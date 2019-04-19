Tâm thư mẹ gửi con trai: Dành thời gian về nhà ăn cơm với vợ chưa bao giờ là uổng phí!

Người phụ nữ con yêu chắc chắn sẽ còn trẻ người non dạ. Bởi mẹ cũng đã từng như vậy. Ai khi làm mẹ, làm vợ, làm dâu cũng từng bồng bột, trẻ con. Khi đó con đừng vội quát tháo cô ấy mà hãy bao dung cho những lỗi lầm đó. Con hãy cho vợ thời gian để thay đổi.

Trong hôn nhân, đàn bà cần thời gian để cải thiện, đàn ông cũng cần phải trưởng thành. Con người không ai hoàn hảo. Chỉ khi biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì hôn nhân của con mới bền lâu được.

Con không thể đứng khoanh tay nhìn vợ sai mà không nói. Con không thể cứ quát tháo để vợ mất mặt. Khi về nhà mình làm dâu, chắc chắn vợ con đã rất vất vả. Cuộc đời phụ nữ lấy chồng rồi thì chỉ biết đến chồng con, chứ chẳng còn thiết tha gì những mối quan hệ khác.

Phụ nữ ai cũng từng là nàng công chúa đáng yêu, được cha mẹ cưng chiều. Vì vậy mà khi về làm vợ, làm mẹ, không thể tránh khỏi những lúc bỡ ngỡ. Cô ấy có thể sẽ sai và ăn nói không suy nghĩ. Nhưng nhiệm vụ của con chính là rộng lượng và giúp vợ nhận ra những điều đó.

Thế nên con hãy dành thời gian cho vợ nhiều hơn. Có vợ rồi nên hạn chế rượu bia, cờ bạc để vợ con không khổ. Vướng vào những thứ đó chẳng ích lợi gì mà chỉ khiến con đánh mất đi hạnh phúc của mình.

Đàn ông đừng vô tâm nữa mà hãy dành thời gian cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Con trai ơi, dù có bận đến mấy cũng hãy dành thời gian về nhà ăn cơm cùng vợ. Có vậy cuộc sống hôn nhân của con mới bền lâu. Phụ nữ vào bếp là để chồng có bữa cơm ngon. Họ có thể mua đồ về nhà ăn cho qua bữa nhưng vì chồng con mà không ngần ngại loay hoay trong bếp mấy tiếng đồng hồ.

Họ không ngại vất vả để chồng con có bữa ăn ngon nhất. Vì vậy hãy về nhà, ngồi vào bàn và ăn những món vợ nấu. Đừng mải mê với những mối quan hệ bên ngoài mà làm buồn lòng vợ. Vợ cũng sẽ biết buồn, biết chán. Thế nên đừng để cô ấy phải tự tay từ bỏ cuộc hôn nhân của chính mình.

Hãy về nhà ăn cơm cùng vợ và hiểu cho những nỗi lắng lo của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên thay vì ăn nhậu bên ngoài thì con nên dành thời gian về nhà ăn cơm vợ nấu. Vợ con không cần con phải vào bếp đâu, chỉ cần con ngồi vào bàn và ăn những món cô ấy làm. Chỉ cần con có nhiều thời gian dành cho gia đình là cô ấy đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi.

Đàn ông ai cũng vậy, khi vui thì không nghĩ đến vợ, chỉ khi thất bại mới quay về để được vợ ủi an. Khi đó chỉ có vợ ở cạnh con, cùng tìm cách giải quyết mọi việc. Chỉ có vợ là đủ cao thượng để làm những điều đó mà thôi.

Phụ nữ chỉ cần tấm chân tình của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có thể đàn ông sẽ nghĩ phụ nữ chỉ cần tiền. Nhưng sai rồi, thứ phụ nữ cần nhất chính là chân tình của đàn ông. Thứ mà họ cần chính là sự chung thủy và tình yêu mà người chồng dành cho mình.

Bởi phụ nữ hiếm khi nào hỏi “anh đã mua những gì cho em chưa”, mà chỉ hỏi “anh có bao giờ dành thời gian cho em không”. Thế nên đừng vô tâm nữa mà hãy về nhà cùng vợ. Dành thời gian ở bên vợ chưa bao giờ là uổng phí cả.