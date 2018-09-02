Điểm yếu lớn nhất khiến đàn bà luôn đau khổ

Tâm sự gia đình 02/09/2018 09:35

Đàn bà đã yêu thật lòng, dẫu người ta có tệ bạc, có nhu nhược, có làm mình khổ thì vẫn cứ yêu. Chị không nỡ rời xa anh ấy. Chị đã quen có người đàn ông đó bên cạnh.

Đàn bà yếu đuối như bông hoa mỏng manh luôn cần được nâng niu, che chở. Thế nhưng, khi gặp đúng người đàn ông của đời mình, vì tình yêu họ có thể bất chấp mọi thứ. Họ có thể làm những điều mà trước đây chưa dám làm. Và vì tình yêu đó, họ có thể chịu khổ sở, cay đắng, nhẫn nhịn chỉ để được ở bên người đàn ông mình yêu. Yếu điểm lớn nhất của người đàn bà chính là tình yêu. Bởi, yêu sai người chính là thứ độc dược khiến đàn bà chết cả tâm can.

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Yêu sai người, chính là thứ độc dược khiến đàn bà chết cả tâm can - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có mặt ở nhà ga rất sớm để tiễn chị. Hôm nay, chị lên tàu theo chồng về quê. Trong số những người ra ga tiễn không có cha mẹ chị. Bởi, họ đã quyết từ mặt chị khi cố chấp lấy người đàn ông ấy. Bao nhiêu người xứng đôi được cha mẹ chọn chị không yêu, lại đem lòng yêu một người trong tay chẳng có gì. Quê anh xa lắm, lại rất nghèo. Nhưng chị bất chấp, chị bảo rằng chỉ cần được ở bên cạnh người mình thương yêu là chị đã cảm thấy hạnh phúc.

Nhà chị không quá giàu có nhưng ở thành phố này cũng thuộc diện dư dả. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc học chị không phải đụng tay vào việc gì. Tàu chạy xa rồi, tôi vẫn băn khoăn không biết chị sẽ sống như thế nào ở miền quê ấy. Dẫu sao, tôi cũng thầm cầu mong chị hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình yêu.

Bẵn đi vài ba năm không gặp chị. Tin tức về chị cũng ít người biết. Tình cờ tôi có một chuyến đi thực tế về đúng quê chồng chị. Dò hỏi mãi, cuối cùng tôi cũng nắm trong tay được địa chỉ. Gặp lại chị, tôi suýt nhận không ra người chị thân thiết của mình ngày nào. Chị già đi nhiều, lam lũ và khắc khổ. Khi tôi đang ngồi nói chuyện với chị trong nhà thì một người đàn ông say rượu đẩy cổng bước vào. Tôi điếng người khi nhận ra chồng chị. Anh ta quá say để nhận ra tôi. Sau một hồi lèm bèm, anh ta lăn ra ngủ trên giường.

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Đàn bà đã yêu thật lòng, dẫu cho người đàn ông có tệ bạc đến đâu vẫn cứ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy chị lau vội dòng nước mắt. Đợi cơn xúc động qua đi chị mới kể về cuộc sống của mình. Chị đã yêu người đàn ông ấy bằng cả mạng sống mình. Vì anh chỉ bỏ công việc tốt ở thành phố. Rời bỏ người thân, cha mẹ mà theo anh với hai bàn tay trắng. Chị đã ngu muội mà tin rằng chỉ cần có tình yêu là hai người sẽ hạnh phúc.

Tình yêu ngày nào nó là thứ độc dược nhấn chìm cuộc đời chị xuống đáy vực. Anh nghèo vật chất, nhưng nghèo luôn ý chí. Sống với nhau chị mới biết anh là người đàn ông nhu nhược, bất tài. Bạn bè rủ rê, anh sa vào cá độ, những trận đỏ đen không hồi kết và những cuộc nhậu say sưa tối ngày. Chị khổ lắm. Nhà đã nghèo còn gặp chồng như vậy.

Tôi hỏi, sao chị không bỏ người đàn ông ấy đi mà về thành phố làm lại từ đầu. Ba mẹ có giận đến mấy rồi cũng sẽ tha thứ cho chị. Chị lắc đầu, bao nhiêu lần chị định buông tay mà không làm nổi. Bởi thật tâm chị yêu người đàn ông ấy. Đàn bà đã yêu thật lòng, dẫu người ta có tệ bạc, có nhu nhược, có làm mình khổ thì vẫn cứ yêu. Chị không nỡ rời xa anh ấy. Chị đã quen có người đàn ông đó bên cạnh. Nếu rời xa chị không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa.

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Đàn bà khổ bởi yêu cạn kiệt, yêu quên mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bùi ngùi chia tay chị. Chị len lén lau giọt nước mắt lăn trên má mình. Tôi thương chị- người đàn bà yêu người khác hơn cả bản thân mình. Chị khổ sở bởi yêu sai người, càng khổ khi không dám rời xa người ấy. Điểm yếu của đàn bà chính là yêu cạn kiệt, yêu đến mức quên mình như thế.

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Anh ta quay lưng phản bội như chưa từng có những ngày cơ hàn như thế. Vợ con ruột thịt anh ta còn ruồng rẫy, thì hà cớ gì một kẻ ngoài đường lại tin rằng anh ta yêu mình suốt đời suốt kiếp?

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