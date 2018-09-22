Gửi các ông chồng ghen với quá khứ của vợ

Tâm sự gia đình 22/09/2018 05:19

Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt mang đậm tính sở hữu, vì thế ghen tuông là điều không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng có là người vợ trong những trường hợp chồng ghen với quá khứ của vợ này mới hiểu hết được khi ghen tuông không còn thi vị, nó có thể dẫn đến những rắc rối đến mức độ nào.

Trước khi lấy anh Danh, chị Quyên đã từng có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm với anh Huy. Điều này anh Danh là người biết rất rõ, vì anh từng vốn dĩ là bạn của cả chị Quyên và anh Huy. Số phận run rủi, anh Huy qua Mỹ định cư, không thể cùng chị Quyên nên câu vợ chồng được. Suốt những năm tháng sau chia tay anh Huy, chị Quyên ôm đau khổ sống 1 mình, tưởng như sẽ sống cô độc suốt đời như thế.

Tất cả chỉ chấm dứt khi anh Danh quyết tâm "mở cửa trái tim" của chị 1 lần nữa. Thật ra, vốn từ rất lâu, anh đã có tình cảm với chị. Ban đầu nó chỉ hơn mức bạn bè 1 chút, nhưng rồi tình cảm cứ lớn dần, lớn dần lên. Khi chị Quyên còn bên anh Huy, anh Danh không thể nói ra nỗi lòng của mình. Chỉ đến khi 2 người chia tay và sau 1 thời gian để chị Quyên bình tâm lại, anh Danh mới quyết tâm theo đuổi để trở thành người đem lại hạnh phúc cho chị.

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Anh Danh là người biết rõ mối tình của chị Quyên và anh Huy trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Đến với nhau vất vả là thế, nhưng khi lấy nhau về rồi, anh Danh lại chính là người không quên được quá khứ của vợ. Trong thâm tâm anh luôn tự hỏi: Liệu cô ấy đã thực sự quên Huy hay chưa? Liệu cô ấy đến với mình có phải chỉ vì lòng thương hại? Hay, chỉ vì cô ấy muốn tìm người thay thế cho người cũ.

Càng suy nghĩ, anh càng dằn vặt vì quá khứ của vợ, càng không thoát ra được cảm xúc của mình. Biết rằng 1 người chồng mà đi ghen với quá khứ của vợ thì thật là ngu ngốc, nhưng anh không làm sao kìm nổi máu ghen. Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, anh lại dùng lời nói làm tổn thương vợ mình. Ngay cả khi không thế, thì chị làm sai điều gì anh cũng đều lôi chuyện cũ ra xoáy lại. Cuộc sống vợ chồng ngột ngạt, bức bách như 1 nhà tù...

Việc những anh chồng ghen với quá khứ của vợ hay ám ảnh về quá khứ của vợ diễn ra không ít trong cuộc sống. Có ông chồng là người đã biết trước chuyện cũ của vợ như anh Danh, cũng có ông chồng chỉ mới biết sau khi lấy nhau... Đặc biệt, với những người vợ không còn trong trắng, thì chuyện tha thứ cho quá khứ của vợ đối với các anh lại càng khó.

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Với những người vợ không còn trong trắng, thì chuyện tha thứ cho quá khứ lại càng khó - Ảnh minh họa: Internet

Khi ghen tuông, các ông chồng luôn cho rằng đó là do mình quá yêu cô ấy, đó là do cô ấy "hư" nên mình mới như vậy... Nhưng kỳ thực, hành động ghen tuông và dằn vặt vợ đều là bắt nguồn từ cái tôi và sự ích kỷ của đàn ông. Muốn vợ là duy nhất của mình, sợ vợ không yêu mình, sợ vợ "quen đường cũ"... nên các anh mới muốn dằn vặt để vợ biết, vợ sợ mà không lặp lại như thế nữa. Thực chất, nhiều khi người vợ vẫn luôn 1 lòng với chồng, nhưng chồng cứ bị cái tôi của mình chi phối nên thường ghen tuông và dằn vặt vô cớ, chỉ làm khổ vợ, khổ con và phá hủy hạnh phúc gia đình mà thôi.

Vậy, lời khuyên cho những ông chồng ghen với quá khứ của vợ là gì? Hãy tỉnh táo, và suy nghĩ một cách lý trí. Điều quan trọng vẫn là hiện tại, vợ bạn là người như thế nào. Nếu cô ấy vẫn hết sức yêu thương và vun đắp cho hạnh phúc gia đình thì hãy cùng cô ấy làm việc đó, cô ấy sẽ càng yêu thương và biết ơn bạn hơn. Đừng để những ghen tuông mù quáng làm tan vỡ hạnh phúc gia đình bạn.

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Ghen tuông có thể hủy hoại hạnh phúc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Còn về chuyện có nên tìm hiểu quá khứ của vợ? Câu trả lời sẽ là KHÔNG, nếu như điều đó không giúp ích bất cứ thứ gì cho cuộc sống của bạn bây giờ. Quá khứ đã là quá khứ, và như trên đã nói, chồng ghen với quá khứ của vợ chỉ là 1 người chồng yếu về bản lĩnh, kém thông minh và không điều khiển được chính cảm xúc của mình. Thay vào đó, rộng lượng và tha thứ cho quá khứ của vợ sẽ giúp đời sống vợ chồng bạn thoải mái, bình an và hạnh phúc hơn rất nhiều.

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