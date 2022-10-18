Đến rước con gái trễ, mẹ đơn thân lặng người khi nghe con hỏi một câu bất ngờ khiến trái tim đau nhói, tâm hồn vỡ vụn

Tâm sự gia đình 18/10/2022 21:01

Nghe con gái tôi tôi hỏi thế, người bán kem cũng ngạc nhìn chúng tôi. Tôi lặng người thấy trong lòng chua xót, cũng không biết trả lời con thế nào. Tôi đành bế con lên, hôn con rồi nói:

Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nhỏ. Tôi từng yêu đương, cũng từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi và người đàn ông đó có hoàn cảnh gia đình không giống nhau. Anh sinh ra trong nhà giàu có, có công việc với thu nhập cao.

Ngày biết tôi có thai trước khi cưới, gia đình anh rất coi thường tôi. Dù chúng tôi đã đính hôn rồi, mẹ anh vẫn nói những lời cay nghiệt: “Đúng là hạng con gái bẫy con trai người ta có bầu rồi ép cưới. Cũng không biết từ nhỏ có được dạy dỗ cẩn thận không mà như thế”.

Mẹ người yêu quá đáng đã đành, nhưng anh chưa một lần đứng ra bảo vệ tôi, dù tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Không thể chịu được thêm những lời xúc phạm ngày một cay độc từ mẹ của người yêu, tôi quyết định hủy hôn. Mẹ anh nhìn tôi cười khinh bỉ, còn nói tôi là cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga, có ngày sống khổ sở thì sẽ hối tiếc vì hủy hôn.

Tôi không quay đầu lại nhìn, một bước đi thẳng. Sau ngày đó, người yêu nhiều lần đến tìm nhưng tôi không gặp. Ngày tôi sinh con, anh lén đưa cho mẹ tôi 50 triệu nhưng mẹ tôi dứt khoát không nhận. Tôi cho con gái theo họ của mình, không để ai trong gia đình chồng được nhìn thấy mặt con.

Từ ngày có con, tôi không ngại khổ cực kiếm tiền, tôi muốn cố gắng cho con cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Tôi chẳng sợ gì cả, một mình nuôi con thì sao chứ, lời dèm pha thì thế nào. Không có tiền, để con đói con khổ mới là điều tôi sợ nhất. Tôi từng tin mình có đủ khả năng để bảo bọc, yêu thương con.

Đến rước con gái trễ, mẹ đơn thân lặng người khi nghe con hỏi một câu bất ngờ khiến trái tim đau nhói, tâm hồn vỡ vụn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm đến rước con trễ hơn thường ngày. Từ xa, tôi đã thấy con đứng đợi. Vừa nhìn thấy tôi đến, con đã cười vui vẻ chạy ra. Con nói thèm ăn kem cây của xe đẩy kế bên đường, tôi liền dừng xe lại mua cho con. Người bán đang làm cho hai khách đến trước, là người cha đang chở đứa trẻ cũng trạc tuổi con gái tôi. Tôi nhìn thấy con gái mình cứ nhìn theo hai cha con đó, thấy ông bố cầm kem cho con ăn trìu mến, thấy họ quấn quýt vui vẻ với nhau.

Sau khi hai người đó đã đi xa, bỗng tôi nghe con gái vô tư hỏi:

“Mẹ có thể mua cho con một người bố không? Một người bố có mắc không hả mẹ? Sao ai cũng có mà con thì không?”.

Nghe con gái tôi tôi hỏi thế, người bán kem cũng ngạc nhìn chúng tôi. Tôi lặng người thấy trong lòng chua xót, cũng không biết trả lời con thế nào. Tôi đành bế con lên, hôn con rồi nói: “Mẹ rất thương con, bà ngoại ông ngoại, các dì trong nhà cũng rất thương con”. Con tôi nghe vậy thì đã cười. Trẻ con chính là như vậy, dễ quên mà cũng chẳng biết gì.

Nhưng tôi biết sau này khi con càng lớn thì tôi càng không thể giấu con được nữa. Sự thật là con không có bố ở bên. Tôi dù có nhiều tiền để cho con nhiều thứ, cũng chẳng thể mua được cho con một người bố bằng xương bằng thịt yêu thương con hết lòng. Dù tôi có từng tự tin nói rằng mình sẽ cố gắng bảo vệ con, thì cũng không tránh được những lúc con chạnh lòng vì không có bố.

Liệu tôi có nên tìm cho con một người bố hay không? Nhưng tôi lại sợ mình không đủ may mắn để tìm được một người yêu thương tôi và con thật lòng.

Ngỡ cả đêm cuồng nhiệt với chồng, vừa mở mắt ra tôi choáng váng khi thấy người đàn ông lạ bên cạnh rồi hoảng sợ vùng chạy khỏi nhà, vừa đau khổ vừa tủi nhục

Ngỡ cả đêm cuồng nhiệt với chồng, vừa mở mắt ra tôi choáng váng khi thấy người đàn ông lạ bên cạnh rồi hoảng sợ vùng chạy khỏi nhà, vừa đau khổ vừa tủi nhục

Tôi quá hoảng sợ trước chồng, vùng chạy khỏi nhà. Tôi nghĩ chắc mình sẽ ly hôn chồng vì tôi không thể ở cùng người chồng thế này được nữa!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 47 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 47 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 44 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện