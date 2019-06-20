Có chồng mà phải khổ sở, đau đớn, tủi nhục thì sống một mình chẳng sung sướng hơn sao? Tôi làm mẹ đơn thân, tự nuôi con một mình nhưng vẫn thấy cuộc sống yên bình, vui vẻ gấp vạn lần lúc có chồng.

Khi độc thân, tôi có thể sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước. Khi độc thân, tôi chẳng còn sợ gia đình chồng hà khắc, một người chồng gia trưởng, lúc nào cũng nghe lời mẹ răm rắp. Khi độc thân, tôi đi sớm về muộn chẳng bị ai xỉa xói, dòm ngó. Đêm đêm, có thể nằm ngủ yên bình mà chẳng phải rơi nước mắt, đau lòng vì chính kẻ nằm bên cạnh mình. Với tôi, ly hôn chính là việc sáng suốt nhất mà tôi từng lựa chọn. Khi độc thân, tôi sống một cuộc đời mà mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet Tôi kết hôn năm 30 tuổi nhờ mai mốt. Tôi thấy người đàn ông này cũng tử tế, gia đình cũng đàng hoàng nên gật đầu cho ba mẹ yên lòng. 30 tuổi, suốt ngày bị bạn bè, gia đình, họ hàng, đồng nghiệp hỏi chuyện chồng con khiến tôi rất mệt mỏi. Thôi thì, lấy đại cho xong. Ba mẹ tôi vẫn kể ngày xưa các cụ cưới nhau chẳng có yêu thương gì, nhờ mai mối vẫn sống đến đầu bạc răng long.

Nhưng ngay những ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng tôi đã thấy mình sai. Gia đình chồng tôi bề ngoài gia giáo, tử tế nhưng kì thực bên trong sống rất nhỏ nhen, ích kỷ. Ba chồng tôi rất hiền lành nhưng mẹ chồng tôi thì vô cùng cay nghiệt. Lúc nào cũng dòm ngó, xét nét, bóng gió xa xôi. Bà luôn muốn mọi người trong gia đình làm theo ý mình. Chồng tôi tuy lớn nhưng rất sợ và nghe lời mẹ. Bất kể đúng sai, anh đều muốn tôi cũng phải nghe theo mẹ như vậy. Mẹ chồng tôi cay nghiệt, còn chồng tôi thì nghe lời mẹ răm rắp - Ảnh minh họa: Internet Bản tính tôi xưa nay không thích gò bó. Bây giờ lại sống trong gia đình chồng như vậy khiến tôi cảm giác mình chẳng khác gì con chim bị nhốt trong lồng. Ban đầu tôi cũng cố nín nhịn để cho yên cửa yên nhà. Nhưng mẹ chồng càng ngày càng quá quắt khiến tôi không chịu nổi. Hơn nữa, chồng tôi lại rất vô tâm. Đi làm về chỉ có nhậu nhẹt, có khi nửa đêm mới về nhà. Tôi buồn vui chẳng biết trò chuyện, tâm sự cùng ai. Cuộc sống tù túng vô cùng.

Tôi lên tiếng yêu cầu chồng thay đổi thì anh ta không nghe còn bảo tôi vô lí: “Xưa nay gia đình anh vẫn sống như vậy, vẫn yên ổn và hạnh phúc đấy thôi. Là con dâu thì phải nghe lời mẹ, là vợ phải nghe lời chồng”. Đau đớn nhất là khi tôi có thai, mẹ chồng tin chuyện bói toán suốt ngày nói ra nói vào. Cháu còn trứng nước mà mẹ chồng tôi nỡ lòng nào nói rằng: “Đã bảo năm nay sinh con không tốt mà cũng để cho dính bầu. Đẻ con ra không hạp tuổi, nó phá nát cơ ngơi nhà này”. Chồng tôi nghe lời mẹ, cũng không thương yêu gì đứa con của mình. Tôi cay đắng khổ sở vô cùng. Sinh con ra, càng bị gia đình chồng ghẻ lạnh. Suy nghĩ thấu đáo, tôi kiên quyết ly hôn và giành quyền nuôi con. Nếu có chồng mà phải sống khổ sở, tủi nhục thì sống một mình chẳng sung sướng hơn sao? - Ảnh minh họa: Internet Nếu có chồng, phải sống cho thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Còn có chồng mà phải khổ sở, đau đớn, tủi nhục thì sống một mình chẳng sung sướng hơn sao? Tôi làm mẹ đơn thân, tự nuôi con một mình nhưng vẫn thấy cuộc sống yên bình, vui vẻ gấp vạn lần lúc có chồng.

Với đàn ông, thứ khó ép buộc nhất chính là lòng chung thủy Đàn ông mê của lạ, thèm sự mới mẻ nên dù vợ ra đường được bao nhiêu người đàn ông mê mẩn thì với họ vẫn chỉ như “cơm nguội”, ăn hoài phát ngán. Đàn ông tâm tưởng đã nghĩ đến người khác, thâm tâm đã chán ngán vợ thì đàn bà làm cách nào để giữ?

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