Nỗi cô đơn của người thứ ba không phải ai cũng thấu

Bạn biết mình sai, mình là "tiểu tam" phá nát hạnh phúc của người khác nhưng rời xa anh ta bạn không làm được. Bạn là kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng.

Lựa chọn làm người thứ ba là sai lầm rất lớn trong cuộc đời phụ nữ. Dẫu người đàn ông có thương yêu, chiều chuộng bao nhiêu cũng không thể phủ nhận một điều rằng kẻ thứ ba chỉ là chiếc bóng, là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của người khác. Nhiều kẻ thứ ba tự huênh hoang rằng mình yêu, mình sống cho tình cảm đích thực. Nhưng rồi, khi người đàn ông đó trở về với mái ấm của mình thì người thứ ba lại sống trong cảm giác hờn ghen, đau khổ, tủi nhục. Bạn thân tôi đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi xinh đẹp, giỏi giang, vây quanh bạn có biết bao chàng trai theo đuổi. Vậy mà bạn lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Tôi nghĩ, chắc hẳn anh ta phải đẹp trai, giàu có hoặc có điều gì hơn người mới khiến một cô gái như bạn xiêu lòng. Nhưng anh ta chỉ là một người đàn ông rất bình thường, chẳng có điểm gì nổi trội so với những người theo đuổi bạn. Sau này bạn tâm sự tôi mới biết đó là mối tình đầu của bạn những năm cấp ba. Anh ta từng là gia sư của bạn. Những rung động đầu đời của bạn kéo dãi mãi cho đến khi anh ta lấy vợ, sinh con.

Nếu anh ta là người hiểu chuyện thì nên yên phận với cuộc sống gia đình và từ chối tình yêu của bạn. Vậy mà anh ta mở lòng, trao cho bạn những lời mật ngọt. Bạn yêu, nhưng tình yêu đó phải giấu kín. Bạn sợ hãi ngay cả khi nói về tình yêu của mình. Chỉ có tôi và một người bạn nữa biết việc này. Những giây phút hạnh phúc, những lúc bẽ bàng bạn cũng cũng chẳng biết tâm sự, giãi bày cùng ai. Người thứ ba ở trong bóng tối, là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet Bạn từng nói rằng chỉ cần ở bên anh ta, không danh phận cũng đã thấy hạnh phúc. Nhưng những lúc chứng kiến anh ta trở về với gia đình, nhìn gia đình họ vui vẻ, hạnh phúc bạn đau lòng và bẽ bàng biết bao nhiêu. Người đàn bà kia mới chính là người được công nhận còn bạn chỉ là kẻ đứng trong bóng tối, nuốt nước mắt mà nhìn người khác hạnh phúc.

Bạn sợ cả hiện tại khi chợt nghe ai đó nói về người thứ ba, kẻ cướp chồng người. Bạn tự vẽ nên những cảnh đánh ghen, bạt tai, tạt axit. Bạn sợ cả tương lai khi biết rằng chưa chắc anh ta đã chọn mình. Gia đình anh ta ấm êm, hai đứa con ngoan ngoãn không dễ dàng gì để đánh đổi. Người thứ ba mang trong lòng rất nhiều khổ tâm mà không phải ai cũng hiểu được - Ảnh minh họa: Internet Tôi bảo bạn hãy chấm dứt mối tình sai trái này đi. Bạn bảo rằng không phải một lần mà biết bao nhiêu lần bạn muốn buông tay. Nhưng rồi, sự sợ hãi hay dằn vặt cũng không thắng nổi được tình yêu ấy. Bạn biết mình sai, mình là "tiểu tam" phá nát hạnh phúc của người khác nhưng rời xa anh ta bạn không làm được. Bạn là kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng. Trách bạn đã đặt tình yêu nhầm người. Trách người đàn ông kia quá tham lam, ích kỉ đã có vợ lại có thêm nhân tình. Nỗi khổ tâm của người thứ ba, có ai thấu được?

Có những người đàn bà miệng nói bỏ nhưng lòng không nỡ buông Không phải đàn bà không đủ lí trí để nhận thấy mình đang khổ sở, bất hạnh như thế nào. Nhưng cái cảm giác day dứt, đau lòng khi ly hôn còn lớn hơn cả nỗi khổ tâm họ đang gánh chịu.

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