Phụ nữ khôn ngoan hãy làm chỗ dựa cho chính bản thân mình

Phụ nữ yêu 17/06/2019 11:28

Phụ nữ dại muốn cưới một người chồng giàu và để anh ta lo cho mình cả đời. Còn phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng tất cả những thứ đàn ông có đều có thể mất bất cứ lúc nào. Bản thân mình phải là chỗ dựa, phải là “đại gia” của chính cuộc đời mình.

Đàn ông có thể cho phụ nữ nhiều thứ: Tình yêu, vật chất, danh vọng… Nhưng tất cả những gì đàn ông cho phụ nữ đều không lâu bền. Anh ta ngày hôm nay yêu bạn sâu đậm nhưng ngày mai lại thay lòng đổi dạ. Anh ta có thể cho bạn nhà cửa, xe cộ, cho bạn một cuộc sống sung sướng nhưng khi lạc lòng thì lấy lại tất cả. Dựa vào đàn ông, tin rằng đàn ông sẽ đem đến mọi thứ cho mình là suy nghĩ nông cạn của nhiều phụ nữ.

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Đàn ông cho phụ nữ nhiều thứ nhưng cũng có thể lấy lại tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Hơi phũ phàng nhưng trên đời này ngoài cha mẹ thì không ai cho không bạn điều gì bao giờ. Khi đàn ông dang tay bảo bọc, cung phụng và chiều chuộng bạn nghĩa là bạn phải cho anh ta một điều gì đó tương xứng. Tình yêu dẫu đẹp đến đâu cũng dựa trên sự cho – nhận. Đàn ông sẵn sàng yêu thương, che chở là khi họ tìm thấy những gì mình cần và muốn ở bạn.

Có những người phụ nữ đổi lấy sự bình yên, an phận cả đời trong căn nhà bằng cách hy sinh cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình. Có những người đàn bà, muốn một cuộc sống an nhàn, sung sướng bằng cách thỏa mãn dục vọng, cho đàn ông sắc đẹp của mình. Tất cả những điều đó khiến đàn ông nghĩ rằng chỉ cần bản thân có tiền là dễ dàng có được sự quỵ lụy, cung phụng hết lòng từ người đàn bà.

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Phụ nữ tự đứng trên đôi chân của mình để không phải cúi đầu trước bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dại muốn cưới một người chồng giàu và để anh ta lo cho mình cả đời. Còn đàn bà khôn ngoan hiểu rằng tất cả những thứ đàn ông có đều có thể mất bất cứ lúc nào. Bản thân mình phải là chỗ dựa, phải là “đại gia” của chính cuộc đời mình. Tự mình kiếm tiền, tự mình nuôi sống bản thân để có thể kiêu hãnh đứng vững và không cúi đầu trước bất kì ai.

Đàn ông mê gái đẹp, rất dễ xiêu lòng trước những người đàn bà có nhan sắc. Nhưng đàn ông không hề nông cạn tới mức chỉ nhìn đàn bà ở ngoại hình và những điều phù phiếm như vậy. Đàn ông rất kiêng nể những người phụ nữ độc lập, tự tin, bản lĩnh, có thể sống mà chẳng dựa vào bất kì người đàn ông nào. Một người đàn bà chỉ sống dựa vào tiền của đàn ông là đã tự đánh mất đi giá trị của bản thân mình. Trong cuộc sống hôn nhân, người vợ cũng không có tiếng nói nếu phụ thuộc vào chồng.

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Đàn bà khôn ngoan hiểu giá trị của bản thân và không ngừng khẳng định nó - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan luôn là người chủ động cuộc sống của mình. Họ sẽ không ngồi đó mơ mộng một người chồng lắm tiền nhiều của. Họ hiểu giá trị của bản thân mình và không ngừng khẳng định nó. Đàn bà bản lĩnh, tự sống một cuộc đời mình mong muốn mà không làm cái bóng của bất kì ai. Và đàn ông rất nể những người đàn bà như vậy.

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Không phải đàn bà không đủ lí trí để nhận thấy mình đang khổ sở, bất hạnh như thế nào. Nhưng cái cảm giác day dứt, đau lòng khi ly hôn còn lớn hơn cả nỗi khổ tâm họ đang gánh chịu.

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