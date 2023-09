Bạn tôi đã quay lưng phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đêm, cô ta vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm. Mỗi ngày, hẹn bạn đi ăn, cà phê rồi tâm sự. Bạn tôi ban đầu cũng khéo léo từ chối nhưng cô ta nhiệt tình quá lại đi. Một bữa cô ta ngà ngà say, mượn rượu cô ôm chầm lấy và bảo rằng tình yêu của cô dành cho bạn chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ anh đã có vợ, có con cô ta vẫn muốn ở bên bạn.

Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy khi một người đàn bà chủ động nằm vào lòng có ai kiềm chế nổi? Bạn đã nói với tôi câu đó khi kể lại chuyện ngoại tình của mình. Sẵn có hơi men trong người, bạn đáp lại tình cảm ấy bằng cách đưa cô ta đi khách sạn. Nhưng bạn tôi đâu ngờ rằng, chỉ cần một lần lên giường với người đàn bà khác, bạn đang đưa hạnh phúc gia đình của mình đến vực thẳm.

Nhân tình của bạn vừa điêu ngoa vừa vô cùng xảo trá. Tất cả những hình ảnh thân mật trên giường được cô ta chụp lại và gửi cho vợ bạn. Hôm đó, bạn gọi cho tôi nhờ chạy đi tìm vợ giúp. Bạn tìm cả chiều nhưng không thấy, bạn sợ vợ bạn quá đau khổ mà làm liều. Vợ bạn quá sốc nên đã tắt điện thoại, ngồi câm lặng suốt một buổi chiều ở công viên. Rồi tôi cũng tìm thấy và năn nỉ cô ấy về nhà.

Mọi thứ có thể thử, trừ việc phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi xin lỗi, nói thật rằng do men rượu, do say xỉn nên không làm chủ được mình. Đó là lần duy nhất bạn làm điều có lỗi với vợ. Còn ả đàn bà kia vì không có được bạn nên ra sức phá nát hạnh phúc gia đình. Vợ bạn chỉ nói đúng một câu: “Đừng đổ thừa cho rượu, cũng đừng đổ thừa cho ả đàn bà đó, nếu anh không muốn anh có cùng cô ta vào khách sạn?”.

Hôm sau, vợ bạn ôm con về nhà mẹ đẻ và nói rằng sẽ ly hôn. Bạn khổ sở hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào để vợ tha lỗi bây giờ? Đang có một gia đình hạnh phúc, có một tổ ấm khiến bao người ngưỡng mộ chỉ vì đam mê chốc lát bạn tôi đã phá nát tất cả. Chuyện ngoại tình là cấm địa đối với hôn nhân, vậy mà bạn tôi lại dại dột bước vào. Đúng là mọi thứ trên đời này đều có thể thử, trừ việc phản bội gia đình.