Cạn tiền cạn bạc chứ đừng cạn nghĩa vợ chồng

Vợ chồng là điều gì đó rất thiêng liêng, mất đi rồi khó lòng mà tìm lại được những cảm giác như ban đầu. Là một mối quan hệ mà chặt không đứt, bứt không rời, dù có trăm đắng ngàn cay cũng không bỏ. Vì vậy dù có cạn tiền, cạn bạc cũng đừng bao giờ để cạn nghĩa vợ chồng .

Việc gọi nhau hai tiếng vợ chồng rất dễ, nhưng mấy ai hiểu được những ý nghĩa sâu xa trong đó. Vợ chồng là một mối quan hệ vốn dĩ bắt đầu từ hai người xa lại nhưng cuối cùng lại sống chung dưới một mái nhà. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau trải qua hết những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Cùng nhau vượt qua những thử thách thời son trẻ để có cái nắm tay tuổi xế chiều.

Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, bạn không thể cứ mãi làm phiền người khác. Nhưng vợ chồng lại là mối quan hệ đặc biệt. Dù ở bên cạnh mắng nhau suốt ngày nhưng hễ xa một chút là nhớ.

Vợ chồng khác với mối quan hệ cha mẹ, anh chị em. Cha mẹ rồi cũng sẽ rời bỏ bạn khi về già, anh chị em cũng không thể nào cứ mãi ở bên bạn.

Dù có cãi nhau long trời lở đất cũng không thể nào rời bỏ nhau. Là mối quan hệ mà dù có phiền phức đến mấy cũng dính lấy nhau không rời. Là người sẽ cùng bạn đi đến bên kia sườn dốc của cuộc đời. Là người dù có nhiều lần lạc bước nhưng vẫn dừng lại đúng lúc.

Đàn ông hãy có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đạo nghĩa vợ chồng là vậy, dù muốn dù không bạn cũng phải công nhận rằng chẳng thể thiếu nhau. Đam mê, tiền tài, vật chất đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ cạn. Nhưng nghĩa vợ chồng dù có gặp bất cứ khó khăn nào cũng không thể cạn được.

Rất nhiều người đàn bà dù ghen tuông đến mấy cũng không thể nào bỏ chồng. Mà họ sẽ tìm cách, tìm mọi lý do để tha thứ. Bởi trên tình, họ còn mang nặng nghĩa với nhau. Vợ chồng chung sống bao nhiêu năm trời, không thể nào phủi tay sạch sẽ như vậy được.

Đàn bà dù có đố kỵ, ghen ghét cũng đừng đánh mất hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Dù người đàn ông kia có nhiều thói hư tật xấu, đàn bà cũng sẽ chấp nhận chịu đựng. Đối với đàn ông cũng vậy, dù có nhiều lần lầm đường lạc bước nhưng vẫn chọn vợ con là nơi để quay về. Dù có hư hỏng đến mấy, đàn ông cũng sẽ chịu thay đổi một phần nào đó vì vợ con.

Trong tâm khảm của mỗi người chồng, người vợ luôn mang nặng trách nhiệm với nhau. Bởi nghĩa vợ chồng là điều khó lòng mà chối bỏ. Thế nên đàn ông dù trong lòng đã cạn kiệt những đam mê thì cũng đừng rời bỏ nghĩa vợ chồng.

Đã là vợ chồng thì hãy thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dù trong lòng đã mệt mỏi nhưng cũng đừng cạn hết nghĩa phu thê. Hãy tự nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình để mỗi ngày ở bên nhau đều là hạnh phúc. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy sống có trách nhiệm với bạn đời của mình.

Đàn ông đừng chỉ nói yêu vợ mà hãy cố gắng đừng để cô ấy phải rơi nước mắt. Đàn bà đừng mãi càm ràm mà hãy thông cảm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của chồng. Hãy cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân của mình để cả hai không cạn sức, cạn tâm.