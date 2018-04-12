Đàn ông càng lăng nhăng càng mất đi chữ Tín

Tâm sự gia đình 12/04/2018 13:53

Một người đàn ông đúng nghĩa luôn là người chính trực, thương yêu và chung thủy với người vợ của mình. Bất kể là ai, dù sống trong hoàn cảnh nào chỉ cần có những đức tính như thế đã được mọi người coi trọng. Đàn ông hơn nhau chính là ở chữ Tín với người đàn bà bên cạnh mình.

Nhiều người đàn ông tự huyễn hoặc mình rằng càng đào hoa càng chứng tỏ bản lĩnh nam nhi. Có đúng như vậy không? Bản lĩnh đâu không thấy, chỉ cần một lần ngoại tình đàn ông đã mất đi chữ Tín ở đời.

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Có phải đàn ông đào hoa mới chứng tỏ được bản lĩnh? - Ảnh minh họa: Internet

Anh trai tôi là niềm tự hào của cả gia đình, họ tộc. Từ nhỏ anh đã học rất giỏi. Ở miền quê này, khi người ta còn chưa quá quan trọng chuyện học thì anh đã tự săn học bổng du học Nhật. Vài năm anh về nước, được nhận vào một công ty có tiếng trên thành phố với mức lương cao. Rồi anh mở được công ty riêng. Khỏi phải nói ông bà, cha mẹ tôi được mở mày mở mặt như thế nào. Anh là tấm gương để những gia đình khác khuyên răn con học theo.

Rồi anh tôi cưới vợ. Chị dâu cũng là người cùng làng, xinh đẹp và rất gia giáo. Họ rất đẹp đôi. Ngày họ cưới, làng xóm ai cũng trầm trồ, xuýt xoa ngưỡng mộ. Có lẽ chưa có cặp đôi nào khi cưới nhau lại được mọi người chúc phúc nhiều như thế. Hạnh phúc như đang dưới chân họ.

Nếu anh tôi cứ mãi thương yêu vợ con thì cuộc sống của họ rất viên mãn. Sống với nhau yên ấm vài năm, anh tôi tự nhiên sinh tật. Anh cặp bồ với cô nhân viên cấp dưới. Cô này rất trẻ, ăn mặc sành điệu. Khi chị dâu chưa biết, tôi đã khuyên răn anh hết lời nhưng anh như người say nắng, lao vào cô ta bất chấp. Rồi chị dâu tôi cũng phát hiện ra. Chị khóc lóc, vật vã đến mức ngất xỉu.

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Bỏ người vợ ngoan hiền ở nhà, anh đi ngoại tình với nhân viên của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ở quê, có chuyện gì là hôm sau làng trên xóm dưới đã biết. Ai cũng bàn tán chuyện anh trai tôi nuôi nhân tình bị vợ bắt được. Ai cũng tặc lưỡi: “Tưởng rằng tốt đẹp lắm, ai ngờ cũng là hạng đàn ông thích ăn vụng”. Người khác lại trầm ngâm: “Ôi dào, đàn ông ai cũng thế cả thôi”. Trước kia anh là niềm tự hào của ba mẹ còn bây giờ lại là nỗi xấu hổ. Hễ cứ ra đường là nghe mọi người xì xầm. Và kể từ giây phút đó họ không còn trọng vọng và ngưỡng mộ anh như trước kia.

Đàn ông ngoại tình với xã hội hiện đại không còn là chuyện hiếm. Thậm chí còn rất phổ biến khi hàng ngày đều có những tin tức liên quan đến đánh ghen, ngoại tình. Không phải đàn ông không ý thức được những hậu quả mà ngoại tình mang lại: Tan cửa nát nhà, vợ chồng lục đục, thậm chí ly hôn. Biết như thế nhưng vì sao đàn ông vẫn mải miết ngoại tình? Thậm chí có người bị vợ bắt được, tha thứ lại “ngựa quen đường cũ”. Bởi vì đàn ông vẫn luôn thèm của lạ và lòng dạ tham lam không bờ bến. Họ luôn muốn có thêm chứ không bao giờ muốn bớt.

Đàn ông càng lăng nhăng càng mất đi chữ Tín - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình mất đi chữ tín - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cứ nghĩ khi mình lên giường với người đàn bà khác ngoài vợ mình sẽ được nhiều hơn mất. Bởi họ nghĩ mình là đàn ông, mặc quần áo vào nghiễm nhiên lại trở thành người tử tế. Nhưng cái được chỉ là những cảm xúc của ái ân xác thịt, còn ra họ mất mát nhiều lắm. Mất đi hạnh phúc gia đình, đạp đổ chính tổ ấm mà họ cũng cố sức tạo dựng lâu nay. Và trên hết một lần ngoại tình, đàn ông đã tự mình làm mất đi chữ Tín của một người đàn ông đúng nghĩa ở đời.

Đàn ông hơn nhau không phải có bao nhiêu cô nhân tình, lên giường được với bao nhiêu bồ nhí. Một người đàn ông đúng nghĩa luôn là người chính trực, thương yêu và chung thủy với người vợ của mình. Bất kể là ai, dù sống trong hoàn cảnh nào chỉ cần có những đức tính như thế đã được mọi người coi trọng. Đàn ông hơn nhau chính là ở chữ Tín với người đàn bà bên cạnh mình.

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