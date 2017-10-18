'Em chỉ muốn nói chuyện' - Bài viết vợ chồng nào cũng phải đọc qua một lần

Tâm sự gia đình 18/10/2017 17:10

Nói với nhau khi mệt mỏi chán chường, nói khi chùn chân mỏi gối, nói cả khi lòng đắn đo buông bỏ. Có thế thì mới biết ai đi chậm hơn mà bước nhanh hơn. Có vậy mà kịp thấy ai nới lỏng tay buông mà siết chặt hơn.

Hôm qua, cậu bạn thân của tôi đăng một dòng trạng thái khá dài trên Facebook. Nhưng tôi tin chắc đây lại là những lời khiến nhiều ông chồng giật mình, trong đó có cả chồng của tôi.

Bạn tôi lấy vợ chắc cũng tầm 4 5 năm rồi. Gia đình vợ chồng bạn cũng được coi là sung túc nhất trong chúng tôi. Bạn đi làm ở công ty nước ngoài, cũng có chút tiếng tăm khi tuổi đời còn trẻ. Vợ bạn tôi nghe đâu ban đầu làm ngân hàng, sau thì vì con sinh thiếu tháng bệnh tật mấy năm đầu mà cô ấy đành nghỉ ở nhà. Rồi nghe đâu thời gian sau này vợ bạn cũng chỉ bán hàng online tại nhà. Tôi cũng chỉ biết qua loa như thế, cho đến khi thấy đoạn trạng thái của bạn thế này:

“Hôm nay mình về nhà sau khi đi với khách hàng, cũng lại trễ như mọi lần. Mình cũng biết luôn là vợ và con đã ngủ cả rồi. Thế là mình lượn một vòng qua bàn cơm vợ nấu, vào nhà tắm rồi cứ thế đến phòng ngủ. Vậy mà khi vừa vòng phòng thì giật cả mình khi thấy vợ ngồi như pho tượng quay lưng về phía mình, đèn ngủ thì lờ mờ. Mình kiểu hơi bất ngờ, hỏi sao vợ còn thức, rồi cũng bảo vợ ơi, đi ngủ nào. Mắt mình khi đó díu hết cả lại rồi. Vừa đặt lưng xuống giường thì vợ mình quay sang lôi mình dậy, kiểu dùng dằn nhất định phải dậy cho được. Mình chỉ muốn nổi quạu, vì mình chỉ muốn ngủ.

- Sao thế vợ?

- Cơm em hôm nay nấu có vừa miệng chồng không?

- Ừ thì cũng được.

- Thế thì anh phải khen một tiếng. Công việc của chồng hôm nay thế nào?

- Ừ vẫn vậy mà.

- Thế thì cũng phải nói với em. Cu Bon hôm nay bảo muốn đi công viên nước.

- Ừ…ừ anh biết rồi.

- Mà chồng ơi…

Tới lúc này thì mình thật sự không bình tĩnh nữa. Cô ấy nằng nặc tôi không cho mình ngủ chỉ vì những chuyện thế này? Mình bắt đầu lớn tiếng với vợ…

- Em làm sao vậy? Anh bây giờ chỉ muốn ngủ. Những chuyện thế này mai em nói không được à?

Nghe mình nói thế, dù không nhìn sang mình cũng biết cô ấy sẽ không nói nữa. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống giường thì mình đã nghe tiếng vợ nghèn nghẹn:

- Em chỉ muốn nói chuyện. Em chỉ muốn nói chuyện. Em thật sự chỉ muốn nói chuyện bây giờ. Vì ngày mai liệu chồng lại về trễ, em lại không đợi chồng được thì phải làm sao? Em thật chỉ muốn nói chuyện. Chồng không biết là bao lâu rồi vợ chồng mình không nói chuyện à? Chồng ngày một đi nhiều, phụ nữ gặp cũng không ít. Chồng lại cả ngày không nói với em câu nào, lúc nào chồng cũng nói bận, em biết phải làm thế nào? Em chỉ muốn nói chuyện…

'Em chỉ muốn nói chuyện' - Bài viết vợ chồng nào cũng phải đọc qua một lần - Ảnh 1
'Em chỉ muốn nói chuyện' - Ảnh minh họa: Internet

Giọng vợ ngày một lạc đi, lộn xộn với câu từ. Mình đúng kiểu bật cả dậy vì quá bất ngờ. Rồi mình như chết sững khi thấy vợ khóc. Cô ấy khóc chỉ vì muốn nói chuyện với mình. Một ông chồng như mình, từng tự hào nói với bạn bè rằng mình đủ sức cho vợ không thiếu thứ gì. Vậy mà bây giờ lại thấy vợ khóc chỉ vì muốn nói chuyện với mình, rõ ràng là một cảm giác bất lực kinh khủng.

