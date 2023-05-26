Bố chồng chưa mất được bao lâu, tôi đã phải tận mắt chứng kiến mẹ chồng và gã hàng xóm đang...

Mới đây, cư dân mạng xứ Hàn đang xôn xao về bài viết tâm sự của một cô con dâu đang phải chứng kiến chuyện 'tày đình' của mẹ chồng. Nhân vật chính trong câu chuyện này là cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi), bố chồng cô vừa qua đời vào năm ngoái. Và hiện tại thì cô đang sống cùng chồng và mẹ chồng. Cô Yoon cho biết, trước khi bố chồng qua đời thì bố và mẹ chồng là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc, chung sống hòa thuận được 30 năm.

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, sau khi người bố chồng qua đời thì cô Yoon mới bàng hoàng nhận ra rằng mẹ chồng cô đã hẹn hò với người hàng xóm được 20 năm trời. Cô rất sốc vì không thể tin được trong một khoảng thời gian dài đến thế mẹ chồng cô ngoại tình mà không ai hay biết gì. Nhưng thứ mà khiến cô sốc hơn nữa là sau khi bố chồng mất mẹ chồng đã chung sống cùng với người hàng xóm, và cùng nhau kiếm tiền bằng cách đi lừa gạt người khác. Vì quá sốc nên cô đã đi chất vấn mẹ chồng của mình, nhưng thấy cô phẫn nộ như vậy bà chỉ nhẹ nhàng đáp trả: "Nếu cuộc sống của chúng ta khó khăn quá, mọi người đều có thể ngoại tình. Vì nếu ngoại tình, con sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người tình của mình, khi đó cuộc sống của con sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn đó. Không phải mẹ xúi con cắm sừng con mẹ, nhưng nếu có là con trai ruột của mẹ thì mẹ cũng trả lời vậy thôi."

Ảnh minh họa: Internet Cô Yoon tái mặt trước câu trả lời 'trơ trẽn' của mẹ chồng và không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ chồng cô cũng thừa nhận bà bị bệnh tâm lý và nghiện quan hệ tình dục vì vậy nên mới ngoại tình. Cô Yoon lo sợ dưới sự dạy dỗ của mẹ chồng, và lo lắng rằng bệnh tâm lý có thể di truyền sẽ khiến chồng cô đi ngoại tình. Hiện tại, sau bao nỗ lực khuyên giải mẹ chồng và khuyên bà nên sớm đi trị liệu tâm lý thì mẹ chồng vẫn phớt lờ cô. Mẹ chồng cô vẫn công khai ngoại tình với hàng xóm. Cô Yoon hiện tại đang rất đau đầu để hàn gắn lại hạnh phúc của gia đình mình.

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