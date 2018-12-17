Đàn ông có vợ là cửa tử với đàn bà, một lần bước qua cả đời khó sống

Hơn 30 tuổi, chị từng trải qua nhiều mối tình dài ngắn chẳng đến đâu. Chị nghĩ người đàn ông đó chính là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Chị cũng yêu chân thành, dốc sức dốc lòng, không tiếc, cũng không so đo. Chị còn hồ hởi nói với tôi về một ngày mình mặc áo cô dâu, về những đứa trẻ của chị sau này.

Tôi gặp lại chị trong bệnh viện. Tai nạn xe kinh hoàng khiến chị như mất đi một nửa sinh mạng. Người đàn ông kia đến vài lần, nước mắt tuôn rơi, nói hoài một câu xin lỗi. Còn chị lại chưa lần nhìn anh ta, như không nghe cũng chẳng muốn thấy. Vài lần, tôi vẫn thấy chị sờ hoài cái bụng của mình, ánh mắt như cố tìm gì đó, rồi tay lại buông thõng, lại thôi…

Nhưng tệ hơn, ngu ngốc hơn chắc là chị. Chị chấp nhận làm kẻ thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Chị không cam tâm, thứ tình yêu này phải thuộc về chị. Như bao tháng ngày từng bị tình yêu chối từ, lần này chị nhất định không buông bỏ. Chị quyết giữ lấy đứa con của mình, kệ lời ai khuyên, mặc một người phụ nữ khác đang khổ đau ngoài kia.

Nào ngờ, người đàn ông kia vốn đã có một gia đình nhỏ khác, chỉ tham lam mà muốn có thêm chị. Một phiên bản tệ nhất của cánh mày râu hóa cũng chỉ có thế…

Nào ngờ, người đàn ông kia vốn đã có một gia đình nhỏ khác, chỉ tham lam mà muốn có thêm chị - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn ông có vợ nào có cho ai thứ tình yêu đáng tin cậy đâu. Kẻ đã biết bội bạc nghĩa tình vợ mình bao năm thì lấy gì chân thành yêu thương ai. Khi biết chị cố giữ lại đứa con đó, anh ta một mực không muốn gặp mặt. Ngày chị gặp tai nạn, anh ta mới tìm đến như một kẻ tội lỗi cầu mong tha thứ. Anh ta chỉ hỏi về chị, tuyệt nhiên không một lời tìm kiếm đứa con đã mất đi. Anh ta quên rồi, quên mất rồi, còn chị thì cả đời vẫn nhớ, nhớ đến đau lòng...

Rồi anh ta vẫn trở về nhà như kẻ chưa từng làm gì tội tình gì, vẫn hạnh phúc với vợ con. Như những người chồng ngoại tình còn có thể trở về nhà đã là may mắn với vợ con họ. Chỉ có chị cả đời chẳng nổi bình yên.

Chỉ có chị cả đời chẳng nổi bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Chị không dám bước vào tình yêu hay hôn nhân lần nào nữa. Nỗi ám ảnh về đứa trẻ mất đi, cùng vết nhơ phá vỡ hạnh phúc người khác quá lớn. Chị thấy mình đến cả tư cách yêu ai đó cũng chẳng còn, huống hồ là được ai đó thương nhớ. Vì chị sợ họ biết chị từng là kẻ đòi cướp chồng của người khác, một kẻ đến cả đức hạnh tự trọng cũng không có thì sao dám đòi được trân trọng. Chị chua chát, chắc là chị tàn nhẫn quá rồi, với cả con mình, cả cuộc đời của chính mình.

Đàn ông có vợ luôn là cửa tử với đàn bà, một lần bước qua cả đời khó sống. Đàn bà tin vào thứ tình yêu của đàn ông có vợ mà hy sinh bản thân thì ngàn vạn lần ngu dại. Tình yêu trên đời này đều đáng tin, chỉ lòng dạ đàn ông nào mấy ai ngờ. Yêu một kẻ bội bạc thì cũng có ngày sẽ bị phản bội. Cái giá phải trả cho một tình yêu đặt không đúng chỗ không bao giờ là rẻ…