Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy khi một người đàn bà chủ động nằm vào lòng có ai kiềm chế nổi? Bạn đã nói với tôi câu đó khi thú nhận mình là người đàn ông ngoại tình.

Những người đàn ông ngoại tình đôi khi suy nghĩ rất đơn giản. Đến với một người đàn bà khác chỉ là một cuộc vui chơi bên ngoài, chơi chán rồi thì cũng về với vợ con. Phản bội vợ nhưng đàn ông lại không cảm thấy có lỗi miễn là mình vẫn làm tròn trách nhiệm trong gia đình. Nhưng với đàn bà, chẳng có nỗi đau nào lớn bằng việc chồng lên giường với người khác. Đàn ông à, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này khi mất đi rồi có thể kiếm lại được. Nhưng gia đình là điều duy nhất không có phép thử, chỉ cần một lần dối trá, cả đời anh đã phải trả giá rồi. Bạn có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thục - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người bạn thân rất đẹp trai và tài giỏi. Ngay từ thời sinh viên, không cần theo đuổi bạn tôi cũng có một danh sách dài những cô gái ái mộ. Cũng đúng thôi bởi ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, cùng cặp kính cận trí thức. Hơn nữa, cậu ta lại rất giỏi đàn hát và nhiều tài lẻ. Những buổi văn nghệ của trường, chỉ cần đứng trên sân khấu hát bao nhiêu cô gái đứng dưới hò reo, cỗ vũ.

Cũng như bất kỳ người đàn ông nào khác, bạn đi làm rồi cưới vợ. Hai năm sau, một đứa con trai giống cậu ta như đúc chào đời. Là bạn thân nhưng nhiều lúc tôi cũng thầm ghen tị bởi dường như cuộc đời ưu ái cho bạn tôi rất nhiều. Vợ bạn cũng là một cô gái rất xinh đẹp, có công việc ổn định lại giỏi chăm lo cho chồng con. Thỉnh thoảng bạn bè có đến nhà bạn chơi, cô vợ trổ tài nấu nướng rất ngon. Một cuộc sống như thế, có lẽ cậu ta chẳng mong ước điều gì hơn. Tình cờ bạn gặp lại cô bạn hồi sinh viên mê bạn như điếu đổ. Cô này vẫn chưa có chồng. Khi gặp lại bạn, cô ta đã vui mừng đến mức chạy lại ôm chầm bạn khiến những người xung quanh ai cũng trố mắt nhìn. Ban đầu chỉ là bạn bè gặp lại nhau, vui vẻ đi uống cà phê ôn lại những kỉ niệm đẹp thời sinh viên. Nhưng cô ta không phải là người đơn giản. Trong những cuộc trò chuyện, vẫn cố làm cho bạn hiểu rằng ngày xưa và cả bây giờ, tình cảm của cô ta vẫn không hề thay đổi.

Bạn tôi đã quay lưng phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đêm đêm, cô ta vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm. Mỗi ngày, hẹn bạn đi ăn, cà phê rồi tâm sự. Bạn tôi ban đầu cũng khéo léo từ chối nhưng cô ta nhiệt tình quá lại đi. Một bữa cô ta ngà ngà say, mượn rượu cô ôm chầm lấy và bảo rằng tình yêu của cô dành cho bạn chưa bao giờ thay đổi. Mặc kệ anh đã có vợ, có con cô ta vẫn muốn ở bên bạn. Đàn ông, dù có cứng rắn đến mấy khi một người đàn bà chủ động nằm vào lòng có ai kiềm chế nổi? Bạn đã nói với tôi câu đó khi kể lại chuyện ngoại tình của mình. Sẵn có hơi men trong người, bạn đáp lại tình cảm ấy bằng cách đưa cô ta đi khách sạn. Nhưng bạn tôi đâu ngờ rằng, chỉ cần một lần lên giường với người đàn bà khác, bạn đang đưa hạnh phúc gia đình của mình đến vực thẳm. Nhân tình của bạn vừa điêu ngoa vừa vô cùng xảo trá. Tất cả những hình ảnh thân mật trên giường được cô ta chụp lại và gửi cho vợ bạn. Hôm đó, bạn gọi cho tôi nhờ chạy đi tìm vợ giúp. Bạn tìm cả chiều nhưng không thấy, bạn sợ vợ bạn quá đau khổ mà làm liều. Vợ bạn quá sốc nên đã tắt điện thoại, ngồi câm lặng suốt một buổi chiều ở công viên. Rồi tôi cũng tìm thấy và năn nỉ cô ấy về nhà. Mọi thứ có thể thử, trừ việc phản bội vợ con - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi xin lỗi, nói thật rằng do men rượu, do say xỉn nên không làm chủ được mình. Đó là lần duy nhất bạn làm điều có lỗi với vợ. Còn ả đàn bà kia vì không có được bạn nên ra sức phá nát hạnh phúc gia đình. Vợ bạn chỉ nói đúng một câu: “Đừng đổ thừa cho rượu, cũng đừng đổ thừa cho ả đàn bà đó, nếu anh không muốn anh có cùng cô ta vào khách sạn?”. Hôm sau, vợ bạn ôm con về nhà mẹ đẻ và nói rằng sẽ ly hôn. Bạn khổ sở hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào để vợ tha lỗi bây giờ? Đang có một gia đình hạnh phúc, có một tổ ấm khiến bao người ngưỡng mộ chỉ vì đam mê chốc lát bạn tôi đã phá nát tất cả. Chuyện ngoại tình là cấm địa đối với hôn nhân, vậy mà bạn tôi lại dại dột bước vào. Đúng là mọi thứ trên đời này đều có thể thử, trừ việc phản bội gia đình.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Cố gắng bao nhiêu cũng không giữ nổi trái tim kẻ phản bội Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ rằng do bản thân mình chưa tốt, không biết chiều chuộng nên đàn ông mới quay lưng. Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho mình nhưng sẽ chỉ có một lí do chính xác, đó là vì tham lam.

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