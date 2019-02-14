Đàn ông lên giường với nhân tình, lấy quyền gì mà đòi hỏi đàn bà tha thứ

Tâm sự gia đình 14/02/2019 16:16

Mấy ai chịu được cảnh chung chạ với người khác. Mấy ai đủ vị tha để mãi bao dung cho người đã làm mình đau. Khoảnh khắc anh lên giường với người đàn bà khác, lòng dạ chị đã nát tan rồi.

Mùi hương của người phụ nữ ấy vẫn còn vương trên áo anh. Vết son đỏ vẫn còn dính trên áo. Chiếc nút áo thứ nhất cũng đã rơi đâu mất, có lẽ người đàn bà kia đang muốn khiêu khích chị. Chị không hỏi, cũng không khóc, sự thản nhiên của chị khiến anh hơi chột dạ. Một lát sau, chị bảo anh tắm rửa, chị chờ cơm.

Đàn ông lên giường với nhân tình, lấy quyền gì mà đòi hỏi đàn bà tha thứ - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình, quyền hạn gì bảo đàn bà tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Suốt bữa cơm, chị không nói, anh cũng ăn vội để lên phòng tránh ánh mắt lạnh như băng của vợ. Ăn uống xong, chị sang phòng con. Đêm đó, chị đã khóc, không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát được.

Chị không phải là kiểu phụ nữ yếu mềm. Nhưng nỗi đau này, có mấy ai chịu đựng được. Biết rõ chồng mèo mỡ bên ngoài nhưng chị lại không dò xét, không đay nghiến. Có lẽ chị sợ nghe những lời từ miệng anh thốt ra. Và có lẽ vì lòng dạ chị đã chẳng còn nguyên vẹn nên không còn thiết tha gì việc tra khảo nữa.

Đàn ông lên giường với nhân tình, lấy quyền gì mà đòi hỏi đàn bà tha thứ - Ảnh 2
Khi lên giường với đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ? - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác biết chồng mình lên giường với người đàn bà khác thật sự rất đau đớn. Chị đã tự hỏi bản thân đã làm gì sai để anh phải tìm cảm giác đó ở bên ngoài. Chị đã giận bản thân vì không thỏa mãn được chồng. Nhưng rồi chị nhận ra lỗi chẳng phải ở bản thân mình.

Đàn bà ở nhà tận tụy hết lòng, không dám ăn ngon, chẳng dám mặc ấm chỉ để nhường lại phần tốt cho chồng con. Đàn bà ở nhà nội trợ là để chồng yên tâm công tác bên ngoài. Đàn bà chọn lùi về sau một bước để chồng có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình.

Đàn ông lên giường với nhân tình, lấy quyền gì mà đòi hỏi đàn bà tha thứ - Ảnh 3
Đàn bà một khi đã chết tâm đừng hòng mà đòi hỏi gì từ họ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chọn ở nhà để vô tình nhường lại người đàn ông của mình cho những người đàn bà khác. Tạo cho chồng cơ hội thử hết những thú vui bên ngoài để rồi mang sự đổ vỡ về ngôi nhà của chính mình. Thật sự quá đớn đau!

Khi biết chồng ngoại tình, ngoài mặt chị không nói gì nhưng trong lòng đã bắt đầu đổ vỡ. Có thứ gì đó đè nơi lồng ngực khiến chị chẳng thở được. Trái tim thì như bị ai đó cứa chảy máu.

Chị cũng là đàn bà, dù có mạnh mẽ gánh vác mọi thứ nhưng chị cũng biết đau. Biết hờn ghen, oán hận người đàn ông tệ bạc. Chị đã nghĩ cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Dù anh có quỳ trước mặt, chị cũng sẽ ngó lơ. Bởi anh lên giường với gái lạ, còn quyền hạn gì đòi hỏi sự tha thứ từ chị. 

Đàn ông lên giường với nhân tình, lấy quyền gì mà đòi hỏi đàn bà tha thứ - Ảnh 4
Đàn ông đừng nghĩ cứ vui chơi rồi vợ sẽ tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Chị đã từng mơ mộng rất nhiều với người đàn ông này. Ngay bây giờ thì chẳng còn lại gì cả. Chị đã từng vẽ nên tương lai của cả hai nhưng giờ đây bút đã hết mực, tình đã tan nát chẳng thiết tha gì nữa.

Đàn bà chọn thản nhiên với những việc xảy ra, không phải vì họ không để tâm. Mà là vì để tâm quá nhiều nên đau đến nỗi chẳng biết thể hiện sao cho đúng. Vì vậy đàn ông nên nhớ, một khi đã ngoại tình thì đừng mong vợ tha thứ. Lòng dạ của cô ấy đã chết thì không có bất cứ lý do gì để níu kéo được nữa.

Chiếc áo cũ quá thì đừng mặc, đàn ông tệ quá thì bỏ đi đừng tiếc!

Chiếc áo cũ quá thì đừng mặc, đàn ông tệ quá thì bỏ đi đừng tiếc!

Đàn bà hiện đại yêu được buông được. Hãy xem đàn ông như chiếc áo, chiếc nào cũ, lỗi thời thì bỏ đi và thay thế bằng những bộ quần áo mới đẹp đẽ hơn.

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