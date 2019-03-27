Đàn ông có khả năng vô hạn làm tổn thương người đàn bà yêu mình sâu nặng

Nếu để phụ nữ lên tiếng kể về những nỗi đau trong hôn nhân của mình thì sẽ chẳng bao giờ kể hết. Có những sự việc, những hành động mà người ta giật mình hỏi lại: “Tại sao một người chồng có thể làm những điều đó với người đầu gối tay ấp với mình?”.

Đàn ông trên đời này giỏi giang nhiều lắm. Họ có thể làm được những việc lớn lao, vĩ đại. Bản thân họ thường nuôi chí lớn, hướng đến những việc cao xa. Nhưng khổ thay, đàn ông lại hiếm người biết làm những điều nhỏ nhặt vì người đàn bà bên cạnh mình. Đàn ông hiếm người trân trọng người phụ nữ bằng cả chân tâm nhưng lại có khả năng vô hạn làm tổn thương người đàn bà yêu mình. Đàn ông có thể làm những việc lớn lao và vĩ đại nhưng không hề biết vợ mình cần gì - Ảnh minh họa: Internet Giữ hạnh phúc gia đình có khó không? Với nhiều người phụ nữ, câu trả lời sẽ là không. Bởi, họ đâu cần gì cao xa, đâu cần nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần vợ chồng con cái thương yêu, đầm ấm. Nhà không cần rộng, chỉ cần bình yên. Chồng không cần quá giỏi giang, không cần kiếm được quá nhiều tiền chỉ cần tử tế với vợ con là đủ.

Nhưng đàn ông không nghĩ như thế. Những việc nhỏ nhoi như về nhà ăn với vợ con những bữa cơm đầm ấm cũng không làm được. Bỏ một vài bữa nhậu về chơi với con, dắt con đi công viên với đàn ông quá khó. Đàn ông sức dài vai rộng nhưng làm những việc nhỏ nhặt giúp vợ lại thấy mình bị hạ thấp, không đáng mặt nam nhi. Đàn ông trong hôn nhân, không hề biết rằng mình làm tổn thương vợ nhiều lắm. Tổn thương từ những vô tâm, hời hợt, ích kỉ. Họ chỉ biết nuông chiều bản thân, sống cho những thú vui của mình mà không hề biết vợ mình cần gì muốn gì. Họ tổn thương người vợ bởi những lời nói vô tình: “Có mỗi việc nuôi con mà cũng không làm được?”, “Cô chỉ là đồ đàn bà ăn bám chồng”.

Đàn ông có thể làm những việc rất nhẫn tâm và tuyệt tình với người đầu gối tay ấp với mình - Ảnh minh họa: Internet Làm vợ, làm mẹ cực khổ trăm bề. Nhưng người chồng lại chỉ thấy những việc làm của mình là quan trọng, còn vợ thì mãi loanh quanh xó bếp với những việc vặt vãnh. Ngược lại, phụ nữ mà giỏi hơn chồng, làm được đại sự ngoài xã hội thì dễ khiến chồng cảm thấy mất mặt. Đàn ông càng sĩ diện, người đàn bà bên cạnh lại càng khổ. Nếu để phụ nữ lên tiếng kể về những nỗi đau trong hôn nhân của mình thì sẽ chẳng bao giờ kể hết. Có những sự việc, những hành động mà người ta giật mình hỏi lại: “Tại sao một người chồng có thể làm những điều đó với người đầu gối tay ấp với mình?”. Có những người đàn ông vét đến đồng tiền sữa cuối cùng của con để đi ăn nhậu, đánh bạc. Có những người đàn ông không hề thương tiếc, sẵn sàng dùng sức mạnh cơ bắp để hành hung, đánh đập vợ mình. Trong chuyện giường chiếu, có người xem vợ mình là nơi để giày vò, để thỏa mãn. Còn đau lòng hơn, có người đàn ông ngoại tình, dắt nhân tình về ngủ ngay trên chiếc giường của vợ. Người đàn bà trong những câu chuyện ấy không còn là đau lòng nữa mà đó là nỗi khổ ải trầm luân chẳng thể nào kể hết! Đàn ông rất hiếm người dùng cả chân tâm để đối đãi với vợ mình - Ảnh minh họa: Internet Đâu phải ai cũng biết trân trọng, dùng cả chân tâm để đối đãi với vợ mình. Những chuyện hiển nhiên một người đàn ông phải làm như xắn tay giúp vợ việc nhà, phụ vợ khi sinh nở lại trở thành chuyện hiếm có. Khi thấy một người đàn ông đối xử tốt với vợ là bao nhiêu người đàn bà ngưỡng mộ. Vậy mới thấy, những chuyện tử tế của những ông chồng thì hiếm mà những việc gây tổn thương cho vợ thì vô tận.

Gửi đàn ông ngoại tình: Không điều gì có thể bù đắp được vết thương trong lòng người vợ Giữa họ bây giờ là chuyện phản bội, là ngoại tình, là những vết thương không bao giờ lành của vợ. Đàn ông ngoại tình và trở về, dù có làm điều gì đi chăng nữa thì vĩnh viễn không bao giờ lấp được những tổn thương mà vợ mình đã chịu đựng và trải qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-co-kha-nang-vo-han-lam-ton-thuong-nguoi-dan-ba-yeu-minh-sau-nang-319769.html