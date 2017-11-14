Đột ngột đến công ty thăm thì thấy chồng đang đè ngửa thư ký trong phòng, vợ liền giật chuông báo cháy và cái kết hay ho 2 phút sau..

Tâm sự gia đình 14/11/2017 07:47

Nhiều khi em nghĩ, mình đã lấy chồng thì phải nên tin tưởng chồng, có như thế gia đình mới hạnh phúc ấm êm, nhưng thực sự thì đàn ông trên đời này khó tin lắm các mẹ ạ. Như chuyện của em đây, giờ em vẫn còn hoang mang đau đớn vì lão chồng lừa dối.

Chồng em nổi tiếng chiều vợ, anh vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền lại yêu thương em hết mực, ai ai cũng phải ngưỡng mộ vì em lấy được anh. Thế nhưng, đúng là cái gì cũng có giá của nó, 1 ông chồng như vậy khiến em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị cướp mất.

Cho đến sau khi em sinh con, thì điều không muốn đến cũng phải đến. Người ta hay nói phụ nữ sinh xong sập xệ, xấu xí thì chồng mới chê, nhưng em sinh xong vẫn ngon nghẻ vô cùng mà vẫn bị lão chồng thờ ơ.

Chuyện đó chỉ thể hiện khi quan hệ vợ chồng, em tự cảm nhận được như vậy, còn những vấn đề khác, lão chồng vẫn rất chu đáo với mẹ con em.

Dạo này, thấy chồng nói công việc ở công ty bận rộn, hay phải tăng ca về muộn. Em cũng thấy thương, vì vậy hôm qua em liền nấu 1 cạp lồng thức ăn mang đến cho anh tiện thể định hâm nóng tình cảm luôn.

Ngờ đâu, lúc em vừa bước vào, định đi vệ sinh thi thấy ngay đằng sau cánh cửa là chồng đang đè ngửa cô thư ký ra sờ soạng với vẻ mặt đầy khoái cảm:

- Em muốn làm thư ký phải chiều anh đàng hoàng nếu không anh cho em nghỉ việc luôn đó.

Cô thư ký lả lơi:

- Ngày nào chả chiều mấy hiệp mệt lử cả người, không còn sức làm việc đây.

Em nghe vậy thì đầu như bốc hỏa nhưng nghĩ lao vào đánh ghen ở công ty thì chỉ tổ xấu mặt, sĩ diện của chồng em có thể không có nhưng của em và gia đình, con gái em thì nhất định phải giữ.

Nghĩ vậy, em nhìn quanh tìm cách rồi bất ngờ quay ra giật chuông báo cháy và đốt tờ giấy vứt vào nhà vệ sinh khiến chồng em và ả thư ký vừa lột sạch quần áo thì hoảng hốt cắm đầu bỏ chạy.

Cô thư ký sợ quá kêu lên:

- Anh cầm nhầm váy của em rồi, anh..

Chồng em vốn sợ chết liền nói:

- Chạy nhanh lên không chết cả nút bây giờ.

Đột ngột đến công ty thăm thì thấy chồng đang đè ngửa thư ký trong phòng, vợ liền giật chuông báo cháy và cái kết hay ho 2 phút sau.. - Ảnh 1
Anh ơi, váy của em, đang lên đỉnh thì…chán thật. - Ảnh Internet

Nào ngờ lúc đó bảo vệ, quản lý tòa nhà và rất đông người đã đến trước mặt, chồng em và ả thư ký mặt đỏ như máu khi trần truồng trước mặt bao nhiêu người. Nhưng người bảo vệ thấy anh đang chạy thì kéo lại:

- Sao anh lại giật chuông báo cháy, có cháy chỗ nào đâu? Anh định trêu chúng tôi đấy à?

Ả thư ký đằng sau vẫn đang cong mông chạy:

- Anh ơi, váy của em, đang lên đỉnh thì…chán thật.

Rồi ả thấy đông người vội che thân lại cúi xuống thở hổn hển. Thấy vậy, đám người liền vừa ồ lên cười vừa nhao nhao chỉ vào chồng em và cô ả. Không ai nói ra nhưng ai cũng biết họ đang làm trò gì với nhau rồi.

1 lúc sau biết cháy giả thì anh và ả mới cuống cuồng vào phòng mặc lại đồ.

Hôm đó, chồng em về nhà với khuôn mặt tím tái, anh ta cứ ngỡ em không biết gì, vẫn thản nhiên gượng cười. Em chỉ cảnh báo nhẹ:

- Công ty anh hôm nay bị cháy à?

Chồng em giật bắn mình:

- Sao…sao..em biết?

Em nhướn mày:

- Đoán thế thôi, thỉnh thoảng phải cháy nhà mới ra mặt chuột được chứ.

Chồng em lờ mờ đoán ra được điều gì, từ đó trở đi, anh  không dám ngoại tình nữa vì sợ em lúc nào cũng ám quẻ bên cạnh như hôm nay. 1 phần cũng vì biết em tha thứ cho nên anh đã suy nghĩ lại. Lúc đầu em cũng không muốn dễ dàng bỏ qua như thế nhưng sau đó vì con mà em đành chấp nhận. Biết làm sao được, phận đàn bà mà.

Rồi anh cũng về với vợ con, còn tôi ở lại một đời thu xếp hợp tan…

Rồi anh cũng về với vợ con, còn tôi ở lại một đời thu xếp hợp tan…

Họ là vợ con của anh, tôi là nhân tình. Họ là chốn về, tôi là bến trạm. Họ là cả đời và tôi chỉ là tạm thời. Một câu nói của anh đủ để tôi buông tay, buông đến đau lòng, buông đến không một lần dám ngoảnh lại.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình vợ cao tay vợ cao tay trị bồ của chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới