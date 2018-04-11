Đàn ông à, làm đàn bà hạnh phúc đơn giản lắm

Tâm sự gia đình 11/04/2018 13:40

Đàn bà dù là ai, đều mưu cầu hạnh phúc từ những điều rất nhỏ. Những bữa cơm đầy ắp tiếng cười của chồng con. Những lúc ốm đau, bệnh tật nhận được sự quan tâm, một ánh mắt lo âu của chồng.

Người ta thường hay nói phụ nữ rất khó hiểu và khó chiều chuộng. Thế nhưng, chỉ những người không hiểu đàn bà muốn gì mới thốt lên câu đó. Đàn bà, dù là ai đi chăng nữa bên trong họ vẫn luôn là một trái tim mềm yếu. Và bản thân họ luôn mưu cầu hạnh phúc từ những thứ giản đơn nhất.

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Đàn bà dù là ai cũng mong muốn một cuộc sống bình yên bên cạnh người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Liên cưới chồng, ai cũng xì xầm sao một cô gái như thế lại lấy một thằng “nghèo kiết xác”. Kể ra nhà cô giàu lắm. Ba mẹ cô có cả chục mẫu cao su nên tiền bạc không thiếu. Xung quanh cô lúc nào cũng có nhiều chàng trai theo đuổi. Không khó để cô có thể chọn cho mình một chỗ xứng đôi vừa lứa với gia đình mình. Thế nhưng cô lại chọn yêu Trường, giáo viên dạy toán của một trường cấp ba với đồng lương còm cõi. Nhà anh nghèo lắm, đã thế mẹ anh lại hay bệnh tật. Chẳng phải cưới một người chồng như vậy cô sẽ rất khổ sao?

Chỉ có Liên mới hiểu tại sao cô lại chọn người đàn ông ấy làm chồng. Đàn bà lấy chồng vì điều gì? Mong có một chỗ dựa vững chắc về kinh tế? Mong có người dang tay bao bọc, chở che mình suốt đời? Một người khi cưới về có thể cho mình sự yên ấm? Tất cả những điều ấy đều cần thiết, nhưng đàn bà lấy chồng luôn chọn người cho mình cảm giác an toàn và tin tưởng nhất. Với Trường, Liên tin đó là người đàn ông cho cô sự bình yên trong tâm hồn bất chấp sóng gió ngoài kia như thế nào.

Trường nghèo thật nhưng tiền đâu phải là điều quan trọng nhất trong đời. Liên có thể nhìn thấy được đằng sau con người giản dị đó là một trái tim rất chân thành. Hai người về ở với nhau, cô chăm chút cho vườn rau nho nhỏ của mình. Những bữa cơm giản dị thấy màu xanh của rau nhiều hơn thịt cá nhưng luôn vui vẻ, ấm áp. Cô chỉ cần như thế, được bình yên sống bên người đàn ông của đời mình.

Đàn ông à, làm đàn bà hạnh phúc đơn giản lắm - Ảnh 2
Đàn bà luôn cần một bờ vai vững chãi cho mình dựa vào - Ảnh minh họa: Internet

Liên sốt cao, đau bụng vật vã. Đi cấp cứu, phát hiện cô bị sỏi thận. Sau ca mổ, cô nằm thiêm thiếp bên giường bệnh, Trường ngồi bên với ánh mắt lo âu. Khi cô khỏe dần, chồng bón cho từng muỗng cháo, ép cô uống sữa. Trong phòng bệnh còn hai người phụ nữ khác cũng bị bệnh giống cô. Nhìn chồng Liên chăm vợ, ai cũng khen trên đời này đàn ông như anh rất hiếm. Một chị tặc lưỡi nói bâng quơ như nói với chính mình: “Đàn bà chỉ cần có chồng như thế đã là một diễm phúc rồi. Tôi nằm đây mười ngày, chồng chỉ tạt qua một hai lần. Giá như…”. Đôi mắt chị cụp xuống, dòng nước mắt trào ra, chị đưa tay quệt vội.

Với đàn bà, hạnh phúc đơn giản lắm. Đâu cần phải sống trong một căn nhà thật rộng, ngồi xe thật sang, chỉ cần người đàn ông nắm tay họ những lúc khó khăn, mệt nhọc. Đàn bà dù là ai, đều mưu cầu hạnh phúc từ những điều rất nhỏ. Những bữa cơm đầy ắp tiếng cười của chồng con. Những lúc ốm đau, bệnh tật nhận được sự quan tâm, một ánh mắt lo âu của chồng. Đàn ông vô tâm lắm, tưởng rằng đàn bà cần những điều lớn lao nhưng chính những quan tâm nhỏ bé mới là điều khiến đàn bà gắn bó, thủy chung với chồng.

Đàn ông à, làm đàn bà hạnh phúc đơn giản lắm - Ảnh 3
Đàn ông yêu vợ sẽ biết cách làm vợ mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông à, đừng theo đuổi những điều lớn lao mà bỏ quên người vợ bên cạnh mình. Không một cái cây nào lớn lên mà không cần chăm sóc, với hôn nhân cũng vậy. Muốn làm đàn bà hạnh phúc tưởng rằng khó nhưng thật ra vô cùng đơn giản. Một người đàn ông yêu vợ, luôn biết mình cần phải làm gì.

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