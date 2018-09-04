Vợ dịu dàng, cần mẫn lo cho anh từng bữa cơm thì nhân tình chỉ biết õng ẹo, lượn lờ trước gương. Vợ cả năm chắt bóp, tằn tiện để lo cho chồng cho con thì nhân tình chỉ biết vét tiền đi mua sắm, chưng diện.

Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu. Với đàn ông, chuyện tình dục quan trọng lắm. Thế nhưng, có quan trọng đến nỗi để đàn ông đem ra đánh đổi tình nghĩa vợ chồng để lấy những khoái cảm xác thịt? Bởi ngoài những phút giây trên giường, nhân tình chẳng mang lại cho đàn ông điều gì khác nữa. Tình dục có thật sự quan trọng đến mức để đàn ông đánh đổi hạnh phúc trăm năm? - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị về, mở cửa vào nhà lúc 2 giờ sáng. Chị hiểu, anh vừa ở đâu về. Vài tháng nay, chuyện anh cặp kè, ngang nhiên công khai đi lại với nhân tình ai cũng biết. Làm vợ, chị đau đớn và bất lực. Chị tự hỏi, tại sao người chồng mình thương yêu hết mực lại trở thành một người như thế?

Chị nhớ lại những ngày tháng cơ hàn, hai người chia nhau nửa gói xôi, ổ bánh mì. Nhớ những đêm mưa, nằm trong phòng trọ anh ôm chị mà hứa rằng sẽ cố gắng để đời chị không chịu thiệt thòi. Chị nhớ cả những yêu thương, hạnh phúc rất đỗi nhỏ bé và bình dị mà họ đã có với nhau. Sau bao nhiêu năm, giờ cuộc sống khá hơn nhiều thì anh lại đổ đốn. Phải chăng anh cũng như những người đàn ông khác, khi giông bão thì cần vợ, khi giàu sang lại quên hết tình nghĩa? Rồi anh về, nói với chị rằng hãy kí đơn ly hôn đi. Anh không còn yêu chị nữa. Anh đã chán ngấy chị rồi. Chị bất lực, ghìm những giọt nước mắt đắng chát đang trào ra. Kí vội vào lá đơn, chị kéo con ra khỏi nhà. Sau đó vài ngày, anh ta dắt nhân tình về nhà. Bất chấp cha mẹ, anh em, họ hàng can ngăn.

Đàn ông khi khó khăn cần vợ, lúc giàu sang lại quên tình phụ nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Thời gian đầu, anh sung sướng, ngất ngây với hạnh phúc mới. Đi đâu làm gì cũng chở cô nhân tình õng ẹo. Anh hình như chẳng mấy bận tâm về những đau đớn và tổn thương vừa mới gây ra cho vợ con mình. Những tưởng anh ta sẽ hạnh phúc mãi như thế. Ai ngờ chỉ sau vài tháng, anh và cô ta rã đám. Cô nhân tình lại có ngay một người đàn ông khác. Sống chung với nhân tình, anh mới thấm thía giá trị của người vợ mình dứt bỏ. Vợ dịu dàng, cần mẫn lo cho anh từng bữa cơm thì nhân tình chỉ biết õng ẹo, lượn lờ trước gương. Vợ cả năm chắt bóp, tằn tiện để lo cho chồng cho con thì cô ta chỉ biết vét tiền đi mua sắm, chưng diện. Vợ tảo tần, vun vén cho gia đình thì nhân tình chỉ chăm chăm đến làn da, vóc dáng. Sống chung vài tháng, nhân tình càng ngày càng đòi hỏi quá quắt. Chịu không nổi, anh bỏ cô ta. Thứ cô nhân tình hơn vợ chỉ là khả năng giường chiếu và thỏa mãn anh. Nhưng ngoài điều đó ra, nhân tình chẳng cho anh điều gì khác. Sau quãng thời gian say đắm ban đầu, anh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn, khổ ải mà anh đã trải qua cùng vợ trước đây. Nhớ sự nhẫn nhịn, hi sinh và cam chịu của vợ cho anh có ngày hôm nay. Nhân tình đẹp, chân dài, da mịn nhưng đó không phải là người đồng cam cộng khổ với anh. Đàn ông tìm một người ngủ cùng rất dễ, tìm một người đồng cam cộng khổ mới khó - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông dại chính là người coi trọng tình dục hơn tình yêu. Bởi tìm kiếm một người đàn bà để ngủ cùng dễ lắm. Họ chẳng cần biết anh là ai, anh từ đâu đến chỉ cần anh vung tiền, bao nhiêu kẻ sẵn sàng ngã vào lòng mà ôm ấp. Còn người đồng cam cộng khổ, chịu đựng tất thảy mọi khó khăn để đi cùng mình qua giông bão chỉ có vợ. Khốn khổ thay, nhiều người coi trọng phù phiếm ngoài đường để đến lúc mất đi tình nghĩa trăm năm mới hối hận thì đã muộn màng.

Đàn ông hèn nhất là ngoại tình còn đổ thừa mọi nguyên nhân từ vợ Đàn ông bản lĩnh chính là người khiến cho người đàn bà bên cạnh mình hạnh phúc. Vợ tàn tạ, xấu xí, lam lũ là do chồng vô dụng, bất tài. Đàn ông đã không là chỗ dựa cho vợ, không mang đến cho vợ nụ cười còn tìm kiếm người đàn bà khác để thỏa mãn.

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