Đến một độ tuổi nhất định nào đó, khi trải qua nhiều va vấp phụ nữ sẽ nhận ra tình yêu mà mình xem như mạng sống, có thể sống chết vì nó thật sự không quan trọng như mình từng nghĩ. Nhiều cô gái khi yêu thường phủ một màu hồng lung linh lên mối tình lãng mạn của mình, yêu đến cạn kiệt quên mình. Chính vì vậy, khi tình yêu tan vỡ kiểu phụ nữ này thường rất khó thoát ra khỏi nỗi buồn của việc chia tay. Việc chìm đắm trong đau khổ triền miên khiến họ quên mất rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều niềm vui khác.

Nhiều phụ nữ khi có gia đình, xem người chồng như “mạng sống” của mình. Hi sinh cả những thú vui riêng để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Phụ nữ lấy chồng để mong có người san sẻ buồn vui nhưng thực tế lại có rất nhiều người khi lấy chồng đánh mất con người mình. Lòng người là thứ khó đoán định hơn cả sông cả biển, người đàn ông thương yêu bạn hôm nay chắc gì ngày mai đã không thay đổi? Xem đàn ông là tất cả, nghĩa là khi họ thay đổi đàn bà cũng mất tất cả. Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ đặt cuộc sống của mình vào tay người khác, để họ muốn nhào nặn ra sao thì ra.

Là phụ nữ, bất kể có gia đình hay không, có chồng nghèo hay giàu nứt đố đổ vách thì vẫn luôn có một công việc để kiếm ra tiền. Dù có thể công việc không mang lại cho bạn quá nhiều tiền nhưng những đồng tiền mình làm ra mới thật sự có giá trị.

Đàn ông sẽ trân trọng người phụ nữ biết tự chủ kinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà luôn muốn hạnh phúc nhưng không phải cứ lấy một người chồng sang giàu thì mặc nhiên sung sướng. Mua sắm bất kì vật dụng gì cũng phải ngửa tay xin tiền từ chồng. Nghĩ rằng cuộc sống mình an nhàn nhưng thực chất đang đánh đổi giá trị bản thân để nhận lấy hai từ “ăn bám”.

Phụ nữ đi làm để khẳng định mình. Những mối quan hệ ngoài xã hội sẽ khiến phụ nữ tự tin hơn. Đàn ông dẫu có thương yêu đến mấy thì với một người vợ suốt ngày quẩn quanh trong căn bếp họ cũng cảm thấy nhàm chán. Tiền do chính mình làm ra sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho đàn bà. Những lúc sóng gió cuộc đời bất ngờ xảy đến, nhờ có công việc và thu nhập riêng của mình, đàn bà mới có thể đứng vững.

Học cách chấp nhận và buông tay khi cần thiết

Có nhiều giai đoạn trong cuộc đời người đàn bà buộc phải lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ. Đó không chỉ là tình yêu, cuộc sống hôn nhân mà cả công việc và những mối quan hệ xã hội. Khi không quyết định được phụ nữ thường rơi vào cảm xúc dằn vặt, khổ sở. Lúc ấy, phụ nữ hãy lắng nghe tiếng nói con tim mình: Việc gì mình cảm thấy tốt nhất, mang lại cho mình sự bình yên và thanh thản thì hãy chọn.

Có những giai đoạn, để bình yên phụ nữ phải học cách chấp nhận và buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống vợ chồng, khi người đàn ông thay đổi người phụ nữ luôn rơi vào cảm xúc tiêu cực, dằn vặt giữa níu kéo và buông bỏ. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu: Vì sao chồng thay đổi? Tại mình không tốt? Anh ấy chẳng phải đã rất yêu mình hay sao?

Tình cảm, cũng giống như bất kì điều gì trên đời, đều có thể thay đổi bất kì lúc nào. Khoét sâu thêm nguyên nhân của sự đổ vỡ chỉ khiến đàn bà đau đớn và tổn thương nhiều hơn. Điều đàn bà cần làm là chấp nhận, khi không thể cầm được nữa thì hãy buông tay.