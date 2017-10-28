Hôn nhân tan vỡ khi đàn bà thích 'làm chồng'

Tâm sự gia đình 28/10/2017 09:29

Đàn bà khôn ngoan sẽ nhận ra rằng, ông chồng nào cũng muốn mình ở vị thế là trụ cột gia đình. Được tôn trọng là điều mà mọi đấng mày râu đều cần ở vợ mình.

Lâu nay người chồng luôn được xem là trụ cột chính của gia đình. Nhưng thực tế, có rất nhiều bà vợ luôn muốn mình ở ‘chiếu trên’, tự quyết định mọi việc trong nhà. Mọi chuyện, từ lớn hay nhỏ người chồng đều phải nghe theo sự sắp xếp của vợ. Không ít những gia đình tan đàn xẻ nghé vì những người đàn bà luôn thích ‘làm chồng’ như thế này.

‘Tôi lương nhiều hơn anh nên tôi làm chủ gia đình’

Chị hàng xóm nhà tôi, rất giỏi giang. Chị làm chủ một cửa hàng nội thất lớn. Thu nhập hàng tháng cả mấy chục triệu. Chồng chị chỉ là nhân viên văn phòng, lương thấp hơn vợ rất nhiều. Anh này hiền lành, nhẫn nhịn thế nên luôn bị vợ bắt nạt. Hai vợ chồng luôn ở trong thế ‘cơm không lành, canh chẳng ngọt’. Chị luôn coi thường chồng. Có hôm, cãi nhau tôi còn nghe chị  quát chồng: ‘Lương ba cọc ba đồng của anh có mua được nhà, mua được xe, có cho nổi 3 đứa con học trường quốc tế không?’ Có hôm, chồng đi làm về trễ, vừa bước vào cửa đã bị chị vợ hạch sách: ‘Anh đi đâu giờ này mới về. Lương thì thấp mà còn nhậu với nhẹt.’

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Những người vợ như thế này luôn khiến chồng chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng thường sang nhà tôi chơi. Nhiều lúc anh buồn buồn tâm sự, rất mệt mỏi và chán nản mỗi khi về nhà. Vì vợ không ưng ý, việc gì cũng xỉa xói, đem mức lương chồng mình ra so sánh rồi coi thường. Anh không phải sợ vợ nhưng nín nhịn cho êm cửa êm nhà. Anh không biết còn có thể chịu đựng đến bao giờ nữa khi vợ anh càng ngày càng quá đáng.

Đàn bà hiện đại, giỏi giang, kiếm được nhiều tiền ai mà chả muốn cưới làm vợ. Nhưng những bà vợ như thế này thì ông chồng nào cũng ‘bỏ của chạy lấy người’.

Người đàn ông nào cũng muốn được vợ tôn trọng

Nhiều bà vợ còn muốn vượt mặt chồng làm chủ ngay cả khi người chồng là lao động chính, nuôi sống gia đình. Họ tự ý quyết định mọi thứ trong nhà. Từ chuyện mua nhà, đi du lịch ở đâu, hay thậm chí lúc nào sinh con. Đàn ông, ai cũng có tính sĩ diện. Nhiều khi, vợ luôn ở ‘chiếu trên’ làm ông chồng luôn cảm thấy khó chịu, chán nản thậm chí xấu hổ với bạn bè, họ hàng.

Có anh chồng, nhân sinh nhật mới mời bạn về nhà nhậu. Cuộc nhậu đang vui vẻ, mọi người khen anh tài giỏi, mới lên thành phố được mấy năm mà nhà cửa, con cái ổn định. Bà vợ nghe thấy liền bĩu môi: ‘Ông ấy chỉ ‘ngồi mát ăn bát vàng thôi’, mọi sự không có tôi thì không khéo đến nhà còn chả có mà ở chứ nói đến ổn định’. 

Nghe câu ấy, mọi người im bặt. Bữa ăn đang vui vẻ bỗng chùng xuống. Chồng chị giận đến đỏ mặt. Không biết đã bao lần vợ anh làm anh mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí họ hàng. Có lần ngay trong đám giỗ bên nhà vợ, cô chê bai chồng khiến anh xấu hổ phải bỏ về. Như giọt nước tràn ly, không chịu nổi bà vợ chua ngoa, anh dọn ra ngoài sống.

'Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn'

Đàn bà khôn ngoan sẽ nhận ra rằng, ông chồng nào cũng muốn mình ở vị thế là trụ cột gia đình. Được tôn trọng là điều mà mọi đấng mày râu đều cần ở vợ mình. Xã hội hiện đại, phụ nữ đã có thể kiếm tiền, giỏi giang không thua kém bất kì người đàn ông nào. Nhưng với tư cách là người vợ, đàn bà hãy tạm lui về ‘hậu cung’, trả lại cho người chồng vị trí làm chủ gia đình. Cùng nhau bàn bạc, hỏi ý kiến của chồng trước khi quyết định mọi việc. Sự tôn trọng là vũ khí lợi hại mà người vợ lấy được niềm tin ở chồng.

Một gia đình hạnh phúc được tạo trên cơ sở của sự tin tưởng, quan tâm, chia sẻ.  Nếu vợ hoặc chồng luôn luôn muốn nắm thế độc quyền sẽ khiến người còn lại mỏi mệt. Bởi thế, muốn hôn nhân vững bền cả vợ và chồng cùng kề vai, san sẻ và làm đúng bổn phận của mình trong tổ ấm hạnh phúc

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