Mình bắt đầu nghe vợ nói, từng chút từng chút một. Rằng vợ đã thay tắm ga giường mới mà mình không hề nhận ra. Rằng con đi học bị bạn bắt nạt mà chẳng chịu nói với vợ.  Rằng vợ đã căng thẳng thế nào khi việc bán hàng có vấn đề. Rồi vợ muốn nghe mình nói, về công việc, về mọi thứ mà cô ấy vẫn chưa biết. Mình bỗng nhận ra, đã có rất nhiều chuyện về vợ con mà mình chẳng hề hay. Và đúng là đã quá lâu rồi mình không nói chuyện cùng vợ hay kể vợ nghe về chính mình. Vợ chồng mình hóa ra đã từng có một khoảng hỏng chẳng dính dáng gì đến nhau như thế. Nghĩ vậy, mà mình cũng thoáng hoảng cả lên.

Vợ còn dọa với mình, nếu mình cứ thế, vợ ôm con bỏ đi luôn.

Mình tỉnh, tỉnh cả ngủ và tỉnh cả lòng dạ sau đó.

Lại thấy, đàn ông đàn ang có giỏi giang ở đời cỡ nào mà đến cả việc nói chuyện, chia sẻ với vợ cũng chẳng làm nổi mỗi ngày thì còn hô hào lớn tiếng được với ai?”

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Đàn ông đàn ang có giỏi giang ở đời cỡ nào mà đến cả việc nói chuyện, chia sẻ với vợ cũng chẳng làm nổi mỗi ngày thì còn hô hào lớn tiếng được với ai? - Ảnh minh họa: Internet

Khi đọc dòng trạng thái của bạn, tôi thấy vợ của bạn vẫn còn may mắn lắm. Vì ít ra, bạn là vô tâm một cách không hay biết, vẫn còn thuốc chữa. Chứ chẳng ít ông chồng, có bị dựng dậy giữa đêm, thấy vợ khóc hu hu thế kia cũng xem như không, nào có giật mình mà thương vợ hơn đâu. Vẫn là nên trách đàn ông lắm lúc vô tâm như thế…

Mọi người vợ đều rất đơn giản, điều họ cần cũng chỉ là muốn được sẻ chia, nói chuyện cùng chồng.Thật ra, trong hôn nhân, điều khó khăn nhất không phải là kết thúc, mà chính là làm thế nào để nói chuyện cùng nhau mỗi ngày. Vì cuộc sống bộn bề quá, quay qua quay lại cũng chỉ thấy nhau lo cho cơm áo gạo tiền thì còn thốt nổi đòi hỏi gì khác? Những năm tháng tuổi trẻ, người ta thích nghe lời ngọt ngào đắm say thế nào cũng có. Nhưng khi đã là vợ chồng, đôi khi cả ngày cũng chỉ muốn nghe một hai câu “Em mệt không?” hay “Để đó anh lo” là đã đủ.

Đến lúc đó lại nhận ra cần gì nói yêu nhau mãnh liệt, hẹn thề mây gió, mà đơn giản chỉ cần có thể nói hết với nhau mỗi ngày. Nói khi mệt mỏi chán chường, nói khi chùn chân mỏi gối, nói cả khi lòng đắn đo buông bỏ. Có thế thì mới biết ai đi chậm hơn mà bước nhanh hơn. Có vậy mà kịp thấy ai nới lỏng tay buông mà siết chặt hơn.

Vợ chồng ấy mà, cần mãnh liệt một thời để tìm thấy nhau nhưng lại chỉ cần thấu hiểu, sẻ chia để bên nhau một đời.

Hôm nay, bạn đã nói cùng người bạn đời của mình điều gì rồi?

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Từ khóa:   chồng vô tâm vợ chồng hôn nhân

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