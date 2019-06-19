Cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh còn khủng khiếp hơn sống một mình

Tâm sự gia đình 19/06/2019 11:17

Hôn nhân có thể khiến cho cuộc sống chúng ta vui vẻ, bình yên nhưng cũng có thể đẩy cuộc đời chúng ta xuống vực thẳm. Đàn bà khôn ngoan không đánh cược, không cưới vội vàng chỉ vì sợ sự cô đơn của độc thân.

Có những người đàn bà đêm nằm cạnh chồng mà vẫn thấy mình cô độc. Khoảng cách vật lý thì gần lắm nhưng khoảng cách giữa hai trái tim thì xa muôn trùng. Người chồng bên cạnh mãi mãi không thể hiểu được người đàn bà của mình đang cảm thấy buồn tủi thế nào. Nhưng đàn bà câm lặng, không bao giờ giãi bày vì họ hiểu rằng có nói ra, có tâm sự thì chỉ chồng cũng thấy bực bội, chán nản thêm mà thôi.

Cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh còn khủng khiếp hơn sống một mình - Ảnh 1
Khoảng cách vật lý thì gần nhưng trái tim thì xa muôn trùng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta ai cũng từng nghĩ rằng cưới chồng rồi mình sẽ không còn cô đơn nữa. Cuộc sống chẳng cần quá giàu sang, nhà cửa cao rộng nhưng bình yên và ấm áp. Những buổi tối chỉ cần ngồi với nhau xem một bộ phim hay, những ngày trời mưa gió nằm đọc sách, tâm sự những vui buồn đã là hạnh phúc. Có chồng rồi, khóc sẽ có người lau nước mắt, cô đơn có người an ủi, cuộc sống mình sẽ không chông chênh như lúc độc thân nữa.

Phụ nữ chưa chồng sợ cảm giác cô đơn khi ở một mình. Nhìn bạn bè đã có chồng con, đang ấm êm trong hạnh phúc riêng của mình chúng ta lại càng sốt ruột. Đôi khi buồn chán mà chẳng biết hẹn hò cùng ai, buồn chẳng có người tâm sự. Ngồi ăn một mình hay bên ly cà phê tẻ nhạt lại khao khát có một người thật sự hiểu mình để tâm sự, để giãi bày. Đôi khi phụ nữ sợ sự cô đơn nên vội vã kết hôn để ngày tháng chông chênh của mình không còn nữa.

Cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh còn khủng khiếp hơn sống một mình - Ảnh 2
Con đường hôn nhân không chỉ ấm êm, hạnh phúc mà còn khổ tâm và cả đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng con đường hôn nhân không chỉ có ấm êm, hạnh phúc mà còn là đau lòng, khổ tâm. Bình yên trên cuộc đời này không chia đều cho tất cả phụ nữ. Có những người đàn bà kết hôn nhiều năm nhưng những ngày hạnh phúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vui thì ít, buồn thì nhiều. Ngỡ là ấm êm, là yêu thương mà sao cuộc hôn nhân của mình lạnh lẽo vô cùng. Ngỡ người chồng là điểm tựa, là người mình có thể trút cạn nỗi lòng nhưng hóa ra chồng cũng chẳng khác gì người dưng nước lã.

Đàn bà sẽ nhận ra rằng, nỗi cô đơn khi sống cạnh chồng còn khủng khiếp gấp vạn lần nỗi cô đơn lúc độc thân. Nỗi buồn nhẹ nhàng không người uống cà phê, không bạn bè la cà phố xá sẽ chẳng thấm vào đâu khi ở bên chồng mà thấy lạnh lẽo thấu tâm can. Nỗi buồn chán khi độc thân rồi sẽ được khỏa lấp bằng những niềm vui khác như công việc, người thân nhưng khi có chồng rồi, sự cô độc lúc nào cũng ở trong lòng. Nó khiến người đàn bà khổ tâm, day dứt mỗi ngày. Muốn bước ra khỏi sự cô đơn, muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình cũng khó lòng mà dứt ra được.

Cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh còn khủng khiếp hơn sống một mình - Ảnh 3
Phụ nữ đừng vội vàng kết hôn chỉ vì không chịu nổi sự cô đơn của độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, phụ nữ đừng vội vàng kết hôn chỉ vì không chịu nổi sự cô đơn của độc thân. Hôn nhân có thể khiến cho cuộc sống chúng ta vui vẻ, bình yên nhưng cũng có thể đẩy cuộc đời chúng ta xuống vực thẳm. Đàn bà khôn ngoan là người không đánh cược, không cưới vội vàng. Họ chỉ kết hôn khi bản thân sẵn sàng, khi đủ tin tưởng, đủ bản lĩnh để vượt qua những sóng gió trong hôn nhân.

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Thực tế không hiếm những người đàn bà sống như người giúp việc, còn chồng lại sống an nhàn như những ông chủ. Đàn ông cho mình cái quyền được đòi hỏi, được cung phụng. Còn nhà cửa, cơm nước, con cái, tất thảy là của vợ.

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