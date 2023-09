Đàn bà khôn sống cho chồng con một nửa, một nửa cho mình

Chị cứ tiếc hoài sao ngày đó không sống vui hơn, đẹp hơn thì có phải đã không phí hoài năm tháng không? - Ảnh minh họa: Internet

Chị chậc lưỡi bảo, với đàn bà, chồng là món nợ, con cái là gánh nặng. Đã mắc nợ thì dẫu ngày một ngày hai hay cả đời thì vẫn là nợ. Đã tự mang gánh nặng thì có còng lưng khổ ải cũng phải gánh. Những điều ấy không thể thay đổi, đàn bà chỉ có thể điều chỉnh chính tình yêu dành cho bản thân mình, để nhẹ lòng hơn, để bình yên hơn trước bão tố.

Không thể chỉ trách đàn ông tệ bạc, chỉ có thể trách nợ đến một lúc trả hết rồi thôi. Không thể nói nuôi con cái khổ sở vất vả, chỉ có thể xem đó là yêu thương mà gánh mà gồng. Với đàn bà, khổ vì gia đình là điều không thể tránh, nhưng đừng khổ vì chính mình, đừng tự tạo khổ ải cho đời mình.

Phụ nữ sống vì ai cũng không đủ nếu không biết sống vì chính mình. Nếu vì chồng con buồn một thì phải tìm niềm vui bù vào hai hay ba. Nếu vất vả vì gia đình thì phải tìm chỗ cho mình thư thái đôi chút. Khổ vì chồng vì con thì chẳng ai trả công cho đàn bà, bởi thế có nhiều bao nhiêu cũng chỉ mình biết. Nhưng nếu mình thương mình hơn, mình quý trọng mình hơn thì khổ vì ai cũng có thể cho qua.

Đàn bà khôn sống cho chồng con một nửa, một nửa còn lại là cho cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn sống cho chồng con một nửa, một nửa còn lại cho mình. Nếu đến lúc khổ vì chồng con thì cũng chỉ mất một nửa niềm vui, cũng có thể dành một nửa còn lại để ủi an chính mình. Chồng con, suy cho cùng, có thể là hạnh phúc, cũng có thể là bất hạnh với đàn bà. Nếu may mắn thì là hạnh phúc đong đầy. Nhưng nếu không may thì cũng đừng xem đó là khổ ải một đời. Đàn bà sống cho mình nhiều một chút, thì cuộc đời cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Đàn bà nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, thì cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút…