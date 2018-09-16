Cách đánh ghen thông minh của người đàn bà bốn con mà chị em không thể bỏ qua

Tâm sự gia đình 16/09/2018 05:30

Với chiêu bài "nhân danh tình yêu", những kẻ đến sau chịu chấp nhận điều tiếng "giật chồng, giật bồ" để mong đạt mục đích là chiếm được cả tình yêu và danh phận từ người đã có gia đình ấm êm. Những kẻ này cần phải bị trừng trị hoặc ít nhất là dạy cho một bài học. Nhưng bài học như thế nào vừa thấm cho kẻ thứ 3, vừa không làm tổn hại đến mình và gia đình? Hãy xem cách đánh ghen thông minh mà chị em không thể bỏ qua sau đây.

Nhắc đến đánh ghen, hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến những trận đòn trả thù khủng khiếp mà cái kết là sự nhục nhã, đau đớn ê chề cho kẻ thứ 3. Từ lột áo, xé quần, cắt tóc, tạt mắm tôm rồi quay clip tung lên mạng... cho đến tạt axit, phụ nữ khi đã lên cơn ghen thì hung hãn và bạo lực chẳng kém gì đàn ông. Nhưng nếu nói đến cách đánh ghen thông minh, không thể nào không nói đến chiêu trò bá đạo của chị Nguyệt.

Ngày biết tin chồng ngoại tình, chị Nguyệt đau như chết nửa con tim. Điều khiến chị đau đớn hơn nữa là anh cặp kè với một đứa chỉ đáng tuổi con mình, không những thế, còn từng là bạn học chung của con chị. Chị sợ nếu chuyện này vỡ lở, không chỉ gia đình tan vỡ, mà con chị cũng không thể ngẩng cao đầu sống được.

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Chị Nguyệt đã dùng một cách đánh ghen thông minh mà chị em không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Biết bù lu bù loa chỉ tổ làm rách việc, chị Nguyệt cố gắng dằn lửa giận phừng phừng để suy nghĩ cho thấu đáo. Sau 3 ngày tịnh tâm, việc đầu tiên của chị là đến ngay văn phòng thám tử thật tốt, nhờ họ theo dõi anh và cô nhân tình. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", chị sẽ không ra tay khi không biết rõ tình địch của mình là ai, cô ta muốn gì và cô ta đã đạt được điều đó đến đâu rồi.

Nguồn tin báo về cho chị biết, Thủy - tên cô nhân tình và chồng chị đã qua lại với nhau 1 năm qua. Không chỉ thường xuyên đi chơi với nhau, chồng chị còn chu cấp tiền để cô ta mua nhà, xe và nhiều thứ khác. Nhiều lần anh nói dối chị là đi công tác, chủ yếu là để dắt Thủy đi chơi du lịch với nhau.

Nắm rõ bằng chứng ngoại tình của anh, chị Nguyệt vẫn im lặng, không tỏ thái độ gì với chồng. Hằng ngày, chị vẫn cơm nước cho chồng con chu đáo, thậm chí còn có phần chu đáo hơn trước. Ngày ngày, thay vì ăn mặc xuề xòa như thường lệ, chị cố gắng diện cho mình thật tươm tất, xinh tươi. Không những thế, chị bắt đầu đến các spa, salon làm tóc... để chuẩn bị cho mình thêm xinh đẹp.

Hàng xóm, đồng nghiệp và những người xung quanh ai cũng công nhận chị trẻ ra, nhìn hấp dẫn hơn hẳn. Dù gì thì nhan sắc của chị ngày xưa cũng đã từng làm anh điên đảo, chỉ là sau bao năm vất vả nuôi 4 đứa con, chị ít chăm sóc bản thân nên dung nhan ngày càng xuống cấp. Nhớ lại ngày xưa nhiều lần anh đưa tiền bảo chị đi chăm sóc da, làm tóc mà chị không chịu vì muốn tiết kiệm cho chồng cho con, chị cảm thấy rất hối hận. Có lẽ anh chán nhìn và cảm thấy chị không còn xứng với mình như trước nên mới đi ngoại tình.

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Chị hối hận vì đã không chăm chút nhan sắc từ trước - Ảnh minh họa: Internet

Thủy chỉ có một mình, nhưng chị còn một con át chủ bài khác trong tay. Đó chính là bé Miu - con gái út của anh và chị. Miu chỉ mới 6 tuổi, đáng yêu và xinh xắn, được anh cưng chiều hơn hẳn ba cậu quý tử. Vì thế, mỗi lần anh định đi ra ngoài, chị lại bảo Miu kiếm cách gì đó níu chân anh. Mỗi lần con bệnh, chị cũng không một mình ra tay xử lý, mà gọi điện cho anh, bảo anh chăm con hay đưa con đi bác sĩ.

Độc chiêu hơn, biết rõ chồng chị có tính ghen khủng khiếp, chị rắp tâm lên 1 kế hoạch. Đó là cách đánh ghen thông minh nhất mà chị em không nên bỏ qua, chị bảo thám tử đóng vai người theo đuổi cô nhân tình của chồng. Cô bồ trẻ trung lóa mắt trước những món quà đắt tiền, xinh xắn mà chị tự tay chuẩn bị, cùng vẻ ngoài bảnh bao của vị thám tử. Vì thế, cô ta dần mắc vào cái bẫy do chị giăng ra. Sau nhiều tấm hình và đoạn chat làm bằng chứng, vị thám tử khiến chồng chị tin chắc rằng cô ta đã phản bội. Chồng chị - người cắm sừng cuối cùng đã nếm trải cảm giác của người bị cắm sừng. Đau đớn ê chề không sao kể hết.

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Không cần dùng bạo lực như người khác, chị Nguyệt vẫn giành lại được chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, sau bao sóng gió, chị Nguyệt đã giữ được chồng cho mình và cha cho những đứa con. Đàn ông ham của lạ trên đời không thiếu gì, nhưng là người phụ nữ khôn ngoan, bạn phải biết cách kìm giữ "những tay chơi" ấy lại. Cách đánh ghen thông minh này của chị Nguyệt chị em không nên bỏ qua, hãy tham khảo chiêu trò này để giúp gia đình mình vượt qua sóng gió mang tên người thứ ba.

 

Phải làm gì khi nhân tình của chồng ghen ngược?

Phải làm gì khi nhân tình của chồng ghen ngược?

Ở đời có nhiều điều trái khoáy, tréo ngoe khiến người ta chỉ biết thở dài bất lực. Thế nhưng có lẽ tréo ngoe nhất có lẽ chính là nhân tình của chồng ghen ngược.

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