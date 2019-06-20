Đàn bà có chồng mê điện thoại: Nỗi khổ tâm chẳng khác gì chồng có nhân tình

Đàn ông à, hãy bỏ điện thoại xuống và quan tâm những người mình yêu thương. Đừng để đến một ngày, quay đầu nhìn lại mới thấy mình đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất trong cuộc đời: gia đình.

Điện thoại với một số đàn ông chẳng khác gì nhân tình. Bởi khi nghiện điện thoại, đàn ông suốt ngày ôm điện thoại không rời. Mọi lúc, mọi nơi lúc nào cũng cắm cúi ngồi lướt. Mở mắt ra vật đầu tiên tìm kiếm là điện thoại, buổi tối trước khi đi ngủ không đọc tin tức, không lướt web là ngủ không yên. “Kẻ thứ ba” vô tri này khiến những người vợ cũng khổ tâm, mệt mỏi không kém những ả đàn bà õng ẹo ngoài kia. Rất nhiều người đàn ông không quan tâm vợ con, suốt ngày chỉ biết cắm cúi lướt điện thoại - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông có thể rời xa vợ con cả ngày, cả tuần mà chẳng thấy vấn đề gì. Nhưng chỉ cần ra ngoài quên điện thoại hay rời điện thoại vài phút là đã bứt rứt không yên. Đàn ông đôi khi không hề biết những sự việc diễn ra trong căn nhà mình, không biết vợ mình hôm nay ăn gì, con cái học hành ra sao nhưng những chuyện ngoài thiên hạ thì thuộc lòng vanh vách. Họ chẳng thể ngồi chơi nổi 5 phút với con nhưng có thể nằm ườn cả ngày để chơi game, xem những clip vớ vẩn trên mạng xã hội. Vợ nhờ việc gì cũng than bận nhưng có thể bỏ ra hàng giờ để quan tâm đến những vấn đề chẳng liên quan đến mình. Mê điện thoại chính là biểu hiện rõ rệt nhất của sự vô tâm ở đàn ông.

Tôi có một cô bạn, lúc nào cũng chán nản vì chồng mê điện thoại hơn mê vợ. Chồng bạn không chỉ mê mà có thể nói rằng đã nghiện điện thoại, rời một bước đã nhấp nhổm không yên. Khi bạn trở dạ sinh con trong bệnh viện, mệt mỏi và đau đớn biết bao nhiêu thì chồng cũng chỉ ngồi bấm điện thoại. Trong khi chồng người ta an ủi, dỗ dành vợ thì chồng mình lại quan tâm những chuyện đâu đâu. Tệ hơn nữa, ngay khi bạn được đẩy từ phòng hồi sức ra thì chẳng thấy chồng mình đâu. Bạn trào nước mắt khi nghe mẹ chồng nói: “Nó chờ con ở phòng hồi sức lâu quá. Điện thoại hết pin nên nó chạy về nhà lấy cục sạc rồi”. "Cơm không lành, canh chẳng ngọt" chỉ vì tật mê điện thoại của chồng - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống vợ chồng bao nhiêu lần “cơm không lành, canh chẳng ngọt” vì chuyện mê điện thoại của chồng. Chăm con nhỏ cực nhọc, bạn chẳng có được một giấc ngủ yên còn chồng có hôm chơi game đến nửa đêm rồi ngủ gục. Trong khi bạn gánh bao nhiêu việc không tên còn chồng như kẻ nhàn rỗi, lúc nào cũng quan tâm những chuyện xa vời.

Bạn buồn khổ, than vãn, khóc lóc bao nhiêu lần nhưng rồi chồng bạn vẫn chứng nào tật nấy. Biết bao nhiêu lần, bạn đã muốn ly hôn để chồng toàn tâm toàn ý mà sống cho thú vui của mình. Bạn thầm nghĩ, giá như chồng quan tâm vợ con bằng một phần của chiếc điện thoại kia thì cuộc sống gia đình đã yên ổn biết bao nhiêu. Vợ chồng, con cái ngày càng xa cách chỉ vì đàn ông quá mê điện thoại - Ảnh minh họa: Internet Thực tế, trong cuộc sống rất nhiều trường hợp vợ chồng, con cái ngày càng xa cách, thiếu quan tâm nhau chỉ vì đàn ông quá nghiện điện thoại. Đàn ông nghĩ rằng đó chỉ là một thú vui nhưng thực tế nó gây cho vợ mình rất nhiều nỗi khổ tâm, phiền muộn. Ngôi nhà chỉ thực sự là mái ấm, là nơi bình yên nhất khi ta biết quan tâm và chia sẻ. Đàn ông à, hãy bỏ điện thoại xuống và quan tâm những người mình yêu thương. Đừng để đến một ngày, quay đầu nhìn lại mới thấy mình đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất trong cuộc đời: gia đình.

Đàn bà chọn ly hôn: Độc thân vẫn tốt hơn gấp vạn lần có một người chồng tệ bạc Có chồng mà phải khổ sở, đau đớn, tủi nhục thì sống một mình chẳng sung sướng hơn sao? Tôi làm mẹ đơn thân, tự nuôi con một mình nhưng vẫn thấy cuộc sống yên bình, vui vẻ gấp vạn lần lúc có chồng.

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