làm đi. Em bảo đau lắm chưa khỏi thì anh bảo em đau chỗ đó chứ có đau tay đâu mà không làm được. Nói vậy mọi người biết chồng em như nào rồi.

Em cãi nhau 1 trận tanh bành với chồng. Lúc đẻ là em phải gửi thằng lớn về ngoại. Đứa bé 1 mình em chăm tự tắm cho con tự nấu cơm. Tới lúc gần tháng em đón đứa lớn về thì em 1 mình chăm 2 đứa. Trước đó, em dâu đẻ, chồng với mẹ chồng toàn kêu em bế con cho em ấy. Còn lúc em đẻ, em dâu không thèm ngó luôn. Em nói với chồng thì anh bảo thím còn bận đứa lớn đâu như em lúc đó chưa có con.

Do vất quá nên mẹ em thương bảo về ngoại mà ở, đem 2 đứa về theo (đứa lớn nhà em 2 tuổi). Em cũng làm theo nhưng thỉnh thoảng chồng mới xuống thăm con được 30 phút.

Đứa nhỏ nhà em được 3 tuổi thì em dâu chửa đứa thứ 2. Chồng kể với em là em dâu thèm chua với thấy nó nôn ói. Em bảo là vợ người khác thì anh biết rõ thế, vợ anh chửa thèm gì anh đâu có biết. Anh bảo thấy thì nói thôi, hơi tí xồn xồn lên.

Nay chồng còn bảo em, em dâu chửa nên kêu em về nhà làm, chứ em ấy nghén không làm nổi. Lúc này em mới bảo lúc trước em nghén sụt 5kg vẫn phải làm. Em bảo làm giúp để giờ em làm thay em dâu mà sao hồi đó em ấy không làm đi.

Chồng em lại bảo, em vẫn làm ít hơn, thím làm nhiều hơn. Em mới nóng máu bảo là vậy thì về đi trông con cho tôi để tôi làm nhiều hơn em dâu đi. Tôi đẻ con và chăm con được là tốt rồi còn muốn so bì tôi với người khác à. Vậy là chồng chửi em là loại trẻ con, loại điên loại dở hơi.

Em tức nên không nhắn tin lại nữa. Theo mọi người em có nên về mang con về mình làm chồng trông con thử xem có sướng không hay kệ chồng, em cứ ở nhà em. Mọi người cho em lời khuyên với”.

Ngay khi chia sẻ, câu chuyện trên đã thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Ai cũng lạ đời khi lần đầu thấy có người chồng lại thương em dâu hơn cả vợ mình.

Lưu An Bình phân tích: “Là chị cũng đừng so đo tính toán thiệt hơn. Dù sao mình cũng mang tiếng là chị dâu chị cả trong nhà ... Sống chung thì phải khéo 1 tý chứ đùng cái ly dị sao được. Có phải gia cảnh nào cũng như nhau đâu. Chồng bạn không có ý gì với em dâu đâu nên đừng nghĩ linh tinh”.

Ảnh minh họa: Internet

Kiều Oanh Phạm thì cho rằng không thể chấp nhận người chồng như vậy: “Kể cả vì em dâu hay không, mà riêng chuyện vợ đẻ mới được 5 ngày đã bắt làm là không chấp nhận được rồi. Chồng như này thì mom nên xem lại, nghĩ cho bản thân mình và cho con thôi, làm gì lắm rồi anh ta cũng có coi mình ra gì đâu. Nghèo thì nghèo chung, có gì ăn nấy, mình cứ lo cho sức khỏe của mình trước đã. Có sức khỏe sau này mới lo được cho các con. Loại chồng thế này đừng có hi sinh nhiều mà thiệt thân thôi mom ạ”.

Thậm chí nhiều người như Trung Tương còn khuyên người vợ trẻ nên ly dị chồng vì chồng kiểu này không nên giữ làm gì. Ly hôn xong, cứ bắt chồng chu cấp tiền nuôi con. Vì chồng này khỏi trông chờ làm gì.