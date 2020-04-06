Gửi đàn ông ngoại tình: Gia đình là điều duy nhất không có phép thử

Tâm sự gia đình 06/04/2020 15:06

Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy khi một người đàn bà chủ động nằm vào lòng có ai kiềm chế nổi? Bạn đã nói với tôi câu đó khi thú nhận mình là người đàn ông ngoại tình.

Những người đàn ông ngoại tình đôi khi suy nghĩ rất đơn giản. Đến với một người đàn bà khác chỉ là một cuộc vui chơi bên ngoài, chơi chán rồi thì cũng về với vợ con. Phản bội vợ nhưng đàn ông lại không cảm thấy có lỗi miễn là mình vẫn làm tròn trách nhiệm trong gia đình. Nhưng với đàn bà, chẳng có nỗi đau nào lớn bằng việc chồng lên giường với người khác. Đàn ông à, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này khi mất đi rồi có thể kiếm lại được. Nhưng gia đình là điều duy nhất không có phép thử, chỉ cần một lần dối trá, cả đời anh đã phải trả giá rồi.

dan ong ngoai tinh 1
Bạn có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thục - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một người bạn thân rất đẹp trai và tài giỏi. Ngay từ thời sinh viên, không cần theo đuổi bạn tôi cũng có một danh sách dài những cô gái ái mộ. Cũng đúng thôi bởi ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, cùng cặp kính cận trí thức. Hơn nữa, cậu ta lại rất giỏi đàn hát và nhiều tài lẻ. Những buổi văn nghệ của trường, chỉ cần đứng trên sân khấu hát bao nhiêu cô gái đứng dưới hò reo, cỗ vũ.

Cũng như bất kỳ người đàn ông nào khác, bạn đi làm rồi cưới vợ. Hai năm sau, một đứa con trai giống cậu ta như đúc chào đời. Là bạn thân nhưng nhiều lúc tôi cũng thầm ghen tị bởi dường như cuộc đời ưu ái cho bạn tôi rất nhiều. Vợ bạn cũng là một cô gái rất xinh đẹp, có công việc ổn định lại giỏi chăm lo cho chồng con. Thỉnh thoảng bạn bè có đến nhà bạn chơi, cô vợ trổ tài nấu nướng rất ngon. Một cuộc sống như thế, có lẽ cậu ta chẳng mong ước điều gì hơn.

Tình cờ bạn gặp lại cô bạn hồi sinh viên mê bạn như điếu đổ. Cô này vẫn chưa có chồng. Khi gặp lại bạn, cô ta đã vui mừng đến mức chạy lại ôm chầm bạn khiến những người xung quanh ai cũng trố mắt nhìn. Ban đầu chỉ là bạn bè gặp lại nhau, vui vẻ đi uống cà phê ôn lại những kỉ niệm đẹp thời sinh viên. Nhưng cô ta không phải là người đơn giản. Trong những cuộc trò chuyện, vẫn cố làm cho bạn hiểu rằng ngày xưa và cả bây giờ, tình cảm của cô ta vẫn không hề thay đổi.

dan ong ngoai tinh 2
Bạn tôi đã quay lưng phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đêm, cô ta vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm. Mỗi ngày, hẹn bạn đi ăn, cà phê rồi tâm sự. Bạn tôi ban đầu cũng khéo léo từ chối nhưng cô ta nhiệt tình quá lại đi. Một bữa cô ta ngà ngà say, mượn rượu cô ôm chầm lấy và bảo rằng tình yêu của cô dành cho bạn chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ anh đã có vợ, có con cô ta vẫn muốn ở bên bạn.

Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy khi một người đàn bà chủ động nằm vào lòng có ai kiềm chế nổi? Bạn đã nói với tôi câu đó khi kể lại chuyện ngoại tình của mình. Sẵn có hơi men trong người, bạn đáp lại tình cảm ấy bằng cách đưa cô ta đi khách sạn. Nhưng bạn tôi đâu ngờ rằng, chỉ cần một lần lên giường với người đàn bà khác, bạn đang đưa hạnh phúc gia đình của mình đến vực thẳm.

Nhân tình của bạn vừa điêu ngoa vừa vô cùng xảo trá. Tất cả những hình ảnh thân mật trên giường được cô ta chụp lại và gửi cho vợ bạn. Hôm đó, bạn gọi cho tôi nhờ chạy đi tìm vợ giúp. Bạn tìm cả chiều nhưng không thấy, bạn sợ vợ bạn quá đau khổ mà làm liều. Vợ bạn quá sốc nên đã tắt điện thoại, ngồi câm lặng suốt một buổi chiều ở công viên. Rồi tôi cũng tìm thấy và năn nỉ cô ấy về nhà.

dan ong ngoai tinh 3
Mọi thứ có thể thử, trừ việc phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi xin lỗi, nói thật rằng do men rượu, do say xỉn nên không làm chủ được mình. Đó là lần duy nhất bạn làm điều có lỗi với vợ. Còn ả đàn bà kia vì không có được bạn nên ra sức phá nát hạnh phúc gia đình. Vợ bạn chỉ nói đúng một câu: “Đừng đổ thừa cho rượu, cũng đừng đổ thừa cho ả đàn bà đó, nếu anh không muốn anh có cùng cô ta vào khách sạn?”.

Hôm sau, vợ bạn ôm con về nhà mẹ đẻ và nói rằng sẽ ly hôn. Bạn khổ sở hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào để vợ tha lỗi bây giờ? Đang có một gia đình hạnh phúc, có một tổ ấm khiến bao người ngưỡng mộ chỉ vì đam mê chốc lát bạn tôi đã phá nát tất cả. Chuyện ngoại tình là cấm địa đối với hôn nhân, vậy mà bạn tôi lại dại dột bước vào. Đúng là mọi thứ trên đời này đều có thể thử, trừ việc phản bội gia đình.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Cố gắng bao nhiêu cũng không giữ nổi trái tim kẻ phản bội

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Cố gắng bao nhiêu cũng không giữ nổi trái tim kẻ phản bội

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ rằng do bản thân mình chưa tốt, không biết chiều chuộng nên đàn ông mới quay lưng. Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho mình nhưng sẽ chỉ có một lí do chính xác, đó là vì tham lam.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông phản bội làm gì khi chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại