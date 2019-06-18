Hôn nhân muốn hạnh phúc, vợ chồng hãy biết Đủ

Cái giá của việc có một người chồng giàu sang chính là phải chấp nhận anh ta là người của xã hội, vây quanh nhiều cám dỗ và những người đàn bà khác. Cái giá của việc có một người vợ xinh đẹp, giỏi giang, năng động chính là phải chấp nhận cô ta không đảm đang vun vén như những người đàn bà nội trợ khác.

Trong chúng ta, ít có người nào thật sự cảm thấy viên mãn và hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Dẫu có một cuộc sống no ấm, yên bình biết bao người ngưỡng mộ thì chúng ta vẫn cảm thấy người bạn đời của mình vẫn chưa hoàn hảo, vẫn có những điều khiến mình muộn phiền. Những lúc hôn nhân sóng gió, vợ chồng bất hòa ta lại thường nhìn cuộc hôn nhân của người khác và ao ước: “Giá như chồng hay vợ mình được như người khác thì mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu”. Dẫu có một cuộc sống yên ấm, no đủ thì nhiều người vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình chưa hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ chúng ta thường chê trách đàn ông vô tâm, ích kỉ và hời hợt. Bởi, những ông chồng thường mắc muôn vàn thói xấu. Họ thích ăn nhậu, lười biếng, trọng thiên hạ ngoài kia hơn vợ con ở nhà. Người đàn ông mà mình yêu thương ngày xưa sao quá khác so với hiện tại. Và đôi lúc, đàn bà chúng ta rơi nước mắt nghĩ thầm: “Nếu cưới người khác mình đã hạnh phúc hơn”.

Còn đàn ông, dẫu không nói ra nhưng thâm tâm họ vẫn luôn có sự so sánh người bạn đời với những người phụ nữ khác. Vợ người khác hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp còn vợ mình sao lắm lời, chanh chua và luôn đòi hỏi. Khi cuộc sống không được như ý nguyện, đàn ông có những suy nghĩ rất tàn nhẫn: “Tại vợ mà cuộc sống của mình trở nên tồi tệ như vậy”. Những lúc như thế, đàn ông rất dễ bị những điều phù phiếm cám dỗ, rất dễ có nhân tình bên ngoài. Những lúc vợ chồng bất hòa, người ta thường nghĩ: 'Nếu mình lấy người khác sẽ hạnh phúc hơn' - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời là vậy! Người phụ nữ ngồi trên xe hơi đôi khi lại thầm ước ao được giống như người phụ nữ ngồi trên chiếc xe máy kia. Tuy nghèo một chút nhưng được ngồi sau chồng ấm áp, bình yên. Còn người phụ nữ ngồi trên xe máy lại thầm ghen tị, ao ước mình được giàu sang, nhiều tiền như người đàn bà ngồi trên xe hơi kia. Chúng ta thường nhìn cuộc sống của người khác mà thầm ước ao ngưỡng mộ. Nhìn hào quang hạnh phúc của người khác mà quên mất hạnh phúc của chính mình.

Cuộc sống vợ chồng cũng tương tự như thế. Giàu có, lắm tiền nhiều bạc chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi, điều gì trên đời cũng đều có giá của nó. Cái giá của việc có một người chồng giàu sang chính là phải chấp nhận anh ta là người của xã hội, vây quanh nhiều cám dỗ và những người đàn bà khác. Cái giá của việc có một người vợ xinh đẹp, giỏi giang, năng động chính là phải chấp nhận cô ta không không đảm đang vun vén như những người đàn bà nội trợ khác. Nhân vô thập toàn. Vốn dĩ chẳng có người nào thật sự hoàn hảo và đáp ứng tất cả mọi thứ mà mình mong cầu. Khó nhất vẫn là chấp nhận và yêu thương người mà mình đã lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống vợ chồng, làm sao tránh khỏi những lúc “cơm không lành canh không ngọt”, làm sao tránh khỏi những lúc tình cảm lạt lẽo. Nhưng thay vì trách móc, ca thán, “đứng núi này trông núi nọ” tại sao chúng ta không bao dung và mở lòng hơn vớ chính người bạn đời của mình? Khó nhất vẫn là chấp nhận và yêu thương chính người bạn đời mà mình đã lựa chọn. Biết đủ, biết trân trọng những gì mình đang có là một cách để giữ hạnh phúc hôn nhân.

Nỗi cô đơn của người thứ ba không phải ai cũng thấu Bạn biết mình sai, mình là "tiểu tam" phá nát hạnh phúc của người khác nhưng rời xa anh ta bạn không làm được. Bạn là kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng.

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