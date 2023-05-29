Tôi tự tin mình có thân hình 'bốc lửa', nhưng chồng luôn trốn 'thân mật', đêm khuya giật mình vì tiếng rên rỉ kề bên tai, quay phắt qua tôi rụng rời khi thấy điều chồng làm

Nguyệt có rất nhiều theo đuổi vì cô xinh đẹp, sexy, khôn khéo trong giao tiếp. Nhưng trong số đó, Nguyệt chỉ ưng có mỗi anh, vì anh hiền lành, thương Nguyệt thật lòng, bất chấp dù nắng mưa ra sao, chỉ cần cô thích ăn gì, anh cũng mua đến cho cô. Cô chỉ cần nói muốn đi đâu, cuối tuần anh sẽ đưa cô đi đến nơi đó. Vậy là sau 1 năm yêu nhau, 2 người kết hôn.

Hơn nữa, cô nghĩ mình xinh đẹp, khối anh ngoài kia còn “xin chết” mặc dù đã biết mình có chồng, vì thế không có lý do nào chồng lại chán mình nhanh như thế. Nên cô vẫn đòi hỏi chồng hàng đêm, đôi khi anh chỉ làm cho qua chuyện. Nhưng anh cũng tìm ra chiêu mới, khi nào vợ đòi hỏi quá, anh cố tình để vợ giận, chồng sẽ được ra ngoài phòng khách ngủ.

6 tháng đầu, cuộc sống hôn và chuyện ấy của vợ chồng cô rất đều đặn và hòa hợp. Nhưng từ tháng thứ 7 trở đi, anh ngại gần gũi với vợ, luôn lảng tránh chuyện vợ chồng . Nhiều lần, cô gợi ý, chủ động ôm hôn anh, nhưng anh đều gạt ra. Nên cô nghi anh có bồ bịch, nhưng anh đi làm về đúng giờ, lại làm chung công ty với cô, nên cô biết rõ lịch làm việc của anh, do đó anh không thể có thời gian tòm tem với người khác.

Tưởng đâu, anh chỉ ra ngoài một lúc, đường này từ hôm đó, anh lại thích ra ghế ngoài phòng khách ngủ hơn, anh ngủ ngon lành, mà không hề biết được trong lòng vợ đang rất khó chịu.

Sự thật đằng sau chuyện anh luôn trốn tránh vợ

Chuyện chẳng có gì nếu như tối hôm đó cô không dậy đi vệ sinh nửa đêm. Đi vệ sinh xong cô ra phòng khách uống nước thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô. Cô bắt gặp chồng tự sướng và đang xem phim sex, còn rên rỉ một cách rất thỏa mãn.

Cô bật điện sáng, anh giật mình. Anh ngượng nên không biết nói gì với vợ. Bởi là người mạnh bạo nên cô đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chồng thú nhận anh đạt được khoái cảm nhiều hơn khi thủ dâm nên lười gần gũi với vợ. Do ngày trước khi chưa lấy vợ, anh thường xuyên xem phim sex và thủ dâm để tự thỏa mãn mình nhiều lần. Thói quen xấu này lại khiến anh dễ dàng “lên đỉnh" hơn, cảm giác phê lâu hơn là những lần quan hệ với vợ.

Hóa ra đây chính là lý do anh luôn trốn tránh vợ. Thôi thì cô nghĩ anh thủ dâm vậy cũng còn đỡ hơn đi ra ngoài gái gú. Tuy nhiên, cô rất ấm ức, vợ đẹp không thèm, lại thích “tự sướng”. Vậy là cô khuyên anh đi khám bác sĩ, để anh thay đổi, như vậy cả hai mới có cuộc sống hài hòa và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đầu, cô bắt anh cắt giảm số lần “tự sướng” xuống. Hơn nữa, để anh có cảm giác với trở lại thì vợ giúp chồng “tự sướng”. Sau đó, cô chuyển dần sang những kích thích thực lấy lại cảm hứng chăn gối cho chồng, để đời sống tình dục viên mãn hơn. Bởi cô hiểu rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết được, chuyện tình dục vợ chồng đâu phải một mình cố là được. Với lại cô thì cứ mòn mỏi mong chờ giây phút ái ân, mà không chịu giúp chồng, như vậy là cô vừa tàn nhẫn và ích kỉ đối với bản thân và chồng, với cuộc hôn nhân của mình.