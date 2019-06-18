Khi không còn yêu thương, đàn bà sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 18/06/2019 14:07

Đàn bà càng hiền lành trải qua tổn thương càng trở nên tàn nhẫn. Đàn bà chỉ yếu đuối, chỉ hiền lành khi bản thân mình được trân trọng, thương yêu. Còn người đàn ông sống giả dối, sống cạn nghĩa, coi rẻ tình vợ chồng thì làm sao phụ nữ có thể mãi hiền lành?

Những người từng trải vẫn thường hay nhắc khéo đàn ông rằng: “Đùa với ai chứ đừng đùa với vợ. Bởi chẳng ai biết được rằng một người đàn bà khi bị dồn vào đường cùng sẽ làm những chuyện gì”. Nhưng đàn ông, mấy người đủ khôn ngoan để thấu suốt điều đó. Rất nhiều người vẫn cho rằng đàn bà chân yếu tay mềm, nhu nhược, chẳng làm nên được chuyện gì to tát.

Khi không còn yêu thương, đàn bà sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn - Ảnh 1
Đàn ông cho rằng, một người phụ nữ sống quá hy sinh, quá nhẫn nhịn sẽ không dám rời xa mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ càng yêu sâu nặng, càng hy sinh cho gia đình thì đàn ông lại nghĩ rằng cô ấy chẳng thể rời bỏ được mình. Đàn ông nghĩ rằng, dẫu mình có làm điều gì tội lỗi thì người vợ cũng chẳng có cam đảm mà rời xa. Rất nhiều đàn ông chuốc lấy cay đắng khi có những suy nghĩ như vậy.

Tôi chơi thân với một người chị hơn tôi vài tuổi. Chồng chị rất giàu. Chuyện kinh tế chị để chồng lo hết. Bao nhiêu năm nay chị chỉ ở nhà nội trợ, vun vén gia đình, lo cho 2 đứa con. Chị là mẫu phụ nữ cổ điển, rất hiền lành, nhu mì. Chị lấy chồng con làm niềm vui, lấy những bữa cơm gia đình làm hạnh phúc cho mình. Nhưng chồng chị là người đàn ông không biết đủ. Vợ hiền, con ngoan nhưng anh ta vẫn lén lút có nhân tình bên ngoài.

Khi không còn yêu thương, đàn bà sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn - Ảnh 2
Đàn bà làm sao có thể mãi hiền lành với một người chồng gây cho mình tổn thương hết lần này đến lần khác? - Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện ra được, chị khóc lóc, đau khổ. Vì nghĩ cho hai đứa con nên chị lựa lời khuyên nhủ chồng, tha thứ cho anh ta để mong gia đình yên ấm. Chồng chị trước mặt hứa hẹn thay đổi nhưng sau lưng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Anh ta nghĩ rằng chị quá hiền lành và nhu nhược, kiểu gì cũng vì con mà tha thứ. Hơn nữa với chị, gia đình, chồng con là tất cả thì dễ gì buông tay?

Nhưng rồi đến một ngày, chính chị là người chủ động viết đơn ly hôn. Anh chồng ngạc nhiên quá đỗi. Nhưng ánh mắt quyết liệt, đầy căm giận của chị khiến anh hiểu rằng chị không đùa: “Tôi tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải người đàn bà chỉ biết khóc, biết cam chịu khi chồng phản bội. Tôi không ngu dại để tha thứ hết lần này đến lần khác mà anh vẫn không thay đổi."

Khi không còn yêu thương, đàn bà sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn - Ảnh 3
Phụ nữ càng hiền lành, trải qua tổn thương càng trở nên tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đến giờ phút ấy vẫn không thể tin được những gì vừa diễn ra. Người phụ nữ hiền lành, có phần nhu nhược ngày nào sao hôm nay lại thay đổi đến như vậy? Đàn ông à, đàn bà càng hiền lành trải qua tổn thương thì càng trở nên tàn nhẫn. Đàn bà chỉ yếu đuối, chỉ hiền lành khi bản thân mình được trân trọng, thương yêu. Còn người đàn ông sống giả dối, sống cạn nghĩa, coi rẻ tình vợ chồng thì làm sao phụ nữ có thể mãi hiền lành?

Chị rời khỏi nhà ngay hôm đó. Người chồng ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hai đứa con biết chuyện ba phản bội, quay ra trách móc, coi thường ba. Bây giờ anh ta mới thấm thía câu nói: “Đàn ông đùa với ai chứ đừng đùa với vợ”.

Nỗi cô đơn của người thứ ba không phải ai cũng thấu

Nỗi cô đơn của người thứ ba không phải ai cũng thấu

Bạn biết mình sai, mình là "tiểu tam" phá nát hạnh phúc của người khác nhưng rời xa anh ta bạn không làm được. Bạn là kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà tàn nhẫn đàn bà hết yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn