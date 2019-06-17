Với chồng vô tâm, phụ nữ hãy lên tiếng trước khi im lặng

Thực ra đàn ông không nhạy cảm, không giỏi “đọc” cảm xúc của người khác giống như phụ nữ. Họ cũng cần có người chỉ cho họ thấy rằng mình đã sai, cần vợ nói cho họ thấy những suy nghĩ và những điều mình cần trong cuộc hôn nhân này.

Sống với một người chồng vô tâm, phụ nữ buồn khổ nhiều lắm. Nỗi khổ tâm kéo dài từ ngày này qua ngày khác khiến đàn bà u uất và trở nên câm lặng. Như bạn của tôi, chồng chẳng bao giờ đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì lớn nhỏ trong nhà. Sau giờ làm, cứ la cà quán xá, nhậu nhẹt đến nửa đêm mới về. Những dịp quan trọng, ngày sinh nhật vợ anh cũng chẳng có nổi một bông hoa, một món quà. Tệ hơn nữa là khi vợ ốm sốt anh cũng chẳng biết nốt. Sống với chồng vô tâm, đàn bà khố tâm rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Dĩ nhiên là bạn tôi khổ tâm nhiều lắm. Thời gian đầu mới cưới nhau, bạn bị vỡ mộng vì thái độ của chồng. Những ngày lễ, những dịp kỉ niệm bạn háo hức mong chờ một bó hoa, những lời âu yếm ngọt ngào nhưng tuyệt nhiên không có. Bạn hụt hẫng và đêm khóc ướt gối. Cứ như thế, bao nhiêu hy vọng và mong ước của bạn về cuộc hôn nhân lãng mạn, hạnh phúc vỡ tan dần dần. Bạn dần dần trở nên bất cần. Những ngày lễ, những dịp quan trọng bạn không trông đợi ở chồng nữa.

Tôi đã từng hỏi bạn: Có bao giờ bạn lên tiếng yêu cầu chồng quan tâm, chia sẻ việc nhà và nói lên ước muốn của mình trong những dịp lễ? Có bao giờ bạn nói cho chồng biết rằng mình mệt mỏi và khổ tâm ra sao trước những vô tâm của anh ta? Bạn lắc đầu: “Đàn ông trong lòng có vợ, thương vợ thật lòng thì tự khắc anh ta sẽ làm chứ cần gì nhắc nhở. Khi thấy chồng vô tâm như vậy mình bỏ mặc luôn. Rõ ràng anh ta trọng thiên hạ ngoài kia hơn vợ con ở nhà nên mới sống như vậy”. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ. Bạn chưa bao giờ lên tiếng, chưa bao giờ nói cho chồng hiểu lòng mình thì làm sao anh ta có thể biết bạn cần gì và muốn gì? Đàn bà im lặng thì làm sao đàn ông hiểu mình cần gì và muốn gì? - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông vô tâm, ích kỉ, tàn nhẫn. Biết vợ khổ sở, tổn thương nhưng vẫn mặc kệ. Bên cạnh đó cũng có những người đàn ông không hề biết rằng cách sống của mình khiến vợ khổ tâm, dằn vặt. Tôi đã từng hỏi một người đồng nghiệp, tại sao cứ la cà quán xá hoài vậy mà không về giúp đỡ vợ việc nhà. Anh ta trả lời rằng: “Bao nhiêu năm nay, vợ mình vẫn làm tốt. Mình nghĩ vợ mình có thể làm tất cả những việc đó mà không cần đến mình".

Thực ra đàn ông không nhạy cảm, không giỏi “đọc” cảm xúc của người khác giống như phụ nữ. Họ cũng cần có người chỉ cho họ thấy rằng mình đã sai, cần vợ nói cho họ thấy những suy nghĩ và những điều mình cần trong cuộc hôn nhân này. Đàn ông thường nhìn cách sống của người đàn ông khác mà đối đãi với gia đình mình như vậy. Từ thuở nhỏ, họ chưa từng thấy cha mình san sẻ, giúp đỡ mẹ việc nhà. Họ cũng chưa từng thấy cha mình mua hoa, mua quà, quan tâm mẹ trong những dịp quan trọng. Đàn ông nghĩ rằng những việc làm của mình là hiển nhiên, cũng giống như cách sống của những người đàn ông khác. Đàn ông cũng cần được học cách yêu thương và chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet Vì thế, phụ nữ đừng im lặng mà hãy lên tiếng trước những vô tâm của chồng. Đàn ông cũng cần được học cách yêu thương và chia sẻ. Hãy cho anh ta thấy rằng điều mình cần và mong muốn trong cuộc hôn nhân này. Sai lầm của rất nhiều phụ nữ là im lặng rồi lại tự đau khổ, dằn vặt một mình.

Có những người đàn bà miệng nói bỏ nhưng lòng không nỡ buông Không phải đàn bà không đủ lí trí để nhận thấy mình đang khổ sở, bất hạnh như thế nào. Nhưng cái cảm giác day dứt, đau lòng khi ly hôn còn lớn hơn cả nỗi khổ tâm họ đang gánh chịu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-chong-vo-tam-phu-nu-hay-len-tieng-truoc-khi-im-lang-328345.html