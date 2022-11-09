Đột ngột đến công ty thăm thì thấy chồng đang hú hí với cô thư ký nóng bỏng trong phòng, vợ liền giật chuông báo cháy và cái kết hay ho 2 phút sau..

Tâm sự gia đình 09/11/2022 02:12

Em thấy vậy thì đầu như bốc hỏa nhưng nghĩ lao vào đánh ghen ở công ty thì chỉ tổ xấu mặt, sĩ diện của chồng em có thể không có nhưng của em và gia đình, con gái em thì nhất định phải giữ.

Chồng em nổi tiếng chiều vợ, anh vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền lại yêu thương em hết mực, ai ai cũng phải ngưỡng mộ vì em lấy được anh. Thế nhưng, đúng là cái gì cũng có giá của nó, 1 ông chồng như vậy khiến em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị cướp mất.

Cho đến sau khi em sinh con, thì điều không muốn đến cũng phải đến. Người ta hay nói phụ nữ sinh xong sập xệ, xấu xí thì chồng mới chê, nhưng em sinh xong vẫn ngon nghẻ vô cùng mà vẫn bị lão chồng thờ ơ.

Đột ngột đến công ty thăm thì thấy chồng đang hú hí với cô thư ký nóng bỏng trong phòng, vợ liền giật chuông báo cháy và cái kết hay ho 2 phút sau.. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đó chỉ thể hiện khi quan hệ vợ chồng, em tự cảm nhận được như vậy, còn những vấn đề khác, lão chồng vẫn rất chu đáo với mẹ con em.

Dạo này, thấy chồng nói công việc ở công ty bận rộn, hay phải tăng ca về muộn. Em cũng thấy thương, vì vậy hôm qua em liền nấu 1 cặp lồng thức ăn mang đến cho anh tiện thể định hâm nóng tình cảm luôn.

Ngờ đâu, lúc em vừa bước vào, định đi vệ sinh thi thấy ngay đằng sau cánh cửa là chồng đang tâm sự với cô thư ký với vẻ mặt đầy thích thú.

Đột ngột đến công ty thăm thì thấy chồng đang hú hí với cô thư ký nóng bỏng trong phòng, vợ liền giật chuông báo cháy và cái kết hay ho 2 phút sau.. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em thấy vậy thì đầu như bốc hỏa nhưng nghĩ lao vào đánh ghen ở công ty thì chỉ tổ xấu mặt, sĩ diện của chồng em có thể không có nhưng của em và gia đình, con gái em thì nhất định phải giữ.

Nghĩ vậy, em nhìn quanh tìm cách rồi bất ngờ quay ra giật chuông báo cháy và đốt tờ giấy vứt vào nhà vệ sinh khiến cả công ty chồng em náo loạn.

Một lúc sau bảo vệ, quản lý tòa nhà và rất đông người đã đến trước mặt, chồng em và ả thư ký mặt đỏ bừng rồi luống cuống trước mặt bao nhiêu người.

Hôm đó, chồng em về nhà với khuôn mặt tím tái, anh ta cứ ngỡ em không biết gì, vẫn thản nhiên gượng cười. Em chỉ cảnh báo nhẹ:

- Công ty anh hôm nay bị cháy à?

Chồng em giật bắn mình:

- Sao…sao..em biết?

Em nhướn mày:

- Đoán thế thôi, thỉnh thoảng phải cháy nhà mới ra mặt chuột được chứ.

Chồng em lờ mờ đoán ra được điều gì, từ đó trở đi, anh  không dám ngoại tình nữa vì sợ em lúc nào cũng ám quẻ bên cạnh như hôm nay. 1 phần cũng vì biết em tha thứ cho nên anh đã suy nghĩ lại. Lúc đầu em cũng không muốn dễ dàng bỏ qua như thế nhưng sau đó vì con mà em đành chấp nhận. Biết làm sao được, phận đàn bà mà.

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