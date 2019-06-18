Khi không còn yêu thương, đàn bà sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn

Đàn bà càng hiền lành trải qua tổn thương càng trở nên tàn nhẫn. Đàn bà chỉ yếu đuối, chỉ hiền lành khi bản thân mình được trân trọng, thương yêu. Còn người đàn ông sống giả dối, sống cạn nghĩa, coi rẻ tình vợ chồng thì làm sao phụ nữ có thể mãi hiền lành?

Những người từng trải vẫn thường hay nhắc khéo đàn ông rằng: “Đùa với ai chứ đừng đùa với vợ. Bởi chẳng ai biết được rằng một người đàn bà khi bị dồn vào đường cùng sẽ làm những chuyện gì”. Nhưng đàn ông, mấy người đủ khôn ngoan để thấu suốt điều đó. Rất nhiều người vẫn cho rằng đàn bà chân yếu tay mềm, nhu nhược, chẳng làm nên được chuyện gì to tát. Đàn ông cho rằng, một người phụ nữ sống quá hy sinh, quá nhẫn nhịn sẽ không dám rời xa mình - Ảnh minh họa: Internet Khi phụ nữ càng yêu sâu nặng, càng hy sinh cho gia đình thì đàn ông lại nghĩ rằng cô ấy chẳng thể rời bỏ được mình. Đàn ông nghĩ rằng, dẫu mình có làm điều gì tội lỗi thì người vợ cũng chẳng có cam đảm mà rời xa. Rất nhiều đàn ông chuốc lấy cay đắng khi có những suy nghĩ như vậy.

Tôi chơi thân với một người chị hơn tôi vài tuổi. Chồng chị rất giàu. Chuyện kinh tế chị để chồng lo hết. Bao nhiêu năm nay chị chỉ ở nhà nội trợ, vun vén gia đình, lo cho 2 đứa con. Chị là mẫu phụ nữ cổ điển, rất hiền lành, nhu mì. Chị lấy chồng con làm niềm vui, lấy những bữa cơm gia đình làm hạnh phúc cho mình. Nhưng chồng chị là người đàn ông không biết đủ. Vợ hiền, con ngoan nhưng anh ta vẫn lén lút có nhân tình bên ngoài. Đàn bà làm sao có thể mãi hiền lành với một người chồng gây cho mình tổn thương hết lần này đến lần khác? - Ảnh minh họa: Internet Phát hiện ra được, chị khóc lóc, đau khổ. Vì nghĩ cho hai đứa con nên chị lựa lời khuyên nhủ chồng, tha thứ cho anh ta để mong gia đình yên ấm. Chồng chị trước mặt hứa hẹn thay đổi nhưng sau lưng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Anh ta nghĩ rằng chị quá hiền lành và nhu nhược, kiểu gì cũng vì con mà tha thứ. Hơn nữa với chị, gia đình, chồng con là tất cả thì dễ gì buông tay?

Nhưng rồi đến một ngày, chính chị là người chủ động viết đơn ly hôn. Anh chồng ngạc nhiên quá đỗi. Nhưng ánh mắt quyết liệt, đầy căm giận của chị khiến anh hiểu rằng chị không đùa: “Tôi tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải người đàn bà chỉ biết khóc, biết cam chịu khi chồng phản bội. Tôi không ngu dại để tha thứ hết lần này đến lần khác mà anh vẫn không thay đổi." Phụ nữ càng hiền lành, trải qua tổn thương càng trở nên tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet Anh ta đến giờ phút ấy vẫn không thể tin được những gì vừa diễn ra. Người phụ nữ hiền lành, có phần nhu nhược ngày nào sao hôm nay lại thay đổi đến như vậy? Đàn ông à, đàn bà càng hiền lành trải qua tổn thương thì càng trở nên tàn nhẫn. Đàn bà chỉ yếu đuối, chỉ hiền lành khi bản thân mình được trân trọng, thương yêu. Còn người đàn ông sống giả dối, sống cạn nghĩa, coi rẻ tình vợ chồng thì làm sao phụ nữ có thể mãi hiền lành? Chị rời khỏi nhà ngay hôm đó. Người chồng ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hai đứa con biết chuyện ba phản bội, quay ra trách móc, coi thường ba. Bây giờ anh ta mới thấm thía câu nói: “Đàn ông đùa với ai chứ đừng đùa với vợ”.

Nỗi cô đơn của người thứ ba không phải ai cũng thấu Bạn biết mình sai, mình là "tiểu tam" phá nát hạnh phúc của người khác nhưng rời xa anh ta bạn không làm được. Bạn là kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng.

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