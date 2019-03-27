Đàn ông có khả năng vô hạn làm tổn thương người đàn bà yêu mình sâu nặng

Tâm sự gia đình 27/03/2019 14:20

Nếu để phụ nữ lên tiếng kể về những nỗi đau trong hôn nhân của mình thì sẽ chẳng bao giờ kể hết. Có những sự việc, những hành động mà người ta giật mình hỏi lại: “Tại sao một người chồng có thể làm những điều đó với người đầu gối tay ấp với mình?”.

Đàn ông trên đời này giỏi giang nhiều lắm. Họ có thể làm được những việc lớn lao, vĩ đại. Bản thân họ thường nuôi chí lớn, hướng đến những việc cao xa. Nhưng khổ thay, đàn ông lại hiếm người biết làm những điều nhỏ nhặt vì người đàn bà bên cạnh mình. Đàn ông hiếm người trân trọng người phụ nữ bằng cả chân tâm nhưng lại có khả năng vô hạn làm tổn thương người đàn bà yêu mình.

Đàn ông có khả năng vô hạn làm tổn thương người đàn bà yêu mình sâu nặng - Ảnh 1
Đàn ông có thể làm những việc lớn lao và vĩ đại nhưng không hề biết vợ mình cần gì - Ảnh minh họa: Internet

Giữ hạnh phúc gia đình có khó không? Với nhiều người phụ nữ, câu trả lời sẽ là không. Bởi, họ đâu cần gì cao xa, đâu cần nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần vợ chồng con cái thương yêu, đầm ấm. Nhà không cần rộng, chỉ cần bình yên. Chồng không cần quá giỏi giang, không cần kiếm được quá nhiều tiền chỉ cần tử tế với vợ con là đủ.

Nhưng đàn ông không nghĩ như thế. Những việc nhỏ nhoi như về nhà ăn với vợ con những bữa cơm đầm ấm cũng không làm được. Bỏ một vài bữa nhậu về chơi với con, dắt con đi công viên với đàn ông quá khó. Đàn ông sức dài vai rộng nhưng làm những việc nhỏ nhặt giúp vợ lại thấy mình bị hạ thấp, không đáng mặt nam nhi.

Đàn ông trong hôn nhân, không hề biết rằng mình làm tổn thương vợ nhiều lắm. Tổn thương từ những vô tâm, hời hợt, ích kỉ. Họ chỉ biết nuông chiều bản thân, sống cho những thú vui của mình mà không hề biết vợ mình cần gì muốn gì. Họ tổn thương người vợ bởi những lời nói vô tình: “Có mỗi việc nuôi con mà cũng không làm được?”, “Cô chỉ là đồ đàn bà ăn bám chồng”.

Đàn ông có khả năng vô hạn làm tổn thương người đàn bà yêu mình sâu nặng - Ảnh 2
Đàn ông có thể làm những việc rất nhẫn tâm và tuyệt tình với người đầu gối tay ấp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Làm vợ, làm mẹ cực khổ trăm bề. Nhưng người chồng lại chỉ thấy những việc làm của mình là quan trọng, còn vợ thì mãi loanh quanh xó bếp với những việc vặt vãnh. Ngược lại, phụ nữ mà giỏi hơn chồng, làm được đại sự ngoài xã hội thì dễ khiến chồng cảm thấy mất mặt. Đàn ông càng sĩ diện, người đàn bà bên cạnh lại càng khổ.

Nếu để phụ nữ lên tiếng kể về những nỗi đau trong hôn nhân của mình thì sẽ chẳng bao giờ kể hết. Có những sự việc, những hành động mà người ta giật mình hỏi lại: “Tại sao một người chồng có thể làm những điều đó với người đầu gối tay ấp với mình?”. Có những người đàn ông vét đến đồng tiền sữa cuối cùng của con để đi ăn nhậu, đánh bạc. Có những người đàn ông không hề thương tiếc, sẵn sàng dùng sức mạnh cơ bắp để hành hung, đánh đập vợ mình.

Trong chuyện giường chiếu, có người xem vợ mình là nơi để giày vò, để thỏa mãn. Còn đau lòng hơn, có người đàn ông ngoại tình, dắt nhân tình về ngủ ngay trên chiếc giường của vợ. Người đàn bà trong những câu chuyện ấy không còn là đau lòng nữa mà đó là nỗi khổ ải trầm luân chẳng thể nào kể hết!

Đàn ông có khả năng vô hạn làm tổn thương người đàn bà yêu mình sâu nặng - Ảnh 3
Đàn ông rất hiếm người dùng cả chân tâm để đối đãi với vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đâu phải ai cũng biết trân trọng, dùng cả chân tâm để đối đãi với vợ mình. Những chuyện hiển nhiên một người đàn ông phải làm như xắn tay giúp vợ việc nhà, phụ vợ khi sinh nở lại trở thành chuyện hiếm có. Khi thấy một người đàn ông đối xử tốt với vợ là bao nhiêu người đàn bà ngưỡng mộ. Vậy mới thấy, những chuyện tử tế của những ông chồng thì hiếm mà những việc gây tổn thương cho vợ thì vô tận.

Gửi đàn ông ngoại tình: Không điều gì có thể bù đắp được vết thương trong lòng người vợ

Gửi đàn ông ngoại tình: Không điều gì có thể bù đắp được vết thương trong lòng người vợ

Giữa họ bây giờ là chuyện phản bội, là ngoại tình, là những vết thương không bao giờ lành của vợ. Đàn ông ngoại tình và trở về, dù có làm điều gì đi chăng nữa thì vĩnh viễn không bao giờ lấp được những tổn thương mà vợ mình đã chịu đựng và trải qua.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 25 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động