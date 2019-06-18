Thực tế không hiếm những người đàn bà sống như người giúp việc, còn chồng lại sống an nhàn như những ông chủ. Đàn ông cho mình cái quyền được đòi hỏi, được cung phụng. Còn nhà cửa, cơm nước, con cái, tất thảy là của vợ.

Đàn ông rất hay lầm tưởng về sự tử tế trong hôn nhân. Nhìn những người đàn ông ngoài kia ngoại tình, vũ phu, vô dụng… trong lòng họ trào dâng sự tự mãn. Họ tự nghĩ rằng mình vĩ đại, cao cả khi không ngoại tình, cũng chẳng đụng tay đụng chân với vợ. Họ tự cho rằng mình là người chồng, người cha tốt đẹp. Nhưng đàn ông nên nhớ, không ngoại tình, không vũ phu nhưng chưa chắc anh đã là người chồng yêu thương vợ mình bằng cả tấm chân tình. Đàn ông thường lầm tưởng về sự tử tế trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông cả cuộc đời chưa từng mơ tưởng, chưa từng nghĩ đến bất kì người đàn bà nào khác ngoài vợ. Họ giữ lòng chung thủy, dù những người đàn bà ngoài kia mời gọi nhưng vẫn một mực chối từ. Có những người đàn ông chưa từng nói nặng lời với vợ một câu, chưa bao giờ đụng tay dù chỉ một cái tát. Nhưng buồn thay, cũng chính những người đàn ông đó lại khiến vợ phải rơi nước mắt, chịu đựng bao nhiêu tổn thương về sự vô tâm, hời hợt.

Nhiều người chồng nghĩ rằng hàng tháng chỉ cần đưa vợ một số tiền là đã đủ bổn phận và trách nhiệm của mình. Ngồi giữa những cuộc nhậu, vẫn luôn huênh hoang rằng bản thân mình cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Họ không bao giờ nhìn thấy những nhọc nhằn, khổ ải của vợ. Chưa bao giờ có tâm để thấu suốt hết những khổ tâm, những hy sinh mà vợ đã bỏ ra cho gia đình. Đàn ông cho rằng mình không ngoại tình đã là tốt đẹp, vĩ đại - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông đêm vẫn ngủ say sưa cho dù ngày hôm trước vợ mình mới sinh con. Nhiều người chồng dù vợ đang mướt mồ hôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa vẫn ung dung ngồi chơi game, lướt điện thoại. Trong một gia đình, không hiếm những người đàn bà sống như người giúp việc, còn chồng lại sống an nhàn như những ông chủ. Đàn ông cho mình cái quyền được đòi hỏi, được cung phụng. Còn nhà cửa, cơm nước, con cái, tất thảy là của vợ.

Rõ ràng, đàn ông không ngoại tình, không vũ phu nhưng vợ anh không hề thấy hạnh phúc. Sự tử tế của đàn ông không chỉ đo lường bằng những việc đó mà còn bằng nụ cười của người đàn bà bên cạnh. Nhìn một người đàn bà, có thể đoán được rằng người chồng có đủ thương yêu, đủ quan tâm hay không. Chồng vô dụng, bất tài thì vợ khổ sở. Chồng lười biếng, chẳng biết kiếm tiền thì vợ phải đổ mồ hôi. Chồng vô tâm, hời hợt thì vợ khổ tâm, muộn phiền. Đàn ông trọng thiên hạ ngoài kia thì vợ cô đơn vô cùng tận. Đàn bà có hạnh phúc, có xinh đẹp, có dịu dàng thì đều do cách đàn ông đối xử mà ra cả. Vợ xinh đẹp, hiền lành hay xấu xí đều do chồng mà ra cả - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, đừng tự cho rằng mình vĩ đại, tử tế khi người đàn bà bên cạnh mình còn khổ tâm biết bao điều. Điều đàn bà cần không chỉ là lòng thủy chung, mà còn là sự trân trọng và yêu thương. Đàn ông có tâm thì đàn bà có tình. Cuộc sống hôn nhân không phải tự nhiên mà hạnh phúc nếu không có sự vun vén của cả hai người.

Nỗi cô đơn của người thứ ba không phải ai cũng thấu Bạn biết mình sai, mình là "tiểu tam" phá nát hạnh phúc của người khác nhưng rời xa anh ta bạn không làm được. Bạn là kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng.

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