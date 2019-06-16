Đàn ông ngoại tình coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều người muốn ở bên cô ấy

Tâm sự gia đình 16/06/2019 07:14

Đàn ông đã cạn tình thì họ dùng sự hằn học, chán nản của mình để xét đoán vợ chứ không bao giờ nhìn bằng đôi mắt công tâm. Chỉ thương người phụ nữ, cưới nhầm chồng thì cả cuộc đời chìm trong nước mắt. Giá như biết trước thì họ đã chọn người đàn ông thương yêu và trân trọng mình.

Với nhiều người đàn ông, người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng nhất, giỏi giang nhất không bao giờ là vợ. Thâm tâm họ luôn có sự so sánh ngầm vợ với những người đàn bà ngoài kia. Trong khi vợ người ta hội tụ bao nhiêu ưu điểm thì vợ mình thì lại mắc toàn tật xấu. Đàn ông không coi trọng vợ, ra đường luôn dòm trước ngó sau những người phụ nữ khác.

Đàn ông ngoại tình coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều người muốn ở bên cô ấy - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình, thâm tâm luôn coi thường vợ không bằng những người đàn bà ngoài kia - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không coi trọng vợ mới đi ngoại tình. Bởi tình nghĩa trăm năm vợ chồng cũng không thắng nổi dục vọng trong lòng. Bao nhiêu điều tốt đẹp của vợ khi đặt lên bàn cân cũng chẳng có chút trọng lượng nào so với người đàn bà ngoài kia. Đàn ông ngoại tình rẻ rúng tình cảm vợ chồng. Trong mắt họ, vợ là người đàn bà đã cũ, mà “đồ cũ” bao giờ cũng rất nhàm chán.

Nhưng đàn ông nên nhớ: Bản thân coi thường, khinh khi vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều người muốn được chăm sóc, muốn được ở bên cô ấy. Vợ với chồng là “đồ cũ”, là món ăn nhàm chán ngán tận cổ nhưng bao nhiêu người đàn ông lại khao khát có được. Vợ trong mắt chồng xấu xí, luộm thuộm, chẳng có chút nào quyến rũ nhưng trong mắt người khác lại là người đàn bà rất đẹp.

Đàn ông ngoại tình coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều người muốn ở bên cô ấy - Ảnh 2
Đàn ông nên nhớ: Bản thân mình rẻ rúng nhưng ngoài kia có rất nhiều người muốn được chở che và yêu thương cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Một đồng nghiệp của tôi đi ngoại tình. Theo lời anh ta nói thì trước kia cũng yêu thương vợ nhiều lắm nhưng sau khi vợ sinh 2 đứa con thì anh ta cảm thấy rất nhàm chán. Từ suy nghĩ chán vợ, anh ta sinh tật trăng hoa và tìm kiếm thú vui bên ngoài. Những cảm xúc giường chiếu mới mẻ khiến anh ta quay lưng lại với vợ. Luôn xa cách, lạnh lùng và tỏ thái độ không vui khiến chị vợ rất đau lòng.

Lần nào cũng nghe anh ta than phiền vợ mình già nua, xấu xí, luộm thuộm. Tôi và mọi người cũng vẽ ra trong đầu về một người mẹ 2 con lúc nào cũng tất bật, nhàu nhĩ. Anh ta cứ sống bê tha như thế cho đến khi đi gặp lại người yêu cũ của vợ. Anh này từ sau chia tay đến nay 7 năm nhưng vẫn không thể quên được chị. Anh ta nói một câu mà khiến đồng nghiệp tôi suy nghĩ rất nhiều: “Anh có làm cho người phụ nữ tôi yêu được hạnh phúc không? Cuộc đời này không cho tôi có được cô ấy thì mong anh hãy trân trọng. Nếu anh không đủ yêu thương thì hãy buông cô ấy ra, tôi nguyện sẽ yêu thương và che chở cho cô ấy…”

Đàn ông ngoại tình coi thường vợ nhưng ngoài kia có rất nhiều người muốn ở bên cô ấy - Ảnh 3
Kẻ mong cầu lại không thể có, kẻ có được lại không hề biết trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ anh ta đã nghe phong thanh chuyện anh lăng nhăng bên ngoài. Cuộc đời này đôi khi lại éo le như vậy đó. Kẻ mong cầu có được thì không thể có, còn kẻ đang nắm trong tay lại không hề biết trân trọng. Tôi đã tình cờ gặp chị vợ anh trong đám cưới của đồng nghiệp. Chị đẹp rạng ngời chứ không hề xấu xí, tàn tạ như lời anh đồng nghiệp nói.

Rõ ràng, đàn ông ngoại tình thì sẽ viện muôn ngàn cớ. Đàn ông đã cạn tình thì họ dùng sự hằn học, chán nản của mình để xét đoán vợ chứ không bao giờ nhìn bằng đôi mắt công tâm. Chỉ thương người phụ nữ, cưới nhầm chồng thì cả cuộc đời chìm trong nước mắt. Giá như biết trước thì họ đã chọn người đàn ông thương yêu và trân trọng mình.

Đàn bà à, cam chịu không đổi được hạnh phúc

Đàn bà à, cam chịu không đổi được hạnh phúc

Nhưng phụ nữ à, 1 năm nín nhịn, cam chịu có đổi được 1 tuần người chồng biết thương yêu, lo lắng không? Bao nhiêu năm hy sinh vì chồng, vì con đến rộc người, người đàn ông có một giây nào đó biết xót xa, biết thương cho người đàn bà bên cạnh mình?

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