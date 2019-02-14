Chiếc áo cũ quá thì đừng mặc, đàn ông tệ quá thì bỏ đi đừng tiếc!

Đàn ông xem đàn bà như quần áo bên ngoài, không thích thì thay cái khác. Đàn bà cũng nên tập cách “xem nhẹ” người đàn ông bên cạnh một chút. Có vậy cuộc đời này mới thoát khỏi những chuỗi ngày tổn thương.

Đừng sợ chọn nhầm chồng, đừng sợ người phản bội. Mọi chuyện bạn đều có thể xử lý được, chẳng qua là muốn hay không mà thôi. Nếu thẳng tay dứt bỏ, chẳng có ai có thể làm bạn đau.

Đàn ông như chiếc áo đã cũ, không thích nữa thì hãy bỏ đi và mua những bộ mới thay thế. Đừng tiếc mãi chiếc áo đã sờn vai trong tủ mà bỏ qua những bộ cánh đẹp đẽ ngoài kia. Đừng vì một người mà khiến cuộc sống của mình chậm lại, chẳng hy vọng gì vào tương lai.

Phụ nữ ngày nay đã không còn như xưa. Không cần dựa vào chồng mới sống được, không cần có chồng bên cạnh mới hạnh phúc. Người phụ nữ hiện đại tự biết kiếm tiền, tự biết nuôi sống bản thân, không có ai bên cạnh cũng có thể an yên và vui vẻ. Vì vậy hãy tập cho mình thói quen đừng dựa dẫm vào ai.

Phụ nữ hiện đại yêu được buông được mới là bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi! Thời đại này sao lại còn sợ ế, sợ mang tiếng là một đời chồng, hai đời chồng? Thời đại này, bạn còn sợ gì những lời đàm tiếu của thiên hạ. Cuộc đời của ai người đó sống, đừng nhìn vào sắc mặt của người khác. Bởi họ vốn dĩ không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn.

Trong tình yêu, hôn nhân, phụ nữ đừng quá yếu đuối mà hãy yêu được buông được. Người bên cạnh đã tệ thì bỏ đi đừng tiếc nữa. Thay vì cứ mãi tìm cách để níu chân một người, bạn hãy dùng thời gian đó để tìm kiếm người thay thế.

Mạnh mẽ tiễn người tệ bạc đi, cuộc đời sau này chẳng phải buồn tủi nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho người đàn ông đó biết giá trị của bạn như thế nào. Đừng quỵ lụy van xin tình yêu của người khác. Đừng trở thành nơi tiêu khiển để vui thì tìm đến, chán thì rời đi của đàn ông.

Việc từ bỏ một người tệ không có gì đáng tiếc mà ngược lại, bạn còn phải vui mừng. Mừng vì đã trút đi được gánh nặng, mừng vì đoạn đường sau này không còn phải vướng bận bất cứ điều gì nữa. Và mừng vì bản thân đã đủ trưởng thành để gánh vác những nỗi đau của cuộc đời này.

Bạn nên nhớ trong cuộc đời, phải gặp gỡ những người tệ bạc như vậy, bạn mới nhận ra giá trị của bản thân. Và bạn sẽ biết yêu thương mình nhiều hơn là cứ mãi hy sinh vì người khác.

Đàn ông tệ cứ để mặc họ, điều phụ nữ nên làm là từ bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tệ sẽ có cái kết xứng đáng với họ. Họ phụ bạn thì sẽ phải chịu những quả báo thích đáng. Còn về phần bạn, hãy học cách chấp nhận và buông bỏ. Sống ở đời đừng quá cố chấp, điều gì bỏ được cứ bỏ, người tệ quá thì hãy tiễn họ đi bằng một nụ cười.