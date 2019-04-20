Đàn bà một đời chồng như chiếc bình cũ nhưng bên trong lại chứa loại rượu thượng hạng

Tâm sự gia đình 20/04/2019 10:48

Đã nếm không ít khổ đau, phụ nữ một đời chồng phải sống hạnh phúc hơn người đã làm tổn thương mình và đặc biệt phải như loại rượu thượng hạng, càng uống càng say, càng uống càng mê hoặc lòng người.

Chị ly hôn đã được 2 năm. Cuộc sống của chị bây giờ thoải mái hơn xưa. Cách 3 tháng thì mẹ con chị lại xách balo lên đi du lịch. Chị một mình nuôi con với công việc bán hàng online của mình.

Mới 2 tháng trước, chị dành dụm được một số vốn và tự ra mở tiệm. Công việc kinh doanh của chị khá ổn định. Mỗi tháng đều có nguồn thu nhập đủ để nuôi con ăn học và gửi về phụng dưỡng cha mẹ.

Đàn bà một đời chồng như chiếc bình cũ nhưng bên trong lại chứa loại rượu thượng hạng - Ảnh 1
Đàn bà một đời chồng như bình rượu ủ lâu năm...

Chị cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ thanh thản hơn rất nhiều so với ngày trước. Tuy không có người đàn ông nào bên cạnh nhưng chị vẫn có thể mỉm cười mỗi ngày, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.

Tôi thấy người phụ nữ như thế này mạnh mẽ và xinh đẹp biết bao nhiêu. Không nhất thiết phải dựa vào tình yêu mà sống, chỉ cần con và tiền. 

Đàn bà một đời chồng như chiếc bình cũ nhưng bên trong lại chứa loại rượu thượng hạng - Ảnh 2
... càng tiếp xúc với họ càng bị mê hoặc - Ảnh minh họa: Internet

Trải qua nhiều tổn thương, chị ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Cách nói chuyện, hành xử của chị cũng không còn trẻ con như thời còn làm vợ anh. Chị biết từ chối đồng tiền của đàn ông, biết cách phớt lờ những lời ngọt ngào của họ. Biết tự yêu thương lấy mình và không bao giờ tin tưởng vào bất cứ người nào khác.

Chị như loại rượu thượng hạng khiến nhiều người đàn ông càng uống càng say đắm. Người ta thường ví đàn bà một đời chồng như đóa hoa nở rộ lần hai. Còn tôi thích ví họ như một loại rượu. Loại rượu mà có tiền cũng không mua được và chỉ ngửi thôi cũng đủ say.

Đàn bà một đời chồng như chiếc bình cũ nhưng bên trong lại chứa loại rượu thượng hạng - Ảnh 3
Phụ nữ đã từng tổn thương hãy sống một đời an yên - Ảnh minh họa: Internet

Ở người phụ nữ đã trải qua tổn thương luôn tồn tại một sức hút gì đó rất lạ. Có một chút kiên cường, đôi khi lại vô cùng mềm mỏng và dịu dàng. Họ không dễ tin người, cũng chẳng cần tạo niềm tin cho ai. Họ không yêu cuồng dại, cũng chẳng còn tận tâm hết lòng. Họ luôn biết giữ cho mình một sức hút mê hoặc lạ kỳ.

Nhiều người nghĩ đàn bà một đời chồng giống như sản phẩm “quá hạn sử dụng”. Nhưng theo tôi, họ đáng được yêu thương và tôn trọng. Bởi hôn nhân đổ vỡ chưa hẳn là lỗi của họ. Phụ nữ lấy chồng có ai muốn ly hôn bao giờ? Họ mong muốn mình được hạnh phúc. Chẳng qua là khi tổn thương đủ rồi, họ mới chọn cách rời đi mà thôi.

Đàn bà một đời chồng như chiếc bình cũ nhưng bên trong lại chứa loại rượu thượng hạng - Ảnh 4
Từ nay hãy bỏ mặc miệng lưỡi thế gian và sống vui vẻ bên con cái thôi, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trách đàn bà không biết cách vun vén hôn nhân để mối quan hệ đổ vỡ. Mà hãy trách người đã phản bội lại nghĩa phu thê. Hãy để đàn bà một đời chồng từ nay sống một đời bình yên không lo nghĩ. Hãy để những vết thương kia lành lại và hãy để họ được sống yên lành bên con cái.

